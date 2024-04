Mamá de ‘La Segura’ pidió que eliminen a su hija de ‘La casa de los famosos Colombia’: la razón

Natalia Segura, conocida como La Segura, afronta problemas de salud desde hace una semana por una dificultad en su espalda que le impide movilizarse con normalidad - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

Han pasado dos meses y medio desde que dio inicio La casa de los famosos Colombia y las secuelas físicas y emocionales han puesto a prueba la resistencia de los concursantes. Prueba de ello es que, aparte de los eliminados de cada semana, se produjo el abandono del actor Sebastián Gutiérrez luego de seis semanas, argumentando que el aislamiento del mundo exterior le estaba pasando factura a su salud mental.

En los primeros días de abril, La Segura se ha mostrado más segura de sí misma en lo mental, formando con Karen Sevillano la dupla de “chismosas de confianza”, que viene generando contenido sobre lo que sucede al interior de la casa con su característico sentido del humor. Sin embargo, el apartado físico le está pasando factura.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Debido a unos fuertes dolores de espalda producto de un trauma raquimedular derivado de un atentado en el que recibió dos impactos de bala en 2021, periódicamente debe realizarse unos bloqueos en la espalda para calmar el dolor, tal y como le explicó a Ómar el pasado 1 de abril. Sin embargo, en lo corrido del año y por su participación en el programa no se ha realizado dichos bloqueos, lo que ha derivado en dolores cada vez más fuertes que le impiden participar de las pruebas físicas.

Aunque los seguidores de la caleña no han dudado en expresar su apoyo y la motivan a que siga en competencia, su madre Alexandra Mena tiene una opinión muy distinta al respecto. En un video publicado en sus redes sociales, le pidió a sus seguidores que no la respalden con su permanencia en el programa de telerrealidad del Canal RCN.

Pensando en la salud de su hija, la mujer pidió a los seguidores de la vallecaucana que le permitan salir del programa para someterse a su procedimiento de espalda - crédito @puracensuraoficial/Instagram

“Natalia, en estos días que recibió este apoyo tan impactante de votos para dejar la niña ahí, dijo algo: ‘Aquí, la única manera que yo salga, es que Colombia me saque’”, recordó Mena. Apelando a su amor de madre, así como a las situaciones de conflictos y peleas entre los participantes que siguen en competencia, hizo la sorprendente petición de que no voten por la permanencia de La Segura en el programa.

“Pensando en eso, yo sí quisiera pedirles, los que vean, se identifiquen y que estos les resuene en sus corazones, que no vale la pena que siga ahí. Que se queden con sus actores, su programa, que sigan adelante felices”, afirmó Alexandra.

La mujer explicó que con esta propuesta lo que busca es que su hija pueda recibir la atención médica necesaria para seguir su vida con normalidad y no ver una afectación mayor en su movilidad por cuenta de su permanencia en el reality show a toda costa, manifestando que es mejor para su propia salud que no siga participando.

Debido a la pelea que protagonizaron Karen, Martha y La Segura en 'La casa de los famosos Colombia', las tres fueron nomiandas directamente a eliminación, sin posibilidad de participar en la salvación - crédito montaje Infobae/@acasadelosfamososcolombia1/Instagram/Prensa del Canal RCN

“La verdad por temas de salud me encantaría que Natalia pudiera ir a Miami a hacerse bloqueo porque, si ustedes estuvieron [en la transmisión] 24/7 o por si no saben, ella tuvo en estos días una recaída muy fuerte del dolor y dijo que era necesario irse para Miami, porque solamente allá le hacen el bloqueo que le sirve a ella. No quería ir, porque obviamente no podía y volver porque [con el ‘reality’ de] RCN no se podía. Entonces, sería bueno que más bien ella saliera, pensara en su salud, se hiciera su bloqueo y estuviera bien”, puntualizó.

Cabe recordar que debido a la fuerte pelea que protagonizó junto a Karen Sevillano contra Martha Isabel Bolaños, la influenciadora fue castigada haciendo parte de la placa de nominados de la semana, sin derecho a participar en la prueba de salvación. Ahora depende del público –y en concreto de los seguidores de La Segura– decidir si apoyarán la petición de su madre o se inclinarán por salvarla una semana más.