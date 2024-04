Video: alerta por hombre que apuñala sin razón a comerciantes de Corabastos en Bogotá

Se ha visto al sujeto atacar por la espalda a sus víctimas con lo que sería un arma blanca - crédito @ColombiaOscura/X

Los comerciantes de Corabastos están en alerta por la inseguridad que se registra en el importante sector comercial del sur de Bogotá. Pues, según videos de cámaras de seguridad divulgados en redes sociales y medios de comunicación, hay un hombre que suele rondar por los pasillos de la plaza de mercado y atacar, aparentemente sin razón alguna, a los trabajadores.

Una de las grabaciones viralizadas corresponde a hechos ocurridos el jueves 21 de marzo de 2024. Se le ve portando una gorra blanca para ocultar su rostro, mientras va siguiendo a un hombre que ingresa a uno de los pasillos de la central mayorista y, de repente, lo ataca por la espalda con lo que sería un arma blanca.

Inmediatamente, el hombre herido se gira y trata de alejarse un poco, mientras intenta identificar a su agresor. Sin embargo, se evidencia que el sujeto sale corriendo inmediatamente, evitando ser detenido.

El sujeto ha sido captado por cámaras de seguridad de la central mayorista, donde se ve que lleva una gorra blanca - crédito Infobae

Un segundo caso se presentó el viernes 5 de abril de 2024. La grabación muestra a un trabajador organizando un par de carretillas de carga cuando aparece en la zona el mencionado agresor, que lleva puesta, nuevamente, una gorra blanca. Luego, pasa por el lado del comerciante y lo apuñala en repetidas ocasiones.

La víctima huye tratando de quitarse el chaleco que tenía puesto, mientras el sujeto que lo atacó también sale corriendo. En el lugar había una tercera persona que estaba conversando por el celular y no se percató de lo sucedido.

El sujeto ha sido captado en varios videos agrediendo a trabajadores y huyendo del lugar - crédito @ColombiaOscura/X

Un caso similar se registró en julio de 2023, cuando en el barrio Cedritos, ubicado en el norte de Bogotá, un joven identificado como Juan Sebastián Ángulo fue víctima de un hombre que lo atacó con un cuchillo sin razón alguna, mientras estaba haciendo deporte.

“El tipo me golpeó con un arma blanca. Mi reacción fue seguir corriendo y cuando volteo a mirar para ver si estaba detrás, noto que el man siguió caminando normal, como si no pasara nada”, explicó el joven a Noticias Caracol. Por lo sucedido, tuvo que pasar por una cirugía y ocho días de incapacidad.

Un hombre que ataca sin razón tiene atemorizados a los habitantes de Cedritos - crédito @ruidiaz_ddhh/X

Varios usuarios de redes sociales se pronunciaron frente a los recientes hechos de inseguridad en Corabastos, manifestando la necesidad de que las autoridades actúen y den con el paradero del señalado agresor.

“Bueno este es su momento @PoliciaColombia para demostrar a la capital que sus funcionarios de ese cuadrante son eficientes, eficaces y efectivos”; “Un peligro ese man libre por ahí!”; “No parecen ataques aleatorios ni parece un loco, alguna finalidad debe haber, puede ser extorsión o venganza”; comentaron algunos internautas en X (antes Twitter).

Otros ciudadanos manifestaron su postura a favor de la justicia por mano propia, e, incluso, por medio de armas de fuego. De hecho, hay políticos que aprueban el porte legal de armas en Colombia como medida para enfrentar la delincuencia y la inseguridad en el país. Incluso, el representante a la Cámara del Partido Conservador Juan Carlos Wills radicó un proyecto de ley con el que se flexibilizaría el porte de armas.

Políticos aseguran que el porte de armas debería ser legal para la ciudadanía - crédito Colprensa

“Están tranquilos los ladrones porque saben que la gente no está armada, que no hay forma de que los ataquen a ellos, no hay un mensaje persuasivo para que no lleguen a robar a todos los lugares”, aseguró el congresista, según reseñó Caracol Radio.

No obstante, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha insistido en que no sería adecuado permitir que los habitantes estén armados. “Yo soy partidario de que las armas deben ser un monopolio de la fuerza pública, tengo que trabajar en ese sentido”, precisó el mandatario local en febrero de 2024, luego de una reunión que tuvo en la Casa de Nariño.