Nórida Rodríguez dijo que su salida de Rtvc se debió a intereses detrás de su cargo

La exgerente de Rtvc, Nórida Rodríguez, salió para contarle a la opinión pública y para revelar detalles sobre su destitución del cargo y las presiones que sufrió antes de su renuncia oficial.

Rodríguez, a quien el presidente Petro el pidió la renuncia de su cargo, habló sobre los eventos que llevaron a su salida de Rtvc. Afirmó que no fue Petro quien le pidió renunciar, sino Laura Sarabia, directora del Dapre y vocera del jefe de Estado.

La petición se produjo después de una entrevista concedida a Caracol Radio, durante la cual se filtró la noticia de su renuncia desde la Casa de Nariño.

La exgerente de Rtvc también mencionó la frustración que experimentó durante su gestión debido a las acusaciones de irregularidades en la contratación y la apertura de una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación. Rodríguez defendió su actuación y aseguró haber sido víctima de un ataque mediático.

“Cuando llegué a la entrevista con Caracol Radio, no tenía idea de que La W quedaba al lado, separada por un vidrio. Uno de mis asesores estaba viendo la entrevista desde el otro lado y oyó cuando desde Presidencia filtraron que me habían pedido la renuncia. No diré quién, pero sabemos quién lo hizo”, dijo Rodríguez en una entrevista con Semana.

Así mismo, señaló la existencia de intereses oscuros detrás de su destitución, aunque no pudo especificar cuáles podrían ser. Sin embargo, afirmó que estos intereses son muy poderosos y han estado atacándola de manera sistemática.

“Me han difamado durante semanas, desde la mañana hasta la tarde diciendo toda clase de mentiras, inventando acciones que, en ningún momento, yo he realizado ni personas de mi equipo”, enfatizó la exgerente de Rtvc.

Y agregó: “No tengo idea cuáles serán los intereses, pero son muy poderosos para que nos estén atacando de manera sistemática”.

El caso de Nórida Rodríguez ha generado controversia y ha puesto en tela de juicio la transparencia y la integridad en la gestión de Rtvc. Mientras tanto, se espera que Hollman Morris, amigo personal del presidente Petro, asuma el cargo como su sucesor.

Rtvc socializará proceso público de administración y operación de infraestructura de radio y televisión

El martes 9 de abril, RTVC llevará a cabo la socialización del proceso público de administración, operación y mantenimiento (AOM) de la infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión públicas a nivel nacional y regional. Esta iniciativa busca evidenciar la transparencia de los procedimientos y garantizar la pluralidad en la contratación, según lo detallado por la entidad.

En este sentido, Nórida Rodríguez, la exgerente de RTVC, compartió información sobre los procesos que han generado controversia en los últimos días. Destacó la importancia de este tipo de eventos para evitar malentendidos y confrontaciones, especialmente en proyectos de gran envergadura como el de televisión digital terrestre (TDT). Rodríguez explicó que el Gobierno de Petro busca diversificar los oferentes en estos procesos para asegurar la pluralidad y la competencia.

Además, Rodríguez abordó su salida de Rtvc y los rumores que la rodean, especialmente en relación con Hollman Morris, subgerente de televisión. Aunque se ha especulado sobre diferencias entre ellos, Rodríguez negó haber sentido celos y aseguró que Morris expresó su interés en ocupar su cargo en algún momento.

“No he sentido celos, no puedo confirmarle si él los habrá sentido. No soy amiga cercana del señor presidente, soy una funcionaria. Hollman ha sido su amigo por muchos años, no veo por qué él tendría que sentir celos cuando tienen una relación cercana”, dijo Rodríguez.

En cuanto a las acusaciones de irregularidades en la contratación y la gestión de Rtvc, Rodríguez defendió su actuación y afirmó que ha sido objeto de un ataque mediático. Insistió en su compromiso con la transparencia y señaló que cualquier investigación determinará su inocencia.

Finalmente, Nórida Rodríguez expresó su preocupación por el futuro de Rtvc y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades en cualquier investigación que se lleve a cabo. Afirmó que, una vez que se resuelva su situación, estará fuera del Gobierno Petro.