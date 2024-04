Shakira confesó que no soporta escuchar sus primeras canciones: “Sonaba fatal”

Shakira dio su concepto sobre la voz de sus primeros años en una reciente entrevista - crédito EFE/Alicia Civita

La carrera musical de Shakira ha demostrado ser atípica en cierto sentido. Son bien conocidas las historias de distintas figuras influyentes en la industria musical de Colombia que decidieron no apostar por ella en sus inicios debido a su voz nasal, que no se caracterizaba por ser la más convencional en el medio.

Con el paso de los años, esa manera de interpretación tan personal le terminó por labrar una carrera que desde el éxito de Pies Descalzos (1995) y Dónde Están Los Ladrones (1998) le dio reconocimiento en Latinoamérica, y luego con la publicación de Servicio de lavandería (2001) y Fijación Oral (2005) le permitió la consagración mundial.

Desde entonces, su carrera dio un giro, pasando del pop que la caracterizó durante los años 90 y los 2000, a un mayor acercamiento al género urbano a partir de El Dorado (2017), algo que se ratificó en Las mujeres ya no lloran, el álbum que publicó el pasado 22 de marzo y que ya alcanzó varios récords de reproducción en plataformas digitales. Ese cambio produjo una especie de división entre su público, pues no todos se tomaron de manera muy favorable ese cambio de estilo.

Como parte de la promoción de esta producción en la que predominan las canciones cargadas de referencias a su pasada relación con el exfutbolista Gerard Piqué, la colombiana estuvo presente en Hot Ones, canal de YouTube en el que los invitados hablan de sus proyectos mientras prueban las salsas más picantes del mundo. Allí habló de la inspiración detrás de este lanzamiento y de otros aspectos de su carrera.

Un punto destacado de la conversación incluyó sus impresiones sobre la manera en que había cambiado su voz con el paso de los años, algo que en su concepto fue para bien, pues aseguró que cada vez que escucha una de sus primeras canciones “sonaba fatal”. Aseguró que cada vez que sonaba uno de sus primeros éxitos en la radio sentía “cringe” y se excusaba con sus hijos Milan y Sasha y les decía que “en esa época apestaba”.

Según explicó, Shakira consideraba que en sus inicios solía abusar del recurso de los gritos a la hora de cantar. “Era demasiado exagerada, demasiado Shakira...”, expresó con cierto sentido del humor. En ese sentido, aprovechó para reconocer que en sus canciones más recientes su voz cambió y le permitió cantar de otro modo, pero que también había cambiado mucho como persona. “Después de mis embarazos, mi voz se hizo más grave, redondeada y completa. Además, mis elecciones son más maduras porque he evolucionado como mujer, como persona y mi inteligencia ha madurado también”, expresó.

Días atrás, en la entrevista que le hizo el periodista musical Zane Lowe, la colombiana manifestó algo similar sobre el cambio de estilo musical al que se sometió en los últimos años, pero se mantenía en su punto de vista sobre el hecho de que ha evolucionado. “Creo que he evolucionado. Ahora me gusto mucho más como artista, pero solo soy yo. A algunos de mis fans probablemente les guste más en otras etapas de mi vida artística. Pero creo que he evolucionado y que mi voz ha cambiado mucho”, reflexionó.

Shakira confesó cuál fue el peor error que cometió durante una de sus giras

Hablando acerca de su pasado, Shakira también aprovechó para recordar una decisión que tomó para una de sus giras más recordadas, el Tour de la Mangosta que se desarrolló entre 2002 y 2003, y que le costó bastante dinero.

Como parte del montaje del escenario decidió sumar una cobra que se colocaba en la mitad del escenario, que de acuerdo con la cantante “me costó un millón de dólares”. Pero aunque le sumó espectacularidad a su directo, terminó siendo una decisión que perjudicó sus ingresos durante la gira. Y es que una vez finalizó, la colombiana perdió dinero.

“Había sido uno de mis tours más exitosos porque viajé por todo el mundo con soldout en todas partes, pero terminé debiendo dinero por esa estúpida cobra”, recordó.