Greeicy Rendón confesó que fingió calambre durante su concierto en el Movistar Arena

La artista caleña habló del percance que tuvo durante su concierto en el Movistar Arena en Bogotá -crédito @greeicy- @lareddelosfamosos/Instagram

La cantante caleña Greeicy Rendón reveló que un incidente durante su concierto en el Movistar Arena de Bogotá fue totalmente planeado. Durante una presentación el 15 de marzo, Greeicy aparentó sufrir un calambre en una de sus piernas, pero era una actuación.

La ‘confesión’ se dio a conocer a través de una entrevista en el canal de YouTube MoluscoTV, donde la entrenadora de Yo me llamo dejó sorprendidos al afirmar que el supuesto percance físico fue ensayado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Durante su presentación musical, un inesperado calambre detuvo unos minutos el show de la cantante -crédito @lareddelosfamosos/Instagram

“De repente voy a tu show y pasan lo de los dos calambres, entonces, yo te tengo que hacer una pregunta (...) Yo creo que Greeicy conoce muy bien los medios, y los utiliza a su favor (…) Yo vi lo del calambre y me pareció genial, pero yo conozco de producción, tú me dices si sí o si no (si fue fingido)”, cuestionó el actor y comediante Jorge Pabón conocido como ‘el Molusco’.

La cantante caleña respondió: “Sí, exactamente (fue fingido) y se lo creyeron todo”, admitió la artista durante la conversación con el entrevistador, quien alabó su habilidad para la actuación y cómo logró ‘engañar’ a todos los presentes ese día.

La cantante colombiana reveló que su calambre en medio de su show en el Movistar Arena de Bogotá fue falso - @greeicy/Instagram

“Si me preguntan a mí, el calambre fue sumamente ensayado, porque lo hiciste genial. Tú eres actriz (…) Yo noté que lo del calambre tú lo ensayaste a unos niveles bien cool, y quedó cabrón porque yo decía: lo noté (...) porque cinco minutos después estabas bailando sin calambre”. Greeicy Rendón indicó que le gusta su faceta de actriz: “Me encanta actuar (…) Lo notaste porque tú sabes la logística, conoces lo que hay detrás pa’ que todo funcione”.

Más allá del incidente fingido, la presentación del 15 de marzo contó con aspectos destacados, como la participación de reconocidos artistas invitados tales como Andrés Cepeda, Mike Bahía y Nacho. La cantante también habló sobre la importancia de los momentos espectaculares en sus conciertos, destacando que, aunque la escena del calambre captó mucha atención, hubo otros elementos de su show que considera significativamente más impactantes.

La cantante colombiana habló de su show en Bogotá -crédito @greeicy/Instagram

“No sé si me tristeza o que porque el show tuvo momentos tan hermosos, el momento del vuelo, el momento de esta línea de todas las mujeres con la peluca, tuvo momentos tan espectaculares y lo que está por todo lado es el calambre”, añadió la colombiana.

‘Molusco’ alabó la versatilidad de la caleña en su presentación musical en el Movistar Arena: “Yo creo que fue parte del show y fue sumamente cool, creo que estabas actuando desde el primer momento, demostraste tu versatilidad en este show completamente. Empezaste tu primer show, con el personaje tuyo de tu disco, luego hiciste esto y los shows se ensayan, la gente debe entender que cuando van al Circo del Sol, el personaje que se caía no lo hacía de verdad eso es un ensayo, así que no se hace por nada, tu ensayaste y querías demostrarle a tu público que estuviste 3 años en pausa, pero no perdiste nada, eres versátil y quisiste actuar. Eso es lo que tu eres baile, actuación y música”.

Greeicy Rendón reveló que el tiempo que estuvo alejada de los escenarios recibió comentarios negativos -crédito @greeicy/Instagram

Greeicy Rendón aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la percepción del público y cómo, a pesar de su reciente maternidad y el trabajo duro durante su embarazo y posparto, muchos creían que su carrera estaba “apagada”. “Me di cuenta de algo y es que lo importante que es la percepción que hay afuera que puede que no sea la correa, es decir en ese momento de mi carrera yo escuchaba comentarios de la industria (...) la gente decía: ‘se está apagando y no va tener tiempo para su carrera’ (...) era una percepción errada porque yo estaba trabajando”.