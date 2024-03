Luis Díaz estaría cerca de un reconocido equipo alemán: un campeón del mundo pidió al colombiano

Luis Díaz es la estrella del Liverpool y la selección Colombia. de ahí que varios clubes se interesen en el atacante - crédito Hannah Mckay/REUTERS

Luis Díaz ha dado de qué hablar en lo que va de 2024 por sus buenas actuaciones con el Liverpool y recientemente con la selección Colombia, ya que fue fundamental para los triunfos en marzo contra España y Rumania, que fueron los primeros rivales de la Tricolor en el año.

Por esa razón, es normal que el jugador despierte el interés de varios equipos en Europa y un histórico de Alemania le abriría las puertas para la próxima temporada por petición de un exjugador campeón del mundo, que lo llenó de elogios por su desempeño en la temporada.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Mientras se abre el mercado de fichajes en el Viejo Continente, el colombiano se prepara para el próximo partido del Liverpool en Premier League frente al Brighton, al que deben vencer y esperar otro resultado para recuperar el liderato y seguir en camino al título.

“Por supuesto que me gustaría”

Para nadie es un secreto que Luis Díaz sería un refuerzo de gran nivel para cualquier equipo en el mundo actualmente, en especial para los que son considerados como de élite en Europa, de ahí que algunos de ellos aparezcan en rumores o versiones de acercamientos para ficharlo.

Uno de ellos sería el Bayern Munich, debido a que Philipp Lahm, exjugador alemán, elogió a Lucho Díaz e indicó que le gustaría verlo en la liga de ese país, en especial vestido con la camiseta de los Bávaros porque el exdefensor se convirtió en ídolo de esa institución.

Por el momento, Liverpool no consideraría por ningún motivo dejar salir a Luis Díaz en el mercado de fichajes en 2024 - crédito Molly Darlington/REUTERS

“Quizá por el solo hecho de conocer otra liga, sería bueno para él. Ahora, a donde sea que llegue, lo importante es que lo aproveche al máximo. Eso sí, en el caso de Luis Díaz, por supuesto que me gustaría ver y tener a todas la grandes estrellas del fútbol mundial acá en la Bundesliga”, dijo en entrevista con el canal Caracol.

Sumado a eso, Lahm explicó que Luis Díaz podría crecer mucho en la liga alemana, en comparación a países como Inglaterra o España, en especial por la parte física que siempre ha sido característica de sus equipos y su seleccionado, cuatro veces campeón del mundo.

Philipp Lahm fue campeón del mundo con Alemania en 2014, jugó casi toda su carrer en el Bayern Munich y es ídolo de su país - crédito Carl Recine/REUTERS

“En primer lugar, cada liga es diferente. Si hablamos de la Premier League, es muy atlética y dinámica. Si se trata de la Liga de España, es muy técnica. Y ya en la Bundesliga, hay una mezcla de todo; es atlética, pero también técnica. Ahora, vayas a donde vayas, siempre es bueno crecer y desarrollarse como futbolista”, afirmó.

James Rodríguez, un recuerdo agridulce

Bayern Munich es una de las instituciones más reconocidas y ganadoras en el mundo, para muchos jugadores es un honor vestir su camiseta y uno de ellos fue James Rodríguez, que integró la nómina entre 2017 y 2019, logró dos Bundesliga y se fue al Real Madrid por razones ajenas a lo deportivo.

Al igual que en la mayoría de equipos desde 2016, James Rodríguez empezó a perder protagonismo y en Bayern Munich no fue la excepción - crédito Andreas Gebert/REUTERS

Philipp Lahm afirmó que el caso del colombiano no se diferencia al de otros hombres que tampoco dejaron huella en el cuadro alemán, en especial porque jamás se adaptó a las condiciones climáticas, el trabajo físico y no tener ese protagonismo en comparación al Real Madrid, previo a la llegada de Zinedine Zidane en 2015.

“No es el primero ni el último, ni el único futbolista que quizá ha trabajado al 100 % y no se le dan las cosas. Los jugadores tienen que encajar en las ligas y creo que ese fue el caso de James Rodríguez, que no encajó en la Bundesliga y tampoco en Bayern Múnich. Ahora, me resulta difícil juzgarlo u opinar porque no jugué con él”, explicó.