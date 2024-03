Germán Schäfer es el segundo funcionario que renuncia en 43 días a la administración de ‘Fico’ Gutiérrez

German Schäfer Elejalde renunció como director de la Agencia APP de Medellín - crédito @AgenciaAPPMed / X

La Alcaldía de Medellín, liderada por Federico Gutiérrez, sufrió un nuevo golpe con la renuncia de Germán Schäfer, que se desempeñaba como director de la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas (Agencia APP).

El ahora exfuncionario expresó que sus motivos son netamente personales y que se va con la convicción del deber cumplido, a pesar de que solo duró 43 días en el cargo:

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Con la frente en alto seguiré con la convicción del deber cumplido, con la tranquilidad de haber trabajado con una visión técnica de forma incansable, transparente, profesional, dentro del marco de la ley y comprometido con las directrices del alcalde”.

Por su parte, el alcalde Gutiérrez aceptó la renuncia de Schäfer y designó como director encargado a Daniel Felipe Escobar.

Federico Gutiérrez aceptó la renuncia de Germán Schäfer - crédito @ConcejoMedellin/X

Escobar se viene desempeñando como subsecretario en la subsecretaría de Presupuesto y Gestión Financiera en la Secretaría de Hacienda.

Entre lo hecho por Schäfer en su corto tiempo en la Agencia APP sobresale la designación de la Interventoría para poder destrabar las obras de la cárcel metropolitana de sindicados, la cual comenzará obras en abril próximo.

Fico le pidió la renuncia a su secretario de Cultura

La renuncia de Schäfer se sumó a la del entonces secretario de Cultura Manuel Córdoba por cuenta de la solicitud del alcalde Federico Gutiérrez. Este pedido de renuncia se dio tras la divulgación de un material audiovisual en el cual Córdoba emite comentarios considerados ofensivos hacia el ámbito cultural de la ciudad.

El video, que capturó el momento en que Córdoba interactuaba con miembros del sector cultural, reveló frases en las que confiesa su desconocimiento sobre diversos aspectos culturales, a pesar de estar al frente de la Secretaría. En sus propias palabras, Córdoba admitió su posible ignorancia sobre lo que implica un registro o una biblioteca, pero defendió su capacidad en el área de contrataciones.

“Fico me dijo ‘yo recibí el mandato de la ciudadanía de Medellín que fueron 700.000 votos. Manuelito, hacete ahí, resolveme ese chicharrón tan berraco. Yo sé que a veces no tenés ni idea de temas culturales’”, fueron las polémicas declaraciones de Córdoba.

Por si fuera poco, el exfuncionario añadió: “Yo sí puedo pecar en de pronto descacharme qué es un registro, qué es una biblioteca, bueno, todas esas cosas... Y no me da pena decirlo. Pero en lo que no me puedo descachar es en la contratación”.

“Yo tengo la facultad, y me fascina darme el lujo de decir que soy paracaidista, me fascina el vallenato. Porque sé que por eso no me van a bajar, porque quiero decir lo que quiera”, concluyó el funcionario durante su polémica intervención.

Manuel Córdoba salió de la Secretaría de Cultura de Medellín por orden del alcalde Federico Gutiérrez - crédito Manuel Córdoba/Facebook

Este incidente suscitó una amplia discusión sobre la idoneidad de las designaciones para cargos públicos y la importancia de poseer conocimientos específicos para la gestión cultural eficaz. En reemplazo de Escobar llegó provisionalmente Andrés Sarmiento.

La decisión de asignar a alguien sin un historial en cultura como responsable de este sector vital fue vista como un error por parte de la administración de Gutiérrez, afectando negativamente la percepción hacia el manejo del sistema distrital de Cultura. Los artistas y grupos culturales argumentaron que este movimiento cuestionaba la recuperación de la confianza y la continuación de los procesos detrás de los cuales la comunidad cultural había quedado rezagada, especialmente después de los problemas suscitados bajo la gestión de Álvaro Narváez.

En ese momento el exsecretario ofreció disculpas tanto al alcalde como a la ciudadanía y al sector cultural por cualquier malentendido causado por sus comentarios.

*Esta nota fue hecha con ayuda de inteligencia artificial