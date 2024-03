Carolina Cruz se destapó y contó cómo descubrió una infidelidad: “Yo me iba a morir de depresión”

Carolina Cruz reveló cómo descubrió que le eran infiel - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Mi mundo, mis huellas, mi verdad es el nombre del pódcast que estrenó la presentadora Carolina Cruz, el nuevo espacio en el que la exreina vallecaucana comparte con el público verdades no reveladas hasta el momento sobre su vida personas, profesional y como madre.

Con pocos episodios al aire la empresaria ya ha sido tendencia, pues en uno de los capítulos abrió su corazón y compartió la forma en la que descubrió que le estaban siendo infiel. “Tengo un sexto sentido impresionante”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El estado sentimental y las relaciones amorosas de Carolina Cruz han sido los temas que más acaparado el interés tanto de sus seguidores como de la prensa nacional, razón por la que cada vez que revela algún dato por pequeño que sea en referencia a sus parejas, sus redes colapsan. Esta ocasión, no fue la excepción, pues sorprendió la forma tan cruda y sin filtros en la que narró cómo se había enterado que el novio con el que salía en el 2003 le era infiel. “No vivía con él, pero dormía todos los días con él”, apuntó.

Carolina Cruz reveló que fue víctima de infidelidad a los 23 años y detalló cómo descubrió al verdad - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Tras su separación del actor Lincoln Palomeque, padre de sus dos hijos Matías y Salvador la también modelo vallecaucana inició un romance con el piloto Jamil Farah, de quien se ha mostrado muy enamorada. Sin embargo, el ojo mediático ha estado siguiendo la pista de la presentadora, pues se rumora que su exesposo también le fue infiel, razón por la que su fanaticada siguió de cerca la historia que ella narró para descubrir si la historia contada se trababa del cucuteño.

En su segundo episodio publicado el sábado 23 de marzo del 2024 en su canal de YouTube, la presentadora trató el tema de la infidelidad del que aseguró ha sido víctima en varias relaciones. “No he tenido muchos novios, pero algunos si me han puesto cachos”. Sin embargo, este fue uno de los desamores más grandes de Carolina, ya que para ella era uno de los hombres perfectos para ella porque le enseñó mucho sobre la vida.

Así descubrió Carolina Cruz una traición

La presentadora de Día a Día de Caracol televisión narró de manera intima a sus seguidores a través de un video pódcast en el que no tiene invitados como se acostumbra en este formato, si no que se muestra ella sola hablando cara a cara con los espectadores.

Carolina Cruz relató que sus exnovios la han traicionado varias veces y contó cómo descubrió a uno de ellos - crédito Carolina Cruz Osorio/YouTube

“No convivíamos juntos, pero pasaba todas las noches a su lado, en ese momento yo hacía un programa por las mañanas y yo tenía que llegar al canal a las 4:30 a. m. todos los días. Yo estaba tan enamorada que no me importaba, además tenía 23 años y uno a edad puede con todo”, empezó relatando la vallecaucana.

Con el paso del tiempo, Cruz comenzó a notar un cambio de actitud en su novio, de quien se desconoce su nombre. “Yo le marco al celular, no me contesta, lo llamo a la casa y es tan de malas que contestó la persona que estaba con él. Y creo que iban a pedir un taxi, pero me colgaron y yo dije ‘aquí algo pasa’. A mí me empezó esa sensación una cosa espantosa (...) Tengo un sexto sentido muy impresionante y le digo como: ‘hola, dónde estás y me dice bien, ya voy para la casa’”, agregó.

La presentadora reveló que, debido a esos cambios que su pareja había tenido con ella, ya sospechaba que había otra persona. No obstante, lo descubrió por un pequeño detalle: un preservativo usado.

“No me miraba a los ojos. Cuando uno tiene una pareja estable no utiliza protección, pues yo me cuidaba de una manera diferente, semanas antes cuando comienzo a sospechar, abro el cajón y encuentro una caja de condones nueva, yo es ese momento de mi vida todo me lo tragaba... Empecé a hiperventilar... Me dio por coger un papel higiénico que estaba como en origami y adivinen qué era, un condón recién utilizado. Yo quería meterme en la taza soltarme y no volver nunca más. No quería salir de ese baño. Yo me iba a morir de depresión. Esa es la tusa más dura de mi vida. Al otro día tenía que levantar a las 03:45 y yo parecía un sapo. No pude presentar el avance ni la noticia”, concluyó su reveladora historia en la que adicional dio a conocer que a ella le cuesta exteriorizar las cosas por no ser vista como una mujer tóxica, hecho que le ha supuesto problemas mayores.