Reforma a la salud: Miguel Ángel Pinto aseguró que no están impedidos para debatir

El senador del Partido Liberal aseguró que no hay razones para que los ocho que firmaron la ponencia de archivo de la reforma a la salud estén impedidos para debatirla - crédito Colprensa

El senador Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), miembro de la Comisión Séptima y uno de los ocho que firmó la ponencia de archivo de la reforma a la salud, advirtió que, pese a las recusaciones que se han anunciado, no están impedidos para discutir el proyecto que busca transformar el sistema de salud colombiano y, mucho menos, para votar a favor de su hundimiento.

Entre las razones que esgrime el senador es que, por ser una ponencia negativa al proyecto de reforma, no se configuran conflictos de interés que les impidan participar en el tercer debate, que será agendado, según anunció la presidenta de la Comisión Séptima, la senadora Martha Peralta Epieyú, después de Semana Santa.

En RCN Radio citan al senador: “Los ocho mantenemos nuestra posición del archivo del proyecto de la reforma, ninguno de los ocho está impedido y esperamos que la Comisión cite y que nos permitan sesionar y lo primero que hay que hacer es tramitar los impedimentos. Hablan de recusaciones, pero no caben hasta que se voten los impedimentos que van primero, las recusaciones proceden contra los senadores que no se declaren impedidos”.

El senador del Partido Liberal no cree que prosperen las recusaciones o impedimentos en contra de los ocho senadores que firmaron la ponencia de archivo de la reforma a la salud - crédito @partidodelaucol/X

El senador también señaló que en la Ley Quinta de 1992, se establece que “no hay conflicto de interés cuando el voto negativo lo que hace es mantener la legislación actual y aquí no estamos beneficiando a nadie porque se mantiene lo que hoy está rigiendo en Colombia desde hace muchos años y, por lo tanto, no hay beneficios personales y por eso no hay conflictos de interés, ni impedimentos quienes firmamos la ponencia de archivo de la reforma a la salud”.

Además, aseguró que las recusaciones que se anunciaron, la primera el 15 de marzo, por parte de un diputado de Valle del Cauca del Pacto Histórico, no son más que estrategias del Gobierno nacional para reducir el cuórum y lograr que el proyecto de reforma salga avante en la Comisión Séptima: “Es una estrategia, pero las mismas recusaciones en la Comisión Séptima les cabe a los miembros de la Comisión de Ética y lo mismo ocurriría a la plenaria del Senado y eso significaría que no podríamos hacer debates, ni legislar”.

Senador que anunció ponencia alternativa también fue recusado

El senador Díaz presentará la ponencia alternativa de la reforma a la salud antes de iniciar Semana Santa - crédito Argemiro Piñeros/Colprensa

El senador Fabián Díaz (Alianza Verde) fue recusado, el 19 de marzo, por el Movimiento de Salvación Nacional, liderado por Enrique Gómez, el mismo que recusó a los representantes verdes en el segundo debate de la reforma a la salud, en el segundo semestre de 2023.

El motivo para recusar al senador Díaz, que radicará la ponencia alternativa de la reforma, antes de iniciar la Semana Santa, es el mismo que esgrimió Gómez en noviembre de 2023: unas declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en las que aseguró que Alianza Verde tenía cuotas en el Gobierno nacional.

En una carta dirigida a la senadora Peralta Epieyú, presidenta de la Comisión Séptima, Gómez advirtió: “El ministro de manera clara, expresa y contundente reconoció haber repartido entre los parlamentarios del Partido Alianza Verde que conocen del trámite de la reforma a la salud a nombre del Gobierno Nacional “representación importante”, entre otras entidades, el Sena regional Bogotá y el Icetex”.

Es menester advertir que Mauricio Toro, excongresista de Alianza Verde, ya no ocupa la presidencia de Icetex, pues renunció el 23 de febrero.

Enrique Gómez recusó a un congresista de Alianza Verde por la misma razón por la que negaron la recusación en la Cámara de Representantes a finales de 2023 - crédito Colprensa

Gómez señaló que las declaraciones del ministro Jaramillo, en noviembre de 2023, aún configuran un conflicto de intereses: “La recepción de beneficios y gabelas burocráticos por parte del senador, a la voz en lo informado por el ministro, implica claro impedimento que debe ser puesto a consideración de la comisión por esta presidencia y reconocido por la misma, previo concepto de la Comisión de Ética”.

Hay que recordar que la recusación en contra de la bancada verde en la Cámara de Representantes no prosperó, por lo que habrá que ver si ahora sí le cuaja la jugada a Gómez.

