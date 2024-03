Dos grandes de los conciertos en Colombia se unen para crear Breakfast Live

Breakfast Live tendrá a su cargo unos 60 eventos en vivo. Surgió de la fusión entre TBL Live y Breakfast Club - crédito Midnight Dance Music

La “fiebre del oro” alrededor de los conciertos en Colombia y su aprovechamiento ha generado importantes movimientos en el ámbito empresarial durante la última década. Entre actores como Páramo Presenta o la llegada de multinacionales como Ocesa y Move Concerts, sumada a la presencia de nombres con un perfil más bajo y centrado en públicos de nicho, la oferta de eventos en vivo se ha disparado al punto de convertirse en un factor decisivo para impulsar el turismo en el país.

En medio de esa dinámica creciente se confirmó en los últimos días que el grupo empresarial paisa Breakfast Club decidió unir fuerzas con la productora TBL Live para crear toda una nueva marca: Breakfast Live.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La unión entre ambas marcas resulta especialmente significativa, puesto que se trata de dos productoras con un impacto creciente en la oferta de conciertos en el país. Por un lado, TBL Live ya estuvo involucrado en la producción de los artistas invitados al Festival de la Leyenda Vallenata, así como de los conciertos de Gilberto Santa Rosa y las dos ediciones del Suena, celebradas en febrero de 2023 y 2024 en el Movistar Arena de Bogotá.

Por otro, Breakfast Club se creó en 2013 y ha resultado un actor decisivo para consolidar a Medellín como un destino obligado para presentaciones en vivo. Son los responsables de crear los festivales La Solar –con una oferta que mezcla electrónica y género urbano– y Ritvales –más centrada en distintos estilos de música electrónica–. Adicionalmente, formaron parte del conglomerado de empresarios que organizaron las dos fechas del Mañana será bonito Fest de Karol G en Medellín, el pasado diciembre.

Según informaron en comunicación oficial, la unión de esfuerzos entre ambas productoras generará más de 5.000 empleos entre directos e indirectos en Bogotá y Medellín. Adicionalmente, pronosticaron una inyección económica superior a los 90 millones de dólares para la economía nacional, debido a que ahora cuentan con un calendario con cerca de 60 eventos confirmados solo en 2024.

Breakfast Live pronosticó una importante inyección económica en 2024, con los conciertos que ya tiene a su cargo - crédito Breakfast Live/Facebook

Andrea Valencia, CEO de TBL, se refirió a la fusión como una oportunidad para llegar a cada vez más público a través de los eventos que organicen. “En TBL LIVE somos fans de los fans y esta unión de fuerzas y talentos abrirá un nuevo capítulo en la industria del entretenimiento. Dos empresas colombianas hacen sinergia para crear oportunidades dirigidas a las audiencias, acercándolas a sus artistas favoritos. Desde hoy, somos BREAKFAST LIVE, y estamos aquí para ser anfitriones de las mejores historias, moviendo fibras a través de la música y la cultura”.

Por su parte, Carlos Franco, CEO de Breakfast Club, se refirió a esta nueva marca como algo que les permite llegar a un nuevo nivel. “Hoy, nuestros caminos se cruzan para alcanzar nuevos horizontes. Desde hoy, dejamos de ser simplemente un club, y nos convertimos en una plataforma de creadores incansables, de visionarios eternos y de fabricantes de sueños que traeremos a la realidad con el mismo amor con el que fueron imaginados”.

Más experiencias en vivo para Colombia

El cantante argentino 'Duki' es el primer artista confirmado por la nueva marca. Se presentará en mayo, en Medellín - crédito Celia Agüero/EFE

El anuncio de la fusión vino precedido de una alianza estratégica confirmada a principios de 2024, en la que ambas marcas se encargaron de la organización de shows de artistas como Artbat, Disclosure o Martin Garrix en Bogotá.

Semanas antes del anuncio de la fusión, ambas productoras ya habían confirmado la realización del Entorno Soundsystem —con The Wailers e Inner Circle–, y de Boogie Nights –con Kool & The Gang y Village People—, que se harán en el Movistar Arena en mayo.

Con el anuncio de la fusión, Breakfast Live tendrá bajo su operación los siguientes eventos:

- Camelphat, el 13 de abril en el Hangar Aeropark de Medellín.

- Duki, el próximo 5 de mayo en el Centro de Eventos La Macarena de Medellín.

- Tomorrowland CORE que tendrá lugar en el Parque Norte de Medellín los días 11 y 12 de mayo.

- La programación del Festival de la Leyenda Vallenata, que incluye a Grupo Frontera, Carin León, Mora, Juan Luis Guerra, Silvestre Dangond, Grupo Niche, Ana del Castillo e Iván Villazón, entre otros.

- La próxima edición de Ritvales, que revelará su cartel en abril.

- Entorno Soundsystem en el Movistar Arena, el 11 de mayo.

- Boogie Nights en el Movistar Arena, el 15 de mayo.

- Morat en El Campín, los días 6 y 7 de julio.