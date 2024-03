Cardi B relató la historia detrás de su colaboración con Shakira: “Haré cualquier cosa que quieras que haga”

La rapera norteamericana contó, emocionada, cómo se produjo su colaboración con la colombiana - crédito @sebasnews/TikTok

Shakira continúa revelando poco a poco los secretos que guarda el lanzamiento de Las Mujeres Ya No Lloran, el primer álbum de estudio de la colombiana en siete años. Durante la última semana ha ido compartiendo poco a poco detalles sobre las nuevas canciones que se sumarán a las que ya estrenó entre 2022 y 2023, alusivas en mayor o menor medida a las emociones que le dejó su ruptura con Gerard Piqué.

De las ocho novedades que tendrá esta producción destacan por su expectativa las colaboraciones con Bizarrap en La Fuerte, con Rauw Alejandro en Cohete, con Grupo Frontera en (Entre Paréntesis) y con Cardi B en Puntería, el tema que servirá de apertura para el duodécimo trabajo de estudio de la barranquillera.

En los últimos días, la intérprete de Enough (Miami), Like What o WAP fue invitada al pódcast MILLION $ WORTH OF GAME, en el que habló sobre la historia detrás de esta colaboración y afirmó que “aún no me la creo”.

Pero lo que más sorprendió tanto a los entrevistadores como a los fans de ambas artistas, era la admiración tan fuerte que sentía por la colombiana.

“Siempre quise hacer algo con Shakira y ahora es como, ¡wow!, está al alcance de mi mano. Así que ahora tengo un tema por publicar con ella la próxima semana”, expresó, asegurando que haría lo que hiciera falta para que ese sueño se hiciera realidad. “Haré cualquier p*** cosa que quieras que haga. Volaré a Colombia, si quieres”, expresó emocionada.

Shakira y Cardi B coincidieron en la Semana de la Moda de París en 2023. Estaban acompañadas de Lily James, Zita d’Hauteville y Camila Cabello - crédito Sarah Meyssonnier/Reuters

Sobre el encuentro, explicó que todo inició cuando las dos coincidieron en la Semana de la Moda de París, en julio de 2023. Aunque el encuentro fue ampliamente cubierto en su momento, solo hasta que se reveló la lista de canciones se supo que Cardi B iba a colaborar con Shakira.

“La vi en París, hablé con ella y le dije: ‘Tengo que decirte que mi hermana hizo un concurso de talentos cuando estaba en primer grado y ganó con tu canción. Es que te amo tanto... Eres parte de mi vida’. Entonces su equipo se acercó a mí y casi me infarto”, aseguró la cantante, que todavía sigue sorprendida. “Sigo sin palabras”.

Lo que se sabe de ‘Puntería’

Ante las especulaciones que situaban a Shakira en Londres en su momento para ver a Lewis Hamilton en la Formula 1, la colombiana respondió con una foto donde confirmó que estaba grabando nueva música junto al compositor David Stewart, productor y coescritor de 'Puntería' - crédito @shakira/Instagram

Con relación al tema de apertura de Las Mujeres Ya No Lloran del que ya se dio a conocer un adelanto en las redes sociales de Shakira, la colombiana habló para The Times acerca de su colaboración con Cardi B, de la que anticipó que se trata de un tema orientado a la pista de baile en el que cantarán en inglés y español.

El adelanto, difundido a través de su canal de WhatsApp, incluyó un fragmento del videoclip en el que ambas artistas aparecen vestidas de amazonas, y estarán acompañadas del actor franco-británico Lucien Lanviscount, que interpreta un centauro. Esto ha generado que surjan especulaciones de que este sea el nuevo interés romántico de la colombiana luego de su separación de Piqué, pero ese rumor sigue sin confirmarse.

Cabe señalar que, en julio de 2023, meses después de toparse con Cardi B en la Semana de la Moda de París, Shakira había publicado unas imágenes en redes sociales en las que se le veía trabajando en un estudio de Londres acompañada de David Stewart. El productor y compositor, conocido por su trabajo con los Jonas Brothers y BTS, figura en los créditos como productor y compositor de Puntería.

En esa oportunidad la colombiana manifestó que estaba grabando “mi próximo sencillo”. No obstante, todo indica que hubo un cambio de planes y finalmente optó por estrenar El Jefe con Fuerza Regida en el segundo semestre de 2023, y así guardarse esta colaboración con Cardi B para el momento de estrenar el álbum.