Miguel Uribe se despachó contra Petro con polémicos señalamientos: “Es presidente porque le perdonamos sus crímenes”

El legislador no dudo en aprovechar su intervención para criticar al presidente - crédito Senado

De nueva cuenta el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, se despachó en contra del presidente Gustavo Petro. En esta ocasión, lo hizo en medio del debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

El legislador ha sido enfático en criticar al Gobierno nacional sus reformas, proyectos y las posturas que ha tomado el actual jefe de Estado ante las diferentes problemáticas que se viven a diario en el territorio nacional.

Miguel Uribe aprovechó su intervención en este debate para recordar el pasado de Petro y recalcar que no está de acuerdo con las “oportunidades” que se le han brindado a los delincuentes bajo el mandato del nuevo Gobierno.

“Desde aquí le tengo que decir a Gustavo Petro que no sea sinvergüenza, que el único que participó en una organización criminal que asesinó, que secuestró, que extorsionó, que mató, es él, que son ellos los delincuentes a los que la democracia colombiana los perdonó”, declaró el funcionario.

Miguel Uribe no está de acuerdo con las acciones del presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

Sin embargo, sus palabras en contra del presidente no terminaron allí y recordó que no está de acuerdo con las políticas implementadas en el territorio nacional ante sus acciones contra los productores de cocaína y las redes criminales que azotan al país.

De la misma manera reiteró su desacuerdo con programas como jóvenes en paz y al acercamiento a grupos armados como el Eln, con el cual se está intentando llegar a un acuerdo que lleve al cese al fuego.

“Que no se nos olvide que Gustavo Petro es el presidente porque le perdonamos sus crímenes y eso lo que evidentemente lleva es a decir que no sea sinvergüenza. Nosotros queremos oportunidades para los jóvenes, pero no para los delincuentes, a los delincuentes que les caiga todo el peso de la ley”, reiteró en su llamado que ha hecho en varias oportunidades.

Y es que el senador considera que Gustavo Petro pretende darle a los criminales el dinero de jóvenes estudiantes y trabajadores. Además de no estar de acuerdo con el perdón que se ha otorgado a los criminales que han atemorizado a los colombianos y que puedan estar en libertad amparados con las medidas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Gustavo Petro arremete contra Miguel Uribe, en una nueva oportunidad - crédito Colprensa

Cabe mencionar que el programa Jóvenes en Paz ya tiene bastantes críticos, que consideran que el dinero destinado por el Gobierno para este fin no busca evitar que los adolescentes y jóvenes se vean seducidos por la criminalidad, sino que beneficiaría a aquellos que ya están vinculados con el mundo de la delincuencia.

Ante el revuelo ocasionado al interior del recinto donde se adelantaba la moción de censura, agregó que “Les duele porque lo que les estamos diciendo son las verdades en la cara y lo que les duele es que lo que les ha gustado es premiar al bandido y no al ciudadano de bien. Y les puede doler, pero ya llegaron al Gobierno y lo que demostraron es que son absolutamente incapaces para hacerlo”, puntualizó Miguel Uribe.

Aunque Petro no le ha respondido directamente al senador por sus declaraciones, destacó lo siguiente a través de su cuenta de X: “Le quieren quitar a los jóvenes pobres oportunidades en la vida. Solo quieren el recurso público para ellos mismos. Es la derecha egoísta y caníbal. Se acostumbraron a matarlos, quitarles los ojos, encarcelarlos y no a ayudarlos”.

Uribe Turbay no desaprovecha aparición para criticar las acciones de Petro - crédito Jesús Aviles/Infobae

Cabe recordar que en varias oportunidades el senador ha criticado que el Gobierno nacional no está actuando en contra de la criminalidad que azota al país y que ha cobrado la vida de ciudadanos inocentes, lo que se suma a otros delitos que tienen atemorizados a los colombianos en los diferentes municipios y grandes ciudades que conforman el país. Incluso, en diálogo con El Tiempo, declaró que “es evidente que Gustavo Petro le está haciendo daño al país” por su “ineptitud”.