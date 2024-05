Andrea Serna compartió un contundente mensaje frente a una situación que vive el país e hizo un llamado a la sociedad

Andrea Serna habló del tema de abuso a menores que está azotando al país y dejó clara su posición - crédito @andreasernafotos/IG

La presentadora Andrea Serna, que suele usar sus redes sociales para compartir contenidos de moda y entretenimiento, esta vez publicó su preocupación por la explotación sexual y abuso de menores que está afectando al país.

Serna no dudó en alzar la voz y hacer un llamado a la acción para enfrentar este problema.

En medio de la creciente preocupación por el tema de explotación sexual con menores en Colombia, especialmente en Medellín, la presentadora del Desafío XX ha decidido explicar los hechos y dejar un mensaje claro para sus seguidores con respecto a esta problemática que está generando consternación en la opinión pública.

Presentadora del 'Desafío XX' habló sobre el turismo sexual que está afectando a los niños de Colombia - @AndreaSernaFotos/IG

A través de sus historias en redes sociales, la presentadora caleña mostró un video con detalles sobre casos alarmantes, como el de Stefan Andrés Correa, un ciudadano estadounidense capturado por abuso y explotación sexual de menores en Medellín.

Este caso en particular ha generado revuelo en las últimas semanas, ya que Correa habría visitado la ciudad en repetidas ocasiones con el propósito de mantener encuentros sexuales con menores de edad, según sus propias confesiones en audiencias judiciales.

Ante esta situación y los detalles que se han ido conociendo en los medios de comunicación y por parte de las autoridades de esa historia y los victimarios que las han protagonizado, Serna expresó su indignación y la necesidad de abordar abiertamente esta problemática: “No podemos dejar esta conversación a la sombra”, afirmó la presentadora.

Andrea Serna alzó la voz sobre el tema de la explotación sexual que se está viviendo en Colombia - crédito @chismealetoso/IG

De acuerdo con lo que se puede ver y escuchar en el clip, el mensaje de Andrea es directo y contundente, por lo que no ha pasado desapercibido, pues replicó un clip en el que muestran cómo están la situación y la necesidad de pronunciarse sobre ello.

Por su parte, la presentadora y empresaria Carolina Cruz se sumó a la denuncia y habló para llamar la atención sobre la importancia de proteger a los niños y niñas frente a situaciones tan graves como la explotación sexual, así que enfatizó en la necesidad de cuidarlos porque son como “nuestro tesoro más grande” y aprovechó el espacio que tiene en sus redes sociales para cuestionar el porqué continúan siendo los más afectados por estas situaciones.

Carolina Cruz no dudó en afirmar: “Nuestros niños ¿Por qué motivo y razón son siempre los más afectados? ¿Por qué no los cuidamos? Son nuestro tesoro más grande. No hay derecho”.

La preocupación manifestada por Andrea Serna, Carolina Cruz y otros personajes del medio no solo evidencia la gravedad de la situación, sino también la urgencia de tomar medidas para prevenir y combatir este tipo de abuso los pequeños del país, ya que se le está hurtando desde su inocencia en adelante.

Personalidades del entretenimiento salieron a hablar sobre el tema de la explotación sexual que está azotando a Colombia - crédito Europa Press

Ante este panorama, es fundamental que las autoridades competentes refuercen las medidas de protección y prevención, así como que se promueva una cultura de denuncia y solidaridad en la sociedad. El hecho de que figuras públicas como Andrea Serna y Carolina Cruz hagan parte de las personas que quieren fomentar el cambio y que usen sus plataformas digitales para alzar la voz, ante eso demuestra lo importante que es el tema y también la labor que deberían ejercer los famosos e influenciadores.

Esto es un paso importante en la lucha contra la explotación sexual de menores, pero se requiere del esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad para erradicar este flagelo y garantizar un entorno seguro para la infancia colombiana.

La sensibilización y la denuncia pública son pasos fundamentales para generar conciencia y movilizar a la sociedad en torno a este problema, que afecta de manera directa a los niños y niñas, vulnerando sus derechos fundamentales y dejando secuelas emocionales y físicas difíciles de superar.