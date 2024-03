Daniel Quintero no se salvó de juicio disciplinario por polémica frase de “el cambio en primera”: Procuraduría negó recurso de nulidad

El exalcalde de Medellín es juzgado por presunta participación política - crédito Colprensa

En la mañana del miércoles 13 de marzo el exalcalde de Medellín Daniel Quintero asistió a la segunda audiencia del juicio disciplinario que adelanta la Procuraduría en su contra por presunta participación política durante las elecciones presidenciales de 2022, cuando subió un video con la frase: “El cambio en primera”, eslogan de campaña del entonces candidato Gustavo Petro.

Durante la audiencia, la defensa de Quintero Calle solicitó el recurso de nulidad para librar al exmandatario de las consecuencias por haber cometido el delito mientras era alcalde; sin embargo, el Ministerio Púbico truncó sus aspiraciones y negó la anulación de la investigación.

Según alegó el abogado defensor del exalcalde, la Procuraduría General de la Nación no tenía las facultades necesarias para investigar los hechos ocurridos hace un par de años y que todo era parte de una persecución política en su contra para arruinar sus aspiraciones políticas futuras.

La indirecta de Daniel Quintero a Petro

“Este es u proceso que está por fuera de la ley, el fallo de Rodolfo Hernández hace un par de días lo evidencia de forma muy clara, una autoridad administrativa no debería juzgar a un electo popularmente, para eso están los jueces penales y este caso debería llevarse entonces allá”, le dijo Daniel Quintero Calle a Noticias Caracol.

El Ministerio Público expuso sus argumentos para llevar a cabo la investigación e indicó que en total fueron tres los hechos que lo implican en una participación política, por lo que el recurso de nulidad presentado no tendría efectos sobre el enfoque de las investigaciones.

“La Procuraduría General de la Nación es competente para investigar, juzgar y sancionar a todos los servidores públicos, inclusive los de elección popular, bajo un condicionamiento de garantizar las decisiones disciplinarias de destitución, suspensión e inhabilidad contra servidores de elección popular y el ejercicio de sus funciones, solo pueden imponerse de manera definitiva con intervención de un juez”, replicó el Ministerio Público.

Daniel Quintero hizo una publicación en favor del Pacto Histórico mientras era alcalde de Medellín - crédito Daniel Quintero / X

La Procuraduría indicó que de acuerdo con la jurisprudencia vigente, Daniel Quintero hizo un ejercicio abusivo del cargo como alcalde de Medellín con la utilización de los elementos de su despacho para hacer proselitismo, en este caso a favor del Pacto Histórico.

Ahora el exalcalde deberá esperar hasta el miércoles 20 de marzo, cuando continúa el juicio disciplinario y se podrá conocer la decisión final de la Procuraduría en el caso de presunta participación Política.

Dijo que era una persecución en su contra

Previo al ingreso al juicio disciplinario en su contra, el exalcalde Daniel Quintero sostuvo que las acusaciones de la Procuraduría eran parte de un entramado para sacarlo de la carrera presidencial de 2026 y que todo era una radiografía de lo que había pasado en Venezuela.

“Pasa lo que pasa en Venezuela, que a los candidatos a la Presidencia los van sacando, despejando el camino para que les queden los candidatos que ellos quieren. Eso a los colombianos no les gusta. La Procuraduría no es un juez, es una entidad que debería investigar y presentar ante unos jueces, no se pueden utilizar las ramas del poder público para sacar a los candidatos del camino, ese es un error”, declaró Quintero Calle.

Exalcalde de Medellín Daniel Quintero dice que la Procuraduría se mete en elecciones - crédito X

El exalcalde de Medellín no solo está juzgado por el video del “cambio en primera”, sino también por mostrar el tarjetón del Pacto Histórico en una foto para la fecha de las elecciones interpartidistas previas a las presidenciales de 2022.

En ese sentido, se le acusa por los delitos de participación política, Intervención en actividades de partidos y movimientos políticos; uso indebido de bienes del Estado y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.