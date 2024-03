Premios Óscar 2024: hora, canal de tv y servicios streaming que transmitirán la ceremonia en Colombia

En la noche del domingo 10 de marzo se llevará a cabo los Premios Óscar, galardón más importante en la industria cinematográfica, en su edición número 96, celebrada en el Teatro Dolby en Ovation Hollywood, Los Ángeles, Estados Unidos.

Desde el distinguido escenario que ha albergado premios del cine desde el año 2001 se hará la transmisión en vivo de los premios en el canal TNT y la plataforma de streaming Max (antes HBO Max), donde se podrá disfrutar la cobertura completa.

El “pre-show” comenzará a transmitirse a las 5: 00 p. m. que “incluirá entrevistas con celebridades nominadas en la alfombra roja y análisis de comentaristas expertos”, según se lee en un comunicado. Además, este domingo la gala iniciará en una hora diferente a la habitual, la ceremonia de los Premios Óscar empezará a las 6:00 p. m. (hora Colombia).

De igual manera, se podrá ver la premiación en la página oficial www.oscars.org y por medio de sus redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Al finalizar los premios, la grabación estará disponible para ver de nuevo en la plataforma durante tres días.

Si cuenta con un servicio de cable, la transmisión la podrá encontrar en TNT y estará disponible en diferentes canales según el proveedor:

Nominaciones

Los Premios de la Academia, popularmente conocidos como los Óscar, constituyen un evento anual organizado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, con el propósito de honrar los logros destacados en el campo del cine.

Estos prestigiosos reconocimientos abarcan diversas categorías, que van desde la mejor película y mejor dirección, hasta el mejor desempeño actoral tanto masculino como femenino, pasando por logros técnicos como el guion original y el maquillaje, entre otros.

Mejor película del año: American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things, The Zone of Interest

Mejor dirección: Justine Triet, Anatomy of a Fall; Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon; Christopher Nolan, Oppenheimer; Yorgos Lanthimos, Poor Things; Jonathan Glazer, The Zone of Interest.

Mejor actriz principal: Annette Bening, Nyad; Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon; Sandra Hüller, Anatomy of a Fall; Carey Mulligan, Maestro; Emma Stone, Poor Things.

Mejor actor principal: Bradley Cooper, Maestro; Colman Domingo, Rustin; Paul Giamatti, The Holdovers; Cillian Murphy, Oppenheimer; Jeffrey Wright, American Fiction.

Mejor película internacional: Io Capitano, Perfect Days, La sociedad de la nieve, The Teachers’ Lounge, The Zone Of Interest.

Mejor canción original: The Fire Inside (Flamin’ Hot), I’m Just Ken (Barbie), It Never Went Away (American Symphony), Wahzhazhe (A Song For My People) (Killers Of The Flower Moon), What Was I Made For (Barbie).

Mejor película animada: The Boy And The Heron, Elemental, Nimona, Robot Dreams, Spider-Man: Across The Spider-Verse.

Mejor guion original: Anatomy Of A Fall, The Holdovers, Maestro, May December, Past Lives.

Mejor actor de reparto: Sterling K. Brown (American Fiction); Robert De Niro (Flowers of the moon); Robert Downey Jr. (Oppenheimer); Ryan Gosling (Barbie); Mark Ruffalo (Poor Things).