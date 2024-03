“La jeringa alcanzó a ingresar en mí”, relató la menor atacada en Transmilenio

Una menor de edad fue atacada con una jeringa en la tarde del miércoles 5 de marzo. (Crédito: Álvaro Tavera / Colprensa)

En la tarde del martes 5 de marzo se reportó un grave hecho de inseguridad en el interior de un bus de Transmilenio, donde una adolescente de 17 años de edad fue atacada con una jeringa, aunque al parecer el agresor no le alcanzó a inocular alguna sustancia, parte del instrumento quirúrgico si logró penetrar su piel, según relató en la emisora Caracol Radio.

“Me intentó ingresar algo en el brazo, pero yo me quité súper rápido y eso fue lo que me ocasionó la lesión en el brazo. No me alcanzó a inyectar nada, pero la jeringa sí alcanzó a ingresar en mí”, contó sobre su aterradora experiencia.

El atacante, de acuerdo con la descripción que dio en el medio radial, no era un habitante de calle, sino un ciudadano del común con piel de tez morena, con barba y que vestía una camisa de cuadros que la abordó cuando hacía un trasbordo en la estación de la avenida Chile, en la troncal de la Avenida Norte Quito Sur (NQS), para dirigirse a su trabajo.

“Iba normal bajándome del Transmilenio, cuando siento que el señor me pega en el brazo durísimo; un golpe (...) Yo lo miré de reojo, pero dije —No me puedo quedar acá porque siento que me va a hacer algo—. Entonces me fui a otra puerta y me empecé a revisar el brazo. Estaba tan desestabilizada, incluso se me cayó el bolso, pero yo no no me di cuenta”, aseguró.

Posteriormente, cuando se encontraba en el lugar donde labora, se dio cuenta que su brazo tenía un pinchazo y estaba sangrando, lo que conllevó a que acudiera a un centro asistencial, donde le hicieron varios análisis, con los que descartaron preliminarmente algún contagio.

“Los doctores se centraron en si traía alguna enfermedad con varias pruebas. Gracias a dios salieron bien, pero tengo que esperar de dos a seis meses para volverme a sacar los mismos exámenes y radiografías. Volver a los mismos chequeos, porque no sabemos”, detalló.

En la entrevista con Caracol Radio, la menor de edad solicitó apoyo a Transmilenio para que faciliten los videos de las cámaras de seguridad para dar con el agresor.

“Yo quiero saber quién fue esa persona que me iba a hacer daño (...) Me salvé gracias a dios, pero, ¿y si la próxima mujer no corre con la misma suerte?”, dijo.

La adolescente aseguró que después de esta terrible experiencia tiene mucho temor y ya no se siente segura para utilizar ese sistema de transporte masivo de Bogotá.

“Siento que en cualquier momento puedo pasar otra vez por esta misma situación. Y más que todo, ahora me da mucho miedo montarme en TransMilenio. No me siento resguardada como mujer, porque en ese momento realmente estuve sola. No puede acudir ni a un policía, ni a nadie. Me tocó a mí misma, por mis propios méritos, sobrellevar las cosas”, expresó.

Tan pronto se conoció el caso, las autoridades comenzaron a recolectar pistas para establecer quién fue el responsable de haber atacado a la menor de edad, por lo que realizaron análisis de los registros de las cámaras de seguridad en las estaciones y articulados.

Infobae Colombia contactó al equipo de comunicaciones de Transmilenio, donde señalaron que no contaban con mayor información de la agresión con la jeringa; asimismo, confirmaron que en las estaciones había kits de primeros auxilios para las personas que presentaran malestares en su estado de salud.

Entre tanto, los familiares de la víctima señalaron en el informativo de la televisión bogotana Citynoticias que se debe reforzar la seguridad al interior del transporte público, para garantizar la integridad de los usuarios.