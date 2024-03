Niall Horan, exintegrante de One Direction, se presentará en Bogotá: fechas y precios de la boletas

El músico exintegrante de la famosa banda One Direction se presentará en el Movistar de Arena en Bogotá - crédito @NiallOfficial/X

El Movistar Arena, en Bogotá, se prepara para recibir a Niall Horan, el célebre artista irlandés y exmiembro de One Direction, en un concierto que promete ser uno de los eventos musicales más destacados del año.

La cita está programada para el 9 de octubre de 2024, marcando el gran final de su gira latinoamericana The Show Live On Tour. Este recorrido por América Latina llevará al artista a otras ciudades, como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, São Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Santiago y Lima, culminando en la capital colombiana.

El tour The Show se presenta como la promoción en vivo del tercer álbum de Niall Horan, cuya música se aleja de las tonalidades pop juvenil que caracterizaron a One Direction, para explorar géneros como el soft rock, pop, folk y country. Desde su inicio el 20 de febrero de 2024 en Belfast, Irlanda del Norte, el cantante ha llevado su música por diversas partes del mundo, incluyendo Europa y Norteamérica, antes de llegar a Latinoamérica.

Niall Horan se presentará en Bogotá el 9 de octubre de 2024 -crédito @NiallOfficial/X

“¡Se acabó la espera, América Latina! Te traeré #TheShowLiveOnTour a finales de este año. Regístrate para la preventa del miércoles y obtén más detalles. Te agradezco por ser tan paciente. ¡No puedo esperar a verlos a todos pronto!”, expresó el cantante irlandés a través de sus redes sociales, comunicando directamente su entusiasmo y gratitud hacia sus fans por el apoyo continuo.

La noticia del concierto ha generado expectativa entre los seguidores del cantante, que han esperado pacientemente por su llegada a Sudamérica: “QUE MEJOR MANERA DE CERRAR EL TOURRRRRRR ❤”; “Hiperventilando 😍😍🔥🥹”; “Grande Niall en Colombia 👏”; “Que emoción”; “Quiero ir a ver Niall Horan”, son algunos comentarios que se pueden leer en las redes sociales. El anuncio no solo confirma las fechas y ciudades de su gira, sino que también subraya el compromiso del artista con sus admiradores alrededor del continente.

Estos son algunos precios de la boletaría para el concierto de Niall Horan en el Movistar Arena de Bogotá -crédito Tuboleta

La venta de boletas, Universal Music Colombia confirmó que la preventa para clientes de Bancos Aval y la billetera digital dale! comenzará el jueves 6 de marzo, seguida de la venta general el 8 de marzo, a través de Tuboleta. Los precios del área platea es de $289.000, Silletería numerada desde $249.000 y la bole más costosa es tribuna fan sur -premium vip $599.000, todos los precios de las boletas tienen un aumento por el servicio.

El cantante recordado por ser parte de One Direction, banda que surgió en 2010 a partir de The X Factor en Gran Bretaña y que rápidamente se convirtió en una de las agrupaciones más exitosas de su tiempo bajo la tutela de Simon Cowell, Horan ha sabido abrirse camino en solitario con éxito. Desde su pausa en 2016, ha lanzado tres álbumes y logrado consolidar una carrera que se distingue por su habilidad con la guitarra y su voz única.

El cantante irlandés se presentará en Bogotá el 9 de octubre en el Movistar Arena -crédito @NiallOfficial/X

“Por fin tendremos a Niall Horan en vivo en Colombia. Uno de los más queridos ex miembros de One Direction regresa a Bogotá para, finalmente, cumplir el sueño de muchos de cantar sus hits”, expresó la página oficial donde se venderá la boletería Tuboleta.

La visita de Niall Horan a Bogotá no sólo simboliza un hito importante en su carrera solista, sino que también ofrece a sus seguidores la oportunidad de experimentar en vivo su evolución artística. Con éxitos como Slow Hands, Nice To Meet Ya, Our Song, This Town y Too Much to Ask, el cantante irlandés promete una noche de música inolvidable, donde los fanáticos podrán disfrutar de la frescura y emociones que caracterizan su más reciente trabajo, The Show, además de su excelente puesta en escena.