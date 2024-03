María Fernanda Cabal estalló contra el feminismo de “hoy”: “Me gusta ser atractiva para el género masculino”

María Fernanda Cabal aseguró que defiende las causas justas y la reivindicación de los derechos de las mujeres - crédito @MariaFdaCabal/X

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal explicó las razones por las que no está de acuerdo con la manera en que, desde su perspectiva, se vive el feminismo. En conversación con El Tiempo, aseguró que reconoce que ha sido beneficiada con las luchas que otras mujeres en el pasado han gestado para conseguir los derechos de los que hoy muchas gozan.

“Yo estoy de acuerdo con la lucha de reivindicación de derechos. Qué tal lo que le tocaba a esas pobres mujeres cuando trabajaban largas jornadas y su estipendio, su remuneración, era mínima, porque no eran hombres”, precisó la congresista de derecha.

También reconoció el papel que tuvieron las mujeres durante la II Guerra Mundial como mano de obra, al reemplazar a los hombres en sus trabajos, puesto que muchos se fueron a la guerra. De acuerdo con reportes históricos, también hicieron parte de las filas armadas y fungieron como enfermeras.

Sin embargo, esto no es lo que se refleja en el feminismo actual, según lo que piensa la senadora. “Lo que no me gusta es la distorsión de una causa justa. Las mujeres somos capaces, con la cabeza, de hacer el mismo trabajo de los hombres, pero no nos vas a igualar ahora con la fuerza física”, precisó.

María Fernanda Cabal aseguró que ahora existe un odio generalizado hacia los hombres por parte de las mujeres - crédito Pablo Rodríguez/EFE

Asimismo, aseguró que ahora se presenta un odio generalizado hacia los hombres por parte de las mujeres, a pesar de que tienen un “padre” y, en algunos casos, “hijos” y “hermanos”. “¿Por qué vamos a llamar al género masculino el macho violador? No señor”, dijo.

Sin embargo, cabe resaltar que, el hecho de que las mujeres tengan vínculos familiares con los hombres, no las exime de ser sometidas a todo de violencias perpetradas, generalmente, por ellos. Pues, de acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la mayoría de casos de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes en Colombia, son cometidos por hombres cercanos a ellos.

Muchos de los abusadores de menores de edad son los padrastros, los abuelos, los tíos, los primos, los padrinos, los hermanos, e incluso, los mismos padres - crédito Fernando Vergara/AP

“Hay estadísticas que demuestran que muchos de los abusadores son los padrastros, los abuelos, los tíos, los primos, los padrinos, los hermanos, e incluso, los mismos padres. No obstante, también pueden ser profesores, vecinos, entrenadores, cuidadores o personas que tienen un contacto constante los niños”, advirtió en su momento Angélica Vera, que fungió como referente en prevención de violencia sexual de la Dirección de Niñez y Adolescencia, citada en un comunicado de la entidad.

Así las cosas, Cabal reiteró que defiende las causas justas, pero hasta el punto en el que no se convierten en activismo feminista. Puesto que, desde su perspectiva, es ahí cuando surgen “un poco de viejas locas” consideradas “feminazis”, que creen que están avaladas para “quemar iglesias”.

También reveló sus preferencias en lo que para ella se considera lo “femenino”: “A mí me gusta la mujer femenina, me gusta estar arreglada, sentirme bonita, me gusta ser atractiva para el género masculino. Pero no lo de hoy, que es odiar, odiar, odiar”, dijo a El Tiempo.

En cierto momento, la congresista ya había sido blanco de críticos por tildar de “desorientadas e histéricas” a las mujeres que se manifestaron en una estación de TransMilenio por un caso de abuso sexual que se registró allí en 2023. Aseguró que los actos de “vandalismo” que ejecutaron no pueden ser tomados como una expresión del feminismo.

En otro momento, señaló a la izquierda de estar incentivando ese odio hacia los hombres. “A los mamertos todo lo histórico les gusta, pero para ellos. Cogieron a las mujeres y las pusieron a odiar a los hombres, salen un poco de locas el día de las feministas, locas y feas, horrorosas, en pelotas y horribles”. , expresó Cabal en medio de un foro realizado en Cartagena en 2023.