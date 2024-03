Paloma Valencia arremetió contra Petro por anuncio de nuevo subsidio: “Cuéntele a los jóvenes que quiere dejarles la deuda”

Paloma Valencia arremetió contra Gustavo Petro por nuevo subsidio - crédito Colprensa

No para la contienda entre la senadora Paloma Valencia y el presidente Gustavo Petro. La congresista del Centro Democrático fue una de las parlamentarias que promovió la falta de cuórum para debatir la reforma pensional propuesta por el jefe de Estado; además, arremetió contra el mandatario luego de que anunciara un nuevo subsidio para los adultos mayores, y dijo que esa deuda iba a salir del bolsillo de los jóvenes.

La discusión entre la senadora y el presidente inició cuando Valencia publicó un video en el que indicaba que gracias a sus acciones se había aplazado nuevamente el debate del proyecto de ley.

“¡Cero y van dos! Logramos hundir el quorum para detener la discusión sobre la reforma pensional. Estén atentos de cuáles senadores están haciendo quorum al Gobierno para que pase esa reforma que vuelve al país absolutamente inviable”, publicó la congresista.

A la afirmación anterior de Valencia Petro respondió con un mensaje en su cuenta de X en el que sostuvo que tanto Valencia, como los que habían puesto trabas al debate, no querían que los ancianos tuvieran pensión, principalmente porque dentro de la reforma se planteaba la entrega de un nuevo subsidio para los ancianos mayores de 80 años que estaban cobijados en el programa de Colombia Mayor, subsidio que posteriormente oficializó el mandatario sin la necesidad de la aprobación de la reforma.

“No quieren que el anciano sin pensión pueda recibir un bono pensional, prefieren que el banquero se lleve la cotización del trabajador fuera del país. No le cuentan que la mayoría de los cotizantes no tendrán pensión, solo les devolverán sus ahorros y ahí llegan a vivir después de acabar sus ahorros se quedarán aún nada”, le respondió el jefe de Estado a Valencia.