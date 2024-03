Culotauro y Bola 8 casi se van a los golpes por comida en ‘La casa de los famosos Colombia’

Culotauro y Bola 8 fueron los responsables de dar inicio a la pelea que asola 'La casa de los famosos Colombia' - crédito canal RCN

La tercera semana de La casa de los famosos Colombia deja en evidencia que las tensiones están por las nubes. Luego de que no llegaran a los objetivos esperados durante la prueba de presupuesto —solo alcanzaron el 60%—, los 20 participantes que siguen en juego afrontan los días previos a la próxima eliminación con incertidumbre por cómo afrontaran la semana que tienen por delante.

En las últimas horas, se hizo viral una fuerte discusión entre los miembros de la casa, que al parecer había iniciado cuando Karen Sevillano se quejó de lo que consideró “falta de conciencia” de algunos participantes que estaban comiendo más de la cuenta, siendo que ya era evidente la escasez de alimentos.

Ante los reclamos de Karen, Culotauro pidió paciencia en el comedor para que no se desmoronaran ante la presión, mientras que Omar Murillo —o Bola 8, como también es conocido— se mostró indiferente ante toda la situación y comenzó a insultar a la influencer.

En los videos que se difundieron inicialmente se veía que La Segura se despachaba contra el actor al ver cómo gritaba a Karen, “más estúpido sos vos, ridículo, irrespetuoso, patán, guache e igualado”. Poco a poco el resto de concursantes se fue sumando a la pelea y llevaron a que Omar se retirara, mientras que Juan David Zapata le hacía señas con las manos indicando que solo hablaba. Sin embargo, lo que tardó un poco más en difundirse fue el origen de la discusión.

Así comenzó la pelea

Los dos tuvieron una tensa discusión a la hora de la comida que sacó de los nervios al comediante - crédito @culotauro/Instagram

Todo inició mientras Omar y Culotauro se encontraban en el comedor. Mientras el humorista estaba comiendo, Omar, al parecer, se quejó de que no podía expresarse libremente sobre la cuestión de la comida, debido a que le pidieron que no perturbara la hora de la comida. “Yo no tengo que ocultar nada de lo que siento”, expresó.

Culotauro intentó mostrarse comprensivo, pero le pidió que no molestara a la hora de la comida. “Tu sentir también puedes tenerlo en tu habitación”, señaló. Omar respondió que él hacía parte de la Casa, mientras que Diaz le recordó lo mismo. Visiblemente enfadado porque Bola 8 no detenía sus quejas, el comediante se puso de pie y golpeó la mesa mientras decía “y como también hago parte de esta casa, me merezco poder comer tranquilo”.

Al ver el gesto, Omar le preguntó “¿Qué vas a hacer?”. Al parecer Díaz tomó como una provocación, porque comenzó a caminar en dirección hacia donde estaba el actor y le dijo “El único momento que tenemos que estar tranquilos es comiendo. Si yo quiero comer tranquilo, déjame comer tranquilo”. En ese momento varios de los presentes se interponen para evitar que la situación escale a mayores mientras le piden a Culotauro que se calme.

Sin embargo, Omar no dejó de hablar. “Los que quieran venir contra mi, hágale”, expresó, ante la evidente molestia del resto de participantes que retiraban a Culotauro del comedor. Esta situación derivó en el posterior cruce de palabras con Karen Sevillano y la airada respuesta de La Segura y Juan David contra el actor por su comportamiento.

Todo indica que desde la traición de la segunda semana, Omar no ha tenido ningún problema en transformarse en uno de los principales antagonistas de La casa de los famosos Colombia. Además de sus repetidos cruces con Karen Sevillano, durante la noche del miércoles protagonizó un intenso cara a cara con Alfredo Redes, al punto de que el actor se jactó de que “no sabían qué hacer con él” ante la división cada vez mayor que se presenta en la casa.