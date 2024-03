Shakira envió mensaje a Cardi B por su colaboración en ‘Las mujeres ya no lloran’: “Lo que viene es increíble”

Shakira anunció colaboración con Cardi B en sus redes sociales - crédito @shakira/X

Shakira y Cardi B anunciaron oficialmente su colaboración musical a través de un innovador canal de comunicación directa con los fans: su canal de WhatsApp y con un mensaje por medio de su cuenta de X que dice: “Cardi!!!! let’s breathe together cus what’s coming is so so awesome!! I can’t wait!!! @iamcardib”, que traducido a nuestro idioma es: “Cardi!!!! ¡¡Respiremos juntos porque lo que viene es tan increíble!! ¡¡¡No puedo esperar!!! @iamcardib”

Este proyecto conjunto se materializará en el nuevo álbum de Shakira, titulado Las Mujeres Ya No Lloran, que está programado para ser lanzado el 22 de marzo.

Dentro de este esperado álbum se encuentra una canción fruto de su colaboración, mencionada por ambas artistas como Puntería. Este anuncio marca una primera ocasión en la que estas dos icónicas figuras de la música unen sus talentos.

El público seguidor de estas artistas también recibirá acceso a contenido exclusivo y actualizaciones sobre el desarrollo del álbum a través de este canal de WhatsApp. Además, Shakira, la reconocida artista colombiana, ha compartido que Las Mujeres Ya No Lloran contará con 17 pistas, de las cuales 11 son fruto de colaboraciones con diversos artistas.

En este álbum, Shakira repite colaboración con Bizarrap para el tema La fuerte y también anunció el lanzamiento de un nuevo remix de su sesión con Bizarrap junto a Tiësto. También ha trabajado con Grupo Frontera en la canción Entre Parent´sis y anticipa una colaboración con Rauw Alejandro titulada Cohete.

Este anuncio no solo causó revuelo por la unión de estas dos colosas de la industria musical, sino también por aprovechar las plataformas digitales como método de comunicación directo con los fans, redefiniendo la forma en que los artistas interactúan con su audiencia. La expectativa por el lanzamiento de este álbum es alta, no solo por las colaboraciones estelares que promete, sino también por la innovación en la estrategia de comunicación empleada por Shakira.

Así se anunció la colaboración de Cardi B y Shakira - crédito iamcardib/Instagram

La cantante colombiana había generado gran expectativa entre sus seguidores tras sugerir en sus plataformas digitales que algo grande está por anunciarse. Las especulaciones por este anuncio fueron variadas, desde el posible lanzamiento de un nuevo álbum hasta una posible gira o incluso un nuevo producto de merchandising.

Lo cierto es que el 2024 promete ser un año significativo para la artista, quien ha experimentado un renacimiento profesional tras superar momentos personales difíciles.

Así anunció Shakira la colaboración de Cardi B en su nueva producción - crédito @shakira/X

Una de esas sorpresas quedó al descubierto el viernes 1 de marzo, cuando a través de las redes sociales afirmó que se venía una colaboración con la rapera estadounidense Cardi B. Este proyecto seguramente marcará una fusión musical muy importante, sumando al impulso que Shakira ha tenido en su carrera recientemente.

La posibilidad de esta colaboración había cobrado fuerza especialmente después de que ambas artistas fueran vistas juntas durante un evento de la Semana de la Moda en París en julio de 2023. Por su parte, Cardi B nunca ocultó su admiración por Shakira, expresando públicamente su respeto y fascinación por la trayectoria y resiliencia de la cantante colombiana. Después de su encuentro, Cardi B incluso compartió su entusiasmo por la música de Shakira, resaltando la fortaleza y talento de la artista en el ámbito musical.

Así se anunció la colaboración de Cardi B y Shakira - crédito @WWSHAK/X

Este encuentro no solo dejó una huella en Cardi B, quien relató sentirse inspirada por Shakira, sino que también encendió las expectativas de los fans sobre lo que estas poderosas voces femeninas podrían crear juntas. El hecho de que Cardi B haya interpretado brevemente algunas de las canciones más recientes de Shakira añade más credibilidad a la posibilidad de esta colaboración, generando una gran anticipación en la industria de la música.

Este es el listado completo del nuevo álbum de Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran, en el que se destacan varias colaboraciones con artistas de renombre: