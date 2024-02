Transición energética, comercio bilateral, transformación digital e innovación: el mercado que busca Alemania en Colombia

En la imagen de izquierda a derecha: Catalina Ricaurte, gerente General de Merck Colombia y Ecuador; Martina Klumpp, embajadora de Alemania para Colombia; Mischa Groh, presidente ejecutivo de la AHK Colombia; Marcela Perilla, presidenta del Consejo Directivo de la AHK Colombia - crédito AHK Colombia

Las relaciones bilaterales entre Colombia y Alemania no se limitan exclusivamente a la parte diplomática, por eso, con el fin de contribuir en el desarrollo de la economía de ambos países, hace casi 90 años se estableció en el país la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana (AHK Colombia por sus siglas en alemán).

Actualmente, la AHK Colombia cuenta con más de 300 empresas y pymes afiliadas en el país, aunque también contribuye a la educación de empresarios y capacitación de mano de obra a través de programas técnicos con el Sena. Por eso, para conocer más sobre la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana, Infobae Colombia entrevistó a su presidente ejecutivo, Mischa Groh, y a la presidenta del Consejo Directivo, Marcela Perilla.

Infobae Colombia: ¿cuál es el aporte de la Cámara de Comercio Colombo-Alemana al crecimiento y desarrollo del país?

Mischa Groh: trabajamos en diferentes pilares estratégicos basados en la sostenibilidad donde los ejes centrales son la transición energética, la formación y capacitación de comercio bilateral, el emprendimiento, transformación digital y la innovación.

Notros queremos ser referente en estos temas en Colombia representando a Alemania porque creemos que podemos hacerlo y estamos convencidos de que con la tecnología alemana podemos aportar al desarrollo económico del país y también para cerrar la brecha social.

Infobae Colombia: ¿qué alianzas tienen con los empresarios colombianos?

Mischa Groh: en el pilar estratégico de formación y capacitación, porque me apasiona y creo que es un tema no menor en este país, nosotros implementamos la formación dual, tanto a nivel técnico-tecnológico, como superior, rompiendo un paradigma porque en la historia de Colombia el empresariado y la educación no ha tenido una conexión.

Bajo la metodología alemana, que tiene una historia de 900 años y ha sido la columna vertebral del éxito económico de Alemania, se forma una unión entre las dos partes y a partir de ahí se diseña un solo curriculum donde un joven recibe formación tanto en el aula, como en la empresa, teniendo un contrato con condiciones óptimas de remuneración.

Entonces, esto puede solucionar muchas cosas. Primero para el Estado, segundo para la empresa o el empresario y tercero para la sociedad civil porque para la empresa aumenta la productividad y la competitividad, para la sociedad civil y para el Estado ayuda a mitigar el desempleo juvenil y la deserción estudiantil y también aumenta la empleabilidad, puesto que los chicos que se forman bajo esa metodología tienen una empleabilidad de más de 95%.

Por ejemplo, en proyectos con el SENA que tenemos en la Amazonía, y que es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, implementamos dos formaciones técnicas-tecnológicas basadas en turismo y en energías renovables, la idea es ir a esas zonas apartadas para cerrar la brecha de conocimiento y la brecha social.

Mischa Groh llegó a Colombia en 2022 para dirigir la AHK Colombia como representante de las relaciones comerciales de Alemania - crédito AHK Colombia

Infobae Colombia: el nivel de desempleo y trabajo informal es una problemática seria en Colombia, ¿cómo contribuyen ustedes a mitigar este problema?

Mischa Groh: hay un grado de informalidad en el mundo laboral muy alto, si miramos Cúcuta creo que es más del 95%, entonces ¿qué pasa con esas personas que se forman en el Sena o en universidades y después caen en el auto de empleo o en la informalidad?, nosotros les ofrecemos una apertura al mercado laboral formal.

En Alemania nosotros reclutamos mano de obra calificada bajo un convenio firmado con Colombia para que empresas alemanas puedan contratar electricistas, enfermeros o profesores jóvenes que se van a formar bajo una educación dual en Alemania y así también terminan aportando a cerrar esa brecha que existe hoy en día en falta de mano de obra calificada en Alemania.

Infobae Colombia: ¿cuál considera que puede ser el papel de Colombia en las relaciones con Alemania?

Marcela Perilla: Los pilares que compartimos con el Plan de Nacional de Desarrollo permiten que Colombia y Alemania compartan agendas comunes en términos de energía, algunos de los temas de cambio climático, el desarrollo en la transición energética con el hidrógeno y hay otros también muy importantes como la educación, el turismo sostenible y la agricultura sostenible.

Nosotros trabajamos con el conocimiento de las compañías alemanas instaladas en el país y también las compañías colombianas que buscan la internacionalización o el crecimiento en el país a través de mesas sectoriales que nos permiten entender cuáles son los retos que afrontan, cuáles son las oportunidades, y de paso socializar desde nuestra posición empresarial con el gobierno sobre algunos de los temas que pueden ser importantes para el país desde el punto de vista técnico.

En una de las mesas sectoriales, a través de un position paper, hablamos sobre el tema de salud, muy importante por obvias razones con todo lo que está sucediendo en términos de las discusiones de la reformas, y de la inquietud con algunas de las aprobaciones que tenemos paradas con el Invima, que es un tema que no nos deja avanzar al ritmo que esperaríamos como compañías.

Por lo tanto, esperamos que esta reflexión conjunta de todos los actores en el ecosistema, apunte a que el Gobierno pueda tener el punto de vista comercial y empresarial que tenemos nosotros con el fin de ayudar a mejorar el sistema de salud colombiano y considerar experiencias exitosas y conocimiento que podemos sumar.

Marcela Perilla es la presidenta del Consejo Directivo de la AHK Colombia - crédito AHK Colombia

Infobae Colombia: ¿cuál considera que es el balance de las relaciones comerciales entre los dos países?

Mischa Groh: la buena relación se evidencia en las reuniones que hemos tenido en los últimos dos años. Por ejemplo, tuvimos en Colombia al ministro de Economía, la ministra de Desarrollo, el ministro de Agricultura, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania; pero también, del lado colombiano, empezando con el presente Gustavo Petro y casi todo su gabinete, que visitaron Alemania.

Y es que tenemos muchos factores, digamos a nivel de geopolítica internacional, regional y local, que influyeron en estrechar la relación entre las dos naciones, entonces, por ejemplo, desde Alemania hemos definido como eje centrales de la cumbre bilateral la seguridad alimentaria, energética y de recursos críticos, que ustedes les dicen tierras raras, protección medioambiental y climática, y muy importante, la paz.

Infobae Colombia: ¿qué otros proyectos en Colombia han apoyado desde Alemania?

Mischa Groh: Alemania desde hace muchos años aporta al proceso de paz y como resultado podemos decir que el año pasado en la visita de representantes del presidente Petro se firmó una alianza climática y energética entre ambas naciones donde se pretende trabajar con los empresarios y organizaciones para crear un país más verde y aportar experiencias positivas desde Alemania.

Hay un acuerdo de intención de trabajar en la agricultura sostenible, firmado en la visita del ministro de Agricultura, Cem Özdemir, desde Alemania en marzo del año pasado con su homóloga acá en Colombia y creo que la agricultura sostenible tiene un gran potencial en Colombia. Ese es justamente un trabajo que queremos desarrollar para llegar a la Colombia profunda y cerrar esa brecha de conocimiento de tecnología y social.

Desde la cámara estamos acompañando a 18 empresas alemanas que quieren invertir USD$2.500 millones en energías renovables y agroindustria y eso puede ser un motor para el área industrial.

También miramos hacia otros sectores como, por ejemplo, el de la reactivación del ferrocarril en donde se pretende invertir 30 billones de pesos, entonces con la experiencia alemana, que es el país europeo con la red más densa de ferrocarril y a nivel mundial el séptimo, creo que podemos aportar a construir país.

Infobae Colombia: ¿cuáles son los retos y las oportunidades para la comunidad colomboalemana en 2024?

Marcela Perilla: yo creo que hay una oportunidad enorme porque hemos avanzado en algunos contactos que no teníamos y que está el interés de conocer y estrechar lazos comerciales y económicos, no solamente por la operación de nuestras compañías comerciales, sino también haciendo negocios en Colombia o llevando negocios a Alemania en este deseo de internacionalización.

Acá tenemos unos referentes importantísimos en la industria 4.0 para ayudar también a dar este salto adicional que esperamos en el proceso de transformación. Por ejemplo, la inteligencia artificial es uno de los campos donde nosotros estamos trabajando con mucho énfasis para poder acompañar, no solamente desde el punto de vista técnico a las compañías, sino a los gobiernos en términos de las definiciones de los marcos éticos y de trabajo para asegurar que vamos por el camino que a todos nos interesa como seres humanos.

Un alemán fascinado con Colombia

Mischa Groh es economista internacional con enfoque en América Latina y mientras sus compañeros de universidad elegían especializarse en política de países como Estados Unidos o México, él se interesó por América del Sur y la dinámica en Venezuela. Allí conoció el amor y a la cultura latina que le sirvió para ser el representante de Alemania en Uruguay, donde dirigió la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana, para llegar en 2022 a Colombia con su familia y tomar el cargo de presidene ejecutivo de la AHK.

Infobae Colombia: usted viene de vivir en Uruguay, ¿Cómo le ha parecido Colombia?

Mischa Groh: es un país hermoso empezando con sus paisajes, las comidas impresionantes y la biodiversidad, y entonces entiendes porqué Colombia se quiere vender con eslogan country of beauty (país de la belleza) que hace sentido, pero también me preocupa el otro eslogan que dice: “Colombia, el único riesgo es que te quieras quedar”.

Llevo un poco más de un año con mi familia acá, y de verdad, uno se siente muy bien acogido, la gente es muy amable y a nivel profesional tengo que destacar que los colombianos son grandes profesionales y es muy grato trabajar acá.

Mischa Groh es economista internacional de la Universidad de Tübingen al sur de Alemania - crédito AHK Colombia

Infobae Colombia: ¿qué tal el clima en Colombia?

Mischa Groh: prácticamente tienen todas las estaciones climáticas, entonces en poco tiempo yo pude visitar el mar Caribe, el Pacífico, los Andes, la Amazonía. Lo hemos aprovechado un montón porque es una joya que deben cuidar y por eso me parece muy importante cuidar la biodiversidad y los recursos porque esto es lo que simboliza también a Colombia.

Infobae Colombia: ¿qué sabía de Colombia antes de trabajar en el país?

Mischa Groh: tengo que confesar que mi relación con Colombia lleva algunos años más de mi estadía acá porque mi señora es colombo-venezolana así que ella vivió más de 26 años afuera, entonces para ella fue bonito regresar a su país, a sus raíces, pero también a un nuevo país porque muchas cosas han cambiado. Es lindo conocer a través de sus ojos todos esos avances y eso da esperanza de que se pueden solucionar los temas que todavía quedan pendientes.

Infobae Colombia: ¿cómo terminó casado con una colombiana?

Mischa Groh: yo hice un intercambio universitario, soy economista internacional con enfoque en América Latina, me gradué en la Universidad de Tübingen, al sur de Alemania, y es una universidad que se destaca por sus relaciones alrededor del mundo y casi todos mis colegas se fueron a Estados Unidos, México, Argentina, China y a Mishca se le ocurrió ir a Venezuela a conocer esa transformación política, social y económica porque también estudié Ciencias Políticas.

Ahí conocí a mi señora que estudiaba criminología y después ella hizo un intercambio en Alemania y ahí se unieron los dos mundos y hoy estamos partiendo juntos por el mundo y tenemos un hijo que es uruguayo una hija que es alemana, entonces multinacionales.

Infobae Colombia: usted viene de un país cervecero, ¿cómo le parece la cerveza en Colombia?

Mischa Groh: muy buena, te voy a confesar que tengo experiencia porque mi abuelo era maestro cervecero, entonces hay una famosa cerveza que él inventó. Llegando a Colombia me sorprendió ese nivel cervecero porque a mí me gusta la Club Colombia dorada, tiene mucho parecido al nivel de la cerveza alemana, y después comprendí esa gran cultura cervecera de Colombia que tiene sus inicios con la guía de Leo Kopp que fundó Bavaria con raíces alemanas y me parece muy interesante lo que esas emigraciones pueden causar y aportar a enriquecer a un país.

Por ejemplo, son 15 años de intercambio cultural a través del Octoberfest que es una fiesta tradicional que recoge todas las tradiciones germanas con los trajes, los bailes, los cantos y te puedo confesar que mi primer día de trabajo en 2022 fue la apertura del Octoberfest, entonces muy lindo ver que en esta edición creo que tuvimos más de siete mil personas visitando en dos días nuestro Octoberfest.