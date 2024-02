Cantante vallenato le cumplió un deseo a un fan que soñaba con escucharlo antes de su eutanasia

El cantante vallenato sorprendió a uno de sus fanáticos que tenía un sueño antes de que le aplicaran la eutanasia - crédito Luis Miguel Fuentes Oficial / Facebook - @itaguiseno/X

Luis Miguel Fuentes, uno de los cantantes vallenatos más destacados en el género, lleva más de 25 años de carrera musical en las que ha consolidado varios éxitos musicales y una gran cantidad de fanáticos que lo respaldan a través del tiempo. Uno de ellos, Mario Gutiérrez, se llevó una gran sorpresa gracias al artista que le cumplió “su sueño”.

El popular cantante viajó a Antioquia y llegó hasta el hogar de Mario Gutiérrez, un hombre que según informó Tropicana, le iban a aplicar la eutanasia; sin embargo, su sueño era poder escuchar al artista cantar la canción No me lloren, uno de sus más grandes éxitos.

En un video que se viralizó en las redes sociales se puede ver al artista en la casa del hombre que padecía una enfermedad terminal, razón por la que le iban a aplicar la eutanasia. Sin embargo, su fanático, además de pedirle a su familia que durante su velorio reprodujeran la canción No me lloren, también tenía el sueño de poder disfrutar de la emblemática canción una vez más y más grande fue su sorpresa cuando vio al mismo Luis Miguel Fuentes cantándola.

Luis Miguel Fuentes, recordado por canciones como Alguien te va a hacer llorar y Mi felicidad, le dio un gran momento a su seguidor - crédito El Itagüiseño / X

De acuerdo con el medio en mención, Mario Gutiérrez, que era un empresario del gremio transportador, pudo disfrutar en la mañana del lunes 26 de febrero un momento muy especial con Luis Miguel Fuentes en el que pudo cantar una vez más una de sus canciones favoritas antes de que le aplicaran la eutanasia.

“Don Mario, hemos venido a cantarle, mi hermano”, le mencionó Luis Miguel Fuentes antes de empezar a cantar la canción No me lloren en compañía de su acordeonero. Este momento fue muy emotivo para sus familiares que lo estaban acompañando en su hogar.

Este gran gesto que tuvo el cantante vallenato con uno de sus fanáticos fue comentado por muchos usuarios en las redes sociales que destacaron la enorme sorpresa que le dio. “Qué señor tan valiente y que gran persona Luis Miguel Fuentes”; “No sé quién es el señor, pero Dios lo ayude a partir con dignidad y sin ningún dolor”; “Un gran gesto que dice mucho del cantante, Fuerza a sus familiares”; “fortaleza para la familia, y muchas bendiciones a Luis Miguel fuentes, por ese gesto tan bonito”; “qué bonito gesto de Luis Miguel fuentes que buen corazón tiene y al señor que Dios lo tenga en eterno descanso”, entre muchos otros.

La letra de la popular canción dice: “Cuando yo muera, no quiero que lloren. No quiero ver que ninguno derrame ni una sola lágrima por mí, tampoco quiero que me lleven flores, ni que me entierren leyendo papeles o escribiendo cartas que quizás ni entienda”, lo que la hace tan especial para la familia del señor Mario Gutiérrez.

El cantante también lo acompañó durante su velorio, en el que nuevamente cumplió la voluntad del empresario y cantó la reconocida canción que tanto le gustaba. - crédito @luismiguelfuentes/ Instagram

En un video que fue publicado en las últimas horas por el mismo Luis Miguel Fuentes, el cantante vallenato no solo estuvo en los últimos momentos con vida de Mario Gutiérrez, también lo acompañó durante su velorio, en el que nuevamente cumplió la voluntad del empresario y cantó la reconocida canción que tanto le gustaba.

“Despidiendo al señor Mario Gutiérrez. Paz en su tumba #nomelloren”, comentó Luis Miguel Fuentes en la publicación que compartió con sus más de 300.000 seguidores en Instagram. En el video que compartió el cantante, se puede ver a los familiares de Mario Gutiérrez alrededor del féretro mientras el artista canta con mucho sentimiento la que era su canción favorita.

Fue tanto el aprecio que tuvo Luis Miguel Fuentes por su fanático, que incluso publicó una historia de Instagram un video en el que lo saludaba y nuevamente cantaba su canción favorita.