“Cuando empezó a dar vueltas pensamos que íbamos a morir”: hablaron sobrevivientes del helicóptero que se estrelló en Medellín

Imagen de cómo quedó accidentado el helicóptero en Medellín en la tarde del 26 de febrero del 2024 - crédito DAGR

Minutos de angustia vivieron los seis tripulantes del helicóptero turístico tipo Bell 206 que, tras unos segundos de haber despegado del helipuerto del exclusivo restaurante Hangar M45 Azotea en la comuna Manrique de Medellín (Antioquia), impactó, quedando colgado entre una antena y el quinto piso del gastrobar.

Tras el rescate, que los equipos de socorro calificaron como un “milagro”, y en el que afortunadamente ningún tripulante de la aeronave perdió la vida, Blu Radio confirmó las identidades de los pasajeros. Se trata de Sandy Villalobos Marín, de 34 años, y Karen Rivera Picada, de 33 años, al parecer oriundas de Costa Rica; y Francisco Salas, un estadounidense de 36 años, que iba acompañado de su novia, la colombiana Luisa Fernanda Osorio Jaramillo.

El piloto, por su parte, fue identificado como Brian Michel Álvarez, de 32 años, mientras que quien, al parecer fungía como su copiloto, responde según el noticiero bogotano, al nombre de Jaime Andrés Echeverri.

“Aquí vamos a morir”: los impactantes testimonios de los sobrevivientes

Imágenes de cómo terminó el helicóptero tras accidentarse - crédito redes sociales

Un día después de la angustiosa emergencia, dos de los sobrevivientes, Luisa Fernanda Osorio Jaramillo y Francisco Salas, una pareja de novios que viajaba en el helicóptero cuando se estrelló, contaron cómo ocurrió el accidente y cómo transcurrieron para ellos las casi dos horas y media que duraron atrapados en la aeronave mientras los equipos de socorro adelantaban las labores de rescate.

En diálogo con Blu Radio, Luisa Fernanda confesó que no esperaba que su viaje en pareja se convertiría en un suceso dramático. La joven, de profesión periodista, recordó que luego de recibir unas pequeñas instrucciones y esperar que el helicóptero arribara, ella y los demás pasajeros abordaron la aeronave y, tan solo unos segundos después de haber despegado, comenzó a girar descontroladamente.

“Cuando empezó a descender el helicóptero, nosotros literalmente no sabíamos si íbamos a quedar colgados (en la antena de telefonía) o sí íbamos al suelo. Pero teníamos mucho miedo obviamente”, rememoró Osorio.

Imagen de cómo quedó el helicóptero tras impactar contra la antena de telefonía - crédito Dagrd

Los momentos de angustia de la joven fueron iguales para su novio, Francisco Salas, quien en entrevista con Noticias Caracol contó cómo el accidente fue de tal magnitud que, pensando que moriría, una vez la aeronave impactó, llamó a su familia en Estados Unidos para darles el último adiós.

“Solo recuerdo como cuatro, cinco giros y luego fue el impacto, y a todos gritando. Cuando estaba girando yo pensé esto es todo, nos vamos a morir (...) Yo tenía mí teléfono a la mano y llame a mi mamá, tenía chat de video con ellos, hasta con mi hermano, y me despedí, solo me quería despedir y decirle gracias a todos”, recordó el joven estadounidense.

Pero ellos no fueron los únicos que pensaron que no sobrevivirían al siniestro. En el primer video conocido donde se muestra el momento exacto del accidente, que se hizo viral en redes sociales, se escucha como la mujer que capta el momento también cree que nadie saldrá vivo del helicóptero: “Se cayo, se mataron”, dice la residente del sector.

Momento en el que se accidentó el helicóptero en Medellín - crédito @TheDuEnD/X

Tras impactar entre la antena de telefonía y el quinto edificio del restaurante, el helicóptero quedó colgando hacía el vacío por horas mientras los equipos de rescate llegaban al lugar. Los únicos que pudieron salir de la aeronave tras el choque, fueron el piloto y el que sería el copiloto, quienes en palabras de Luisa, “los dejaron ahí” abandonados.

“La parte de adelante quedó descubierta y ellos lograron salir muy rápido, y gracias a dios porque seis personas ahí, el peso te dijo nos vamos al vacío y no estamos contando aquí la historia. Por la reacción del cuerpo, ellos (piloto y quien sería el copiloto) saltaron y se fueron y no supimos más”, indicó la joven oriunda de Yarumal (Antioquia) a Noticias Caracol.

Más de dos horas de rescate

Aunque estaban vivos, para Luisa el quedar colgando al vacío en el helicóptero fue lo más “trágico” de todo el accidente. “Era sentir como tu vida se iba al vacío y yo solamente lo miraba a él (a su novio Francisco) y no podía creerlo, estaba en shock y muy asustada”, contó la antioqueña en entrevista con Noticias Caracol.

Momento en el que rescataron a las personas que quedaron atrapadas en el helicóptero - crédito red social X

En su diálogo con el noticiero, la joven aseguró que fueron casi dos horas y media las que permanecieron atrapados en el helicóptero, mientras los organismo de socorro adelantaban una meticulosa labor de rescate para evitar el la aeronave cayera por completo al precipicio.

“Luego se estabilizó el helicóptero porque no podíamos movernos, los socorristas nos decían literalmente ‘no se muevan, casi que no respire’, y era muy tedioso porque nosotros estábamos muy asustados. Ellos decían ‘si se mueven es posible que la parte que quedó con ustedes se vaya al vacío y obviamente no puede quedar nada’”, rememoró Luisa.

A la traumática espera, se le sumó que Francisco, el novio de Luisa, duró 45 minutos sosteniendo a otra de las pasajeras para evitar que se cayera. “Me toco poner mi brazo apoyándola por unos 45 minutos para que no se moviera. Hoy estoy muy doloroso pero vivo”, dijo el estadounidense a Noticias Caracol.

Después del angustioso accidente, la pareja aseguró que les cambió la vida, pues según los rescatistas, en siniestros como esos el 99.9% de las veces nadie sobrevive, por lo que sostuvieron al noticiero, hay que ser “más agradecidos con la vida”.