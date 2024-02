El día que Iván Duque salvó al escudo del América, Tulio Gómez reveló detalles la conversación

El expresidente le pidió a Tulio Gómez no cambiar uno de los emblemas del club - crédito Colprensa/América de Cali

El escudo y los colores de los clubes de fútbol son tomados como factores sagrados para los hinchas de cada institución, por lo que cambiar estos aspectos genera en algunos casos malestar dentro de la fanaticada.

En un caso de esta índole, en 2019, América de Cali anunció un cambio drástico en su escudo; se trataba de la salida de uno de los aspectos más llamativos y representativos del equipo del Valle del Cauca, el diablo que posa al centro del icono junto a un balón.

Luego de que se hiciera este anuncio, los hinchas del club Escarlata convirtieron en tendencia una campaña en la que pedían no retirar la figura del escudo, por lo que Tulio Gómez, máximo accionista de la institución, tuvo que aclarar que esto pasaría con algunas camisetas, pero que el diablo seguiría apareciendo en futuras entregas.

“El diablo se fue de paseo y lo mandamos de vacaciones porque vamos a dinamizar la ropa, con todos los escudos que hemos tenido y, además, haremos un concurso para que los hinchas diseñen la camiseta del América que ellos quieran”, afirmó Gómez a El Tiempo en ese momento.

El diablo en el escudo es uno de los aspectos icónicos de América de Cali - crédito América Play

Como hincha del club, Gómez ingresó a la mesa directiva del América cuando estaba en la B; en una entrevista con la revista Bocas, reveló que esto lo hizo con el objetivo de ayudar a que la institución ascendiera, pero al estar con más personas, entendió que era más fácil comprando la mayoría de las acciones.

“Eso fue muy duro, yendo a Apartadó, a pueblitos… Después de haberse paseado por los grandes escenarios de Suramérica y que ahora nos tocaba por allá en esos peladeros, ¡no!”, afirmó Tulio Gómez sobre el paso del América en la B.

Sobre el cambio del escudo, Gómez reveló que la decisión se tomó luego de que contactara a un padre polaco, quien les afirmó que debían quitar al diablo para ser campeones.

“Un día, frente a nuestras oficinas en Ciudad Jardín, había una señora echando cosas ahí en la puerta, ahí en frente. Me dijeron que eran cosas raras. Entonces llamé a un padre polaco, que había estudiado con Juan Pablo II, que nos daba la misa. El padre le echó la bendición al lugar, le echó agua bendita, luego fue a la sede de Cascajal e hizo lo mismo. Entonces nos dijo que teníamos que quitarle el diablo al América”, declaró Tulio Gómez a Bocas.

El expresidente de Colombia Iván Duque, en una fotografía de archivo. EFE/ Isaac Jiménez

A pesar de que esto funcionó, el máximo accionista del América recordó que recibió múltiples críticas y hasta una llamada del entonces presidente de Colombia, ya que Iván Duque se comunicó con Tulio Gómez para pedirle que no quitara al diablo del escudo.

“Hicimos el escudo de la A y el padre le echó la bendición. Y con ese escudo quedamos campeones. Pero se me vino todo el mundo encima: ¡cómo así que están profanando los símbolos del América! Hasta Iván Duque, que era el presidente del país en ese momento, me llamó: “No le vaya a quitar ese diablito que es un diablito bueno”, me dijo”.

Iván Duque ha declarado en varias oportunidades que es un hincha fiel de América de Cali, aunque en una ocasión su cariño por el equipo hizo que fuera criticado por los demás fanáticos del Escarlata, ya que el expresidente hizo una broma en la que dejo mejor parado a Nacional.

“América tiene un título que no tiene Nacional: la B”, fue el comentario de Duque en RCN Radio que molestó a los hinchas del Escarlata.