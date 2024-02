Alina Lozano dejó en ridículo a Jim Velásquez por pretender el padrastro de su hijo: “Una lobería”

Alina Lozano se burló de Jim Velásquez al recordar que quiso ser el padrastro de su hijo de 16 años - crédito @jimvelasquezoficial/Instagram

Alina Lozano no midió sus palabras y sometió al escarnio público a su joven esposo Jim Velásquez, treinta años menor que ella y que pretendió ocupar el rol de padrastro de Samuel, hijo de la actriz que tiene 16 años de edad.

La creadora de contenido de 55 años compartió la anécdota de que el influencer alcanzó a pretender tener poder sobre su hijo. “Por el lado de ‘Samy’, ellos reamigos, pero cuando Jim quiso ser el padrastro si me dio mucha risa la verdad”.

La controversial pareja asistió como invitada al show en vivo del programa de comedia La risa cura, el cual se transmite por YouTube, pero se graba con público en directo. Durante la entrevista, Alina sacó a relucir el hecho que causó la risa tanto de los asistentes como de los panelistas.

Alina Lozano dejó en ridículo a su esposo Jim Velásquez durante un entrevista con público en vivo - crédito @larisacura/Instagram

Jim por su parte se unió a lo cómico del momento acentuando con su cabeza lo que estaba compartiendo su esposa, dando a entender que era consciente de que estaba aspirando a mucho, no solo porque Samuel, tiene una excelente relación con su padre, el actor cubano Mijail Mulkay, sino porque la diferencia de edad entre los dos jóvenes es poca.

No obstante, Velásquez se alcanzó a sonrojar al ver la reacción del público y con sus ojos reconfirmó la pena que le generó el momento por cuenta de su pareja que expuso sus historias personales con los presentes.

Si bien la mayoría de las veces tanto Jim como Alina causan polémica con su contenido, en esta ocasión los cibernautas se mostraron a favor de la pareja y defendieron su relación. Pues pese a que el hijo de la actriz no requiera una figura paterna a su lado, lo que Jim buscaba era mantener un acercamiento cordial con él.

“Bueno la verdad no da risa. Lo hicieron a modo de burla, faltando el respeto delante de todo el mundo se le ve la cara a ellos de incómodos .. que abuso”, “tan bonita la abuelita del muchacho, ese pantaloncito rojo para el frío, con vestido y boticas, muy tierna”, “detesto el bullying. Ella es una mujer extraordinaria...y ya...si él se siente bien con ella...no importa lo que digan los demás”, “aquí romantizando las relaciones de adolescentes con abuelas”.

¿Serán papás?

Los creadores de contenido que accedieron a estar invitados en uno de los capítulos de La risa cura, en donde fueron centro de burlas por parte de los entrevistadores que no pararon de realizar chistes en torno a la diferencia de edad entre la pareja, en esta oportunidad contaron con la empatía de sus seguidores que consideraron que el tono de la entrevista estuvo un poco pasado y perdió el enfoque, puesto que muchos esperaban conocer más sobre Alina y Jim, pero esto pasó a un segundo plano por culpa de las interrupciones.

Alina Lozano y Jim Velásquez se expusieron a la burla en vivo al asistir a una entrevista con público en donde los panelistas hicieron chistes en vivo sobre su diferencia de edad - crédito @larisacura/Instagram

Sin embargo, Jim y Alina mantuvieron su cordura y no se ofendieron con nada, pese a que algunos momentos existieron silencios incómodos. Uno de ellos fue cuando le preguntaron al joven por sus relaciones anteriores.

“En realidad solo alcancé a tener dos y era muy joven, así que no los vi como algo serio”, contó el influencer; no obstante, cuando le contrapreguntaron si estos noviazgos habían sido con la profesora o la coordinadora del colegio, Alina sí se incomodó.

“Ya quisieran muchas jóvenes hoy en día tener un espíritu tan vivo como lo tiene está mujer”, “Toca reírse para no llorar porque más incómodo no pudo ser”, “si este par se están exponiendo así es porque su relación no es real. Solo es show y esto es entretenimiento”, “que viva el amor sin edad”, “creo que por muy comediantes que sean eso de que los cojan de parche a toda hora debe de cansar”, opinaron algunos seguidores en la publicación.