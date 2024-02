El actor Juan Carlos Serrano, de ‘Padres e hijos’, fue operado de emergencia del corazón

El destacado actor fue intervenido quirúrgicamente - crédito @juanserranoactor/Instagram

El reconocido actor Juan Carlos Serrano recientemente se sometió a una cirugía cardíaca, sorprendiendo a sus seguidores al publicar una fotografía. El colombiano después acudir a un control médico de rutina, le diagnosticaron complicaciones que requirieron una intervención quirúrgica inmediata, según compartió el actor en su cuenta de Instagram.

“Cuando vienes a un chequeo de rutina y terminas sometiéndote a una cirugía del corazón. Afortunadamente, todo salió bien y estoy en camino de recuperarme por completo”, reveló el artista, ofreciendo un mensaje de tranquilidad y agradecimiento hacia la Fundación Cardio Infantil por su asistencia y cuidados oportunos: “Gracias a todo el increíble personal de @fcardioinfantil y @dr.nestorsandovalr por todo lo que hicieron. No podría haber estado en mejores manos”.

El actor colombiano fue operado del corazón - crédito @juanserranoactor/Instagram

La noticia del estado de salud del colombiano impactó no solo a sus seguidores, sino también a figuras destacadas del entretenimiento colombiano como Juliana Galvis, Jorge Cárdenas y Andrés Toro, quienes rápidamente se volcaron a las redes sociales para enviar mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación: “Monito divino! Recupérate. Te adoro”; “Mi hermano que paso? Abrazo! Dios te guarde!”; “Monito, que te recuperes al 💯.Abrazos y bendiciones”; “Recupérate pronto ❤”, son algunos mensajes de apoyo de sus colegas.

La carrera de Juan Carlos Serrano está repleta de roles que han dejado huella en los corazones de los televidentes, participando en producciones exitosas como Séptima Puerta, Padres e hijos, La Mariposa, Historia de hombres y La Reina del Sur. Estos trabajos los han posicionado como uno de los actores más versátiles y talentosos. Además, ha colaborado con canales de gran renombre, tales como RCN, Fox Telecolombia, Canal Caracol, Televisa y Telemundo México, lo que ha enriquecido su trayectoria con una amplia gama de reconocimientos a nivel internacional.

El actor Juan Carlos Serrano tuvo que ser intervenido de emergencia - crédito @juanserranoactor/Instagram

Actor de ‘Padres e hijos’ se roba las miradas en las redes sociales

El destacado actor Andrés Mercado sorprende a su comunidad en Instagram con una notable transformación física. El colombiano recordado por su papel de Lenny en la icónica serie Padres e hijos, ha generado admiración entre sus más de trescientos mil seguidores debido a su belleza. Además de su evolución física, el actor también ha captado la atención por su multifacético talento en las artes, incluyendo la actuación, el canto y la pintura, así como por su emprendimiento en el mundo del diseño con su empresa Mer Atelier.

El actor que interpretó a ‘Lenny’ en la serie ‘Padres e hijos’ en la actualidad se roba las miradas en las redes con su belleza - crédito Mister Andrew/ YouTube

Desde Barranquilla, su ciudad natal, Mercado comenzó a destacarse en las artes desde muy joven. Su primer gran papel fue en Padres e hijos, serie que marcó a varias generaciones de colombianos y le abrió las puertas a una serie de proyectos juveniles y producciones de Nickelodeon como Floricienta, Grachi, y Club 57. Estas participaciones no solo incrementaron su popularidad sino que también lo llevaron a ser reconocido en los Kids Choice Awards México. “Fue mi primer gran personaje con el que hubo un reconocimiento del público. Fue ese primer contacto y, sobre todo, en una serie tan importante de la televisión colombiana”, relató el actor en una entrevista para La Red.

La transformación física de Andrés Mercado no ha pasado desapercibida entre sus seguidores. “Me gusta mucho hacer ejercicio, encontré ahí una terapia increíble. Nunca lo hice con la intención de que se me viera una chocolatina increíble, pero obviamente lo agradezco”, compartió el actor para el programa del Canal Caracol, revelando que su enfoque en la actividad física más que por estética, ha sido por bienestar. En su vida personal, también ha mostrado un lado muy familiar y cercano, especialmente con sus sobrinos, a través de las redes sociales donde comparte diversos aspectos de su vida diaria.