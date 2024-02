Daniel Samper lanzó una dura opinión acerca de ‘La casa de los famosos’

El humorista y periodista dio su opinión acerca de ‘La casa de los famosos Colombia’ -crédito Canal RCN- Daniel Samper/Instagram

El conocido periodista Daniel Samper Ospina generó controversia tras expresar duras críticas hacia el reality show La Casa de los Famosos, transmitido por el Canal RCN. En sus declaraciones, catalogó al programa como “asqueroso” y “aterrador”. Las palabras del comediante concuerdan con la polémica ya venía acompañando a esta producción televisiva debido a los errores técnicos del reality.

Te puede interesar: Mafe Walker se defendió de las críticas en ‘La casa de los famosos’: “Vine a transmitir un mensaje”

“Es el programa más aterrador que se ha visto, después del programa que llevó a la presidencia a Berto (como se refiere al presidente Gustavo Petro”, declaró Samper en un video publicado en YouTube.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

El periodista y comediante dijo que el programa del Canal RCN era “aterrador” - crédito #HolaSoyDanny/YouTube

Su crítica no se detuvo ahí, añadiendo que La casa de los famosos es asquerosa de ver: “Es un reality de convivencia de una pornomiseria deliciosa (...) Tan asquerosa de ver, como inevitable de ver, como adictiva… Es como espicharse un morado, duele rico”.

Criticas a ‘La casa de los famosos’

Las declaraciones del periodista, por su parte, complementan la visión crítica hacia el programa. “Considero que esto no tiene ninguna justificación menos viniendo de un canal como RCN, un canal con experiencia acumulada en toda clase de transmisiones. Pena ajena sentimos desde la defensoría del televidente”, señaló, Consuelo Cepeda, defensora del televidente del Canal RCN, evidenciando una preocupación por el contenido que se está presentando a la audiencia.

La defensora del televidente del Canal RCN criticó ‘La casa de los famosos’ - crédito @consuece/Instagram

Cepeda añadió en su programa que tiene esperanza que el formato cambie y la producción entregue un buen producto a los televidentes: “Que lo que suceda dentro de la casa, pues de alguna forma borre o nos haga perdonar lo que ha sucedido en los primeros capítulos que no han sido muy afortunados. Cruzar los dedos porque, después de tantas expectativas, los desilusionados somos muchísimos televidentes colombianos”.

Te puede interesar: La Segura le mandó mensaje a su novio desde ‘La casa de los famosos’: “Ya estoy lista para un hogar”

Complementando las declaraciones de la defensora de los televidentes, la influencer Manuela Gómez dio su opinión acerca del reality a través de un video publicado en las redes sociales: “Mira estas nominaciones, se abrazan y todo. Mejor dicho, me acuerda a mis tiempos del reality que eso era uno amenazando, peinando a la gente y uno no se ponía a abrazar a la gente, o sea, te amenazo, pero ven te abrazo. Por Dios, ¿qué les pasa? “.

Manuela Gómez, ex participante de 'Protagonistas de Nuestra Tele', criticó el cara a cara de 'La casa de los famosos' - crédito @manuelagomezfranco1/Instagram

La exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele reveló las razones del porqué no la habrían llamado para el programa: “Yo no puedo con esto. Le anularon todos los votos de la pobre ‘Mafe’ porque está prohibido, ya entiendo por qué no me llevaron. El jefe dijo que no se puede hacer complot o estrategia ni nada. Con razón no llevaron a Manuela a ese reality”.

Te puede interesar: Ana Karina Soto sorprendió como presentadora de ‘La casa de los famosos Colombia’: ¿A quién reemplazó?

Por su lado, el creador de contenido Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, habló de las presentadoras del programa Cristina Hurtado y Carla Giraldo: “Y ya ahora sí criticando el programa como espectador. Lo primero es que las dos presentadoras la cagan mucho. Yo no tengo nada en contra de ellas, pero sí hay veces que se cometen demasiados errores cuando están entre ellas dos”, dijo en un video compartido en sus redes sociales.

La Liendra habló de las presentadoras de ‘La casa de los famosos’ - crédito @la_liendraa/Instagram

Asimismo, el influencer colombiano mencionó los errores técnicos del Canal RCN: “A mí me parecen unos tesos completos el estar transmitiendo un programa 24 horas, ahora que yo hago transmisión es muy difícil. En los famosos sí siento que hubo mucha gente que para mí sobraba (...) Siento que los que más aportan son ‘La Segura’ y Karen Sevillano”.

Las declaraciones de las personalidades de la farándula colombiana acerca de La casa de los famosos se extienden a las supuestas tensiones entre las presentadoras del programa, Cristina Hurtado y Carla Giraldo, lo que añade una capa adicional de complejidad a la polémica situación de La Casa de los Famosos. Las especulaciones sobre estos conflictos internos han generado aún más interés y debate en torno al programa, con público dividido entre el sensacionalismo y la preocupación por el contenido televisivo que se ofrece.