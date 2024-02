Ryan Castro habló del accidente en su lujosa camioneta que preocupó a sus seguidores: “El que tiene plata parquea como sea”

El cantante colombiano se refirió a lo sucedido en el accidente que sufrió hace algunos días - crédito @ryancastrro/ Instagram

El sábado 17 de febrero, el cantante colombiano Ryan Castro sufrió un accidente de tránsito mientras se desplazaba en su camioneta por la ciudad de Medellín. El Cantante del Ghetto, como también se le conoce, iba de copiloto y afortunadamente no sufrió ningún tipo de lesión grave; sin embargo, su vehículo quedó bastante afectado por lo sucedido.

Te puede interesar: Crecen los rumores de una posible relación entre Young Miko y Karol G: estas son las señales

Los hechos sucedieron en el barrio Las Palmas, en la capital antioqueña, y el reguetonero, conocido por canciones como Jordan, Monastery, Mujeriego, Lejanía, Quema, Wasa Wasa, Malory, Niña de mis sueños, Amor de una noche, entre muchos otros, se desplazaba en su camioneta Mercedes Benz AMG G63, valorada en más de mil trescientos millones de pesos, cuando se chocaron contra las luminarias de la avenida; afortunadamente las dos personas que se encontraban en el vehículo no sufrieron graves heridas ni lesiones.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Karol G estrenó ‘Contigo’ y las redes sociales explotaron en apoyo a la paisa: “Hiciste historia con esto”

Ryan Castro, que no había mencionado muchos detalles de lo que sucedió, se unió a un Instagram Live en el que se encontraban dos colegas suyos hablando: Feid y Blessd. Con más de cuarenta mil personas conectadas escuchándolos, el Cantante del Ghetto relató lo que pasó e, incluso, bromeó un poco sobre el accidente.

“Estoy melo”, comentó Ryan Castro, mientras que Feid, quien no podía parar de reír, le contestó: “Ay, gonorrea, perro. Pero contá, qué pasó, usted me salió en TikTok, duro niño (...) pero menos mal no le pasó nada, perro, amén,”.

Te puede interesar: Feid se sinceró con sus fanáticos: “Gracias por hacerme lo que soy hoy”

Por otra parte, Blessd también se mostró aliviado porque su colega y su amigo salieron sin lesiones del accidente. “Gloria a Dios no le pasó nada a mi hermano. Sabe, yo estaba aterrizando en ese momento, cuando yo miro el celular y que Ryan tin y yo, ‘ay, gonorrea’. Pero de eso se recupera pa, de buena”. El Cantante del Ghetto comentó que afortunadamente no fue grave y está bien de salud.

El Cantante del ghetto, como se le conoce, habló con Feid y Blessd de lo que sucedió en el accidente - crédito @javierciro94/TikTok

“Gracias a Dios estoy melo, parce. Me iba dando durito (...) puedo expresarme aquí, La gente dizque ‘por qué no se murió’, pirobos hijueputas. Aquí estamos vivos. Me dijeron, ‘no pues que iba bajando de camino pal Poblado’. El que tiene plata parquea como sea’”, comentó Ryan Castro en el Instagram Live de sus dos colegas.