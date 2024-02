Sara Uribe presumió su belleza en las redes: “Yo soy perfecta, yo qué culpa tengo, reina”

La creadora de contenido se defendió de las criticas en las redes demostrando su amor propio - crédito @sara_uribe/Instagram

En una serie de recientes interacciones en las redes sociales, Sara Uribe, la conocida presentadora y modelo colombiana, enfrentó directamente las críticas relacionadas con su apariencia, específicamente sobre sus pómulos y el uso de bótox.

Sara, madre de Jacobo Guarín (que tuvo con el exfutbolista Fredy Guarín), que tiene una comunidad de más de siete millones de seguidores en la red social Instagram, reaccionó a las acusaciones de una seguidora que sugirió que había modificado su rostro mediante procedimientos estéticos.

“Sara, no sea tan vanidosa, que la vanidad la castiga Dios, no vas a durar así, que te crees toda la vida, dentro de 10 o 15 años comienza a pasarte factura tu cuerpo por todo lo le has metido, no creas que es envidia, es por tu bien, porque si tu belleza que tienes fuera natural no le diría nada, mientras más viejas, no saben qué meterse al cuerpo postizas. Ya eres una mamá, dale buen ejemplo a tu hijo”, escribió la usuaria.

La empresaria le respondió a través de un video en el que asegura que no se ha intervenido sus pómulos y que las alteraciones en su apariencia son el resultado de una ayuda profesional para mejorar su físico. “Mis pómulos son hueso, no me he inyectado absolutamente nada”, afirmó Uribe. Añadió que su rostro ha cambiado debido a una pérdida de peso de 10 kilos.