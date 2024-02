Periodista deportiva recibió insultos por hablar de fútbol: “Asqueada de este tipo de comentarios”

La periodista deportiva fue víctima de ataques en redes sociales - crédito @paufresneda/Instagram

En los últimos años, son más las mujeres que aparecen en las pantallas de televisión hablando de fútbol, lo que ha generado una revolución en la profesión que por décadas ha tenido dominio absoluto de los hombres.

Ya es muy común ver y escuchar a periodistas deportivas en los medios de comunicación más grandes del país. Comunicadores como Claudia Helena Hernández, Liliana Salazar, entre otras, le abrieron las puertas a varias figuras del periodismo actual como Andrea Guerrero, Melissa Martínez y Pilar Velásquez.

Sin embargo, en pleno siglo XXI, aún existe un sector que le cuesta aceptar la incursión de las mujeres en las cabinas de trasmisión y programas deportivos.

Recientemente, la periodista deportiva, Paula Fresneda Gómez, denunció en su cuenta de X (antes Twitter) los insultos que ha recibido por parte de usuarios.

“Los “Machitos” asquerosos que siguen creyendo que, porque soy mujer, no puedo hablar de fútbol. Cómo desde hace 10 años, se quedan como Armando y que sigan llorando. Asqueada de este tipo de comentarios, la verdad”.

La periodista expuso los insultos que recibe en redes - crédito @PauFresneda/X

Con pantallazos, la comunicadora reveló los improperios que ha recibido por los usuarios en las redes sociales. “Callate ome Sapa y Dormite”.

La periodista expuso a las personas que la han increpado verbalmente - crédito @PauFresneda

En cada una de las imágenes que compartió la periodista se pueden claramente los usuarios que insultaron a Paula Fresneda que ha tenido una dilatada carrera en el periodismo deportivo, además de ser una de las mujeres con mayor conocimiento en el fútbol femenino.

La periodista expuso a las personas que la han increpado verbalmente - crédito @PauFresneda

Cuando Bolillo Gómez cuestionó <i>a Liche</i> Durán

Además de personas del común que aprovechan el anonimato para arremeter contra periodistas deportivas, también se ha presentado casos por parte de entrenadores o directivos como lo ocurrido en 2022, cuando Bolillo Gómez tuvo un fuerte cruce con Liche Duran, de la que puso en tela de juicio su conocimiento en el fútbol durante una entrevista en Espn.

“¿Ustedes creen que en el partido contra Perú, Borja, ese balón no lo quiso meter? (…) o los diferentes partidos que tuvo Colombia, que siempre estuvo encima de muchos rivales que no necesitaba mucho para ir al Mundial, ¿no pusieron lo que había que poner? Yo digo que Colombia se quedó no por el técnico ni por los jugadores, son malos momentos”.

La respuesta del Bolillo fue cuestionada por la periodista Liche Durán, a quien no le cayó nada bien el comentario del entrenador, que afirmó que solo los allegados al fútbol saben lo que en realidad le sucedió a la selección Colombia, a lo que la comunicadora respondió:

“Entiendo lo que usted dice, y está bien, yo no jugué fútbol, yo me dedico a analizarlo desde mi perspectiva, desde como lo siento y me preparo para ello, pero es que además pensemos en que podemos encontrar millones de excusas por la cuales no. Entonces ese día llovió, hizo demasiado sol. ¿Quiénes son los responsables?”

El extécnico de Ecuador añadió: “Yo veo que estás muy informada y te lees, pero hay que ser del fútbol para entender esto (…) a la hora de señalar culpables, somos los más guapos, vamos a señalar culpables y vamos a demostrar que fuimos los peores que no hicimos nada bien, tampoco es así. Y que hay que sacar ahora a esos jugadores porque quedaron eliminados y hay que acabar con ellos y que no vuelvan a la selección Colombia”.

Cabe recordar que el entrenador de Águilas Doradas tuvo que dejar el banquillo técnico de la selección Colombia tras golpear a una mujer a la salida de un bar.