Más de 220.000 niños y adolescentes han resultado afectados por la mala ejecución del PAE en Magdalena

La Contraloría General de la República encontró irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento del Magdalena.

De acuerdo con el ente de control fiscal, en los últimos tres años (2021, 2022 y 2023), la Entidad Certificada de Magdalena ha prestado el servicio del PAE de manera inoportuna afectando a miles de niños, niñas y adolescentes.

Para 2023 la financiación del PAE en las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) de Ciénaga, Santa Marta y Magdalena se llevó a cabo a través de los Recursos de Inversión, destinación específica de Alimentación Escolar del Sistema General de Participaciones (SGP), y otros recursos que destinaron un total de $165.414 millones, de los cuales $16.765 millones fueron para Ciénaga, $38.073 millones para Santa Marta y $110.575 millones para Magdalena.

Los hallazgos de la Contraloría sobre la ejecución del PAE en Magdalena

Durante el periodo 2020-2023, la Contraloría General de la República identificó un total de 15 hallazgos en el departamento de Magdalena en relación con el PAE. En el registro de los hallazgos se presentaron, para 2020, nueve hallazgos, de los cuales tres corresponden al municipio de Ciénaga, dos al municipio de Santa Marta y cuatro propias del departamento de Magdalena.

Dichos hallazgos surgen principalmente por raciones entregadas de mala calidad y consolidación de los estudiantes en el Sistema de Matrículas Estudiantil (SIMAT), lo que impidió que se entregara eficazmente de la alimentación a cientos de niños y adolescentes.

En 2021 se presentó un hallazgo en el municipio de Santa Marta y en 2023 se presentaron cinco, de los cuales dos fueron en el municipio de Santa Marta, uno en el municipio de San Sebastián de Buenavista.

En 2022, se establecieron tres hallazgos en el municipio de Santa Marta, destacando el inicio inoportuno del PAE. Además, se han identificado tres hallazgos disciplinarios en 2023, relacionados, de igual manera, con la inoportunidad en la prestación del servicio de alimentación escolar en el departamento, el municipio de Santa Marta y San Sebastián de Buenavista.

Licitaciones tardías y desiertas; y cambios en los cronogramas afectaron la ejecución del PAE

La prestación inoportuna en el PAE ha llevado a la Contraloría General de la República a establecer hallazgos con presunta incidencia disciplinaria en 42 entidades territoriales a nivel nacional en lo corrido del 2020 al 2023 - crédito COlprensa

La Contraloría evidenció que la ETC Santa Marta se dio inicio tardío a la entrega del PAE, 23 días después de comenzar las clases, viéndose afectados 49.254 estudiantes. Además, el PAE Indígena tuvo un atraso de 42 días, dejando más de 1.700 niños, niñas y jóvenes sin acceso al programa.

Además, la ETC de Ciénaga, a pesar de contar con los recursos previstos en el año escolar 2023, provenientes de recursos de inversión por más de $9.000 millones, se observó que no se ejecutó adecuadamente el PAE Indígena, al considerar que desde el 16 de mayo solo cinco de las nueve instituciones educativas de la etnia kogui recibieron el servicio de alimentación escolar, a raíz de las disputas internas en el territorio.

Es importante mencionar, además, que 23.213 estudiantes no accedieron al programa alimentario durante 53 días después de iniciadas las clases, producto de la falta de planeación por parte de la ETC.

Por otro lado, en la ETC Magdalena, se evidenciaron fallas en la ejecución del PAE durante el periodo escolar 2023: El 21 de marzo se suspendió el servicio del PAE, afectando a 103,371 niños, niñas y adolescentes, luego de tres meses se retomó la operación, pero el servicio solo fue entregado al 60% de los beneficiarios, por lo cual, perjudicó a 59.820 estudiantes.

Para 2024, de acuerdo a los Informes de la Contraloría, la ETC de Ciénaga no ha reportado fecha de inicio para la atención del PAE, y, no ha reportado convocatoria del Comité Territorial de Planeación y Seguimiento del mismo.