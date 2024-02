La Fiscalía imputará cargos a Ricardo Roa, Dagoberto Quiroga y William Velandia por los $500 millones que donó Fecode

Continúan apareciendo pruebas de los $500 millones que Fecode le donó a la Colombia Humana para la campaña de Petro Presidente - crédito Colprensa

Según informó Semana, la Fiscalía colombiana se prepara para imputar cargos en contra de figuras claves asociadas con la campaña presidencial de Gustavo Petro. Entre los señalados se encuentran el gerente de la campaña, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol; Dagoberto Quiroga, en aquel entonces líder de Colombia Humana y actual superintendente de Servicios Públicos; y William Velandia, presidente del Comité Ejecutivo de Fecode.

Los cargos, que serán presentados ante un juez de garantías, incluyen violaciones a los límites de financiación electoral y la utilización de fuentes prohibidas para dicha financiación.

El escándalo surgió tras revelarse que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) trianguló una significativa suma de dinero, 500 millones de pesos, hacia la campaña de Petro mediante el movimiento Colombia Humana, en un presunto intento por evadir las regulaciones electorales. Además de los cargos mencionados, la Fiscalía examina la posibilidad de acusar a los implicados por otros delitos, incluyendo la falsificación de documentos y fraude procesal. Esto revela la complejidad y la gravedad de las acusaciones que pesan sobre los implicados.

Más allá de estas acusaciones, el caso podría tener implicaciones más amplias, ya que la Fiscalía también enviará información relevante a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara contra el mismo Gustavo Petro por hechos similares.

Estos eventos se unen a una serie de controversias que han surgido en torno a las finanzas y métodos de campaña empleados por diferentes actores políticos en Colombia, poniendo en el foco la necesidad de transparencia y legalidad en los procesos electorales. Este caso, sin duda, continuará desarrollándose en el ámbito judicial y en la esfera pública, a medida que la sociedad colombiana busca respuestas y, posiblemente, sanciones para los involucrados.

Un largo tiempo investigando

Tras meses de exhaustiva investigación sobre el financiamiento de la campaña, los fiscales y un equipo del CTI han conseguido evidencias clave para llevar a juicio a los implicados en lo que se señala como una maniobra de financiamiento controvertida. Esta situación involucra una suma de 500 millones de pesos que, presuntamente y en contravención a las leyes electorales, fue destinada a la campaña del ahora presidente Petro mediante un complejo esquema de transacciones que iniciaron en Fecode y pasaron por la organización Colombia Humana antes de llegar a su destino final.

El corazón del problema radica en la prohibición legal que pesa sobre las personas jurídicas, como lo es Fecode, el mayor sindicato de docentes del país, de aportar directamente a campañas presidenciales.

Las investigaciones detallan que los fondos se canalizaron inicialmente hacia Colombia Humana, buscando evitar sanciones legales. Sin embargo, el análisis detallado del rastreo financiero ha destapado que desde el inicio existían registros que especificaban que el fin último de estos fondos era apoyar la campaña presidencial de Petro. Este descubrimiento subraya una posible infracción a las normativas electorales establecidas, que distinguen entre los aportes a partidos políticos y a candidaturas.

Salió a la luz pública el polémico contrato con el que se donaron $500 millones a la campaña Petro Presidente por parte de Fecode - crédito Jesús Avilés/Infobae Colombia Jesús Avilés

Este caso no solo arroja luz sobre las estrictas regulaciones que rigen la financiación de campañas en Colombia, sino que también demuestra las complicaciones y desafíos que enfrentan las autoridades para garantizar la transparencia y legalidad en los procesos electorales. El siguiente paso para los fiscales, respaldados por las pruebas reunidas, será presentar formalmente el caso ante los jueces y proceder con la imputación de cargos contra los responsables de orquestar y ejecutar esta operación de financiamiento.

Los hechos investigados por la Fiscalía indican que Velandia habría aprobado el aporte, mientras que Quiroga está acusado de utilizar la Colombia Humana como canal para tercerizar los fondos. Roa, por su parte, enfrenta acusaciones tanto en el ámbito penal como ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), en relación con la gestión de estos recursos no declarados. Esta situación podría involucrar también al presidente Petro, dado que la ley colombiana estipula responsabilidades para el candidato en casos de financiación electoral ilegal o superación de topes. El escándalo no solo incluye el aporte no declarado por parte de Fecode, sino también supuestos aportes del empresario Euclides Torres y admisiones por parte de Nicolás Petro sobre el manejo de fondos oscuros en la costa Caribe.

Las evidencias reunidas por la Fiscalía, que incluyen inspecciones realizadas por el CTI a las sedes de Fecode, Colombia Humana, y la oficina de Ingenial Media S.A.S., representan una parte crucial de la investigación. Estas inspecciones permitieron descubrir documentos clave para el caso, los cuales, según informes, ponen a los imputados a las puertas de enfrentar cargos por financiación ilegal de campaña y posiblemente por fraude procesal, debido a la triangulación de fondos para aparentar legalidad en los aportes.

Contrato por $500 millones que aportó Fecode a la campaña Petro Presidente - crédito Fecode https://fecode.edu.co/

Este escándalo resalta la importancia de la transparencia en la financiación de las campañas electorales y pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el sistema político colombiano en términos de ética y legalidad. Las implicaciones de estas imputaciones podrían tener un impacto significativo en la política colombiana, subrayando la necesidad de una vigilancia constante y un marco legal que asegure la integridad de los procesos electorales.