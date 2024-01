Antonio García, comandante del ELN, dijo que no se ha evaluado prolongar cese al fuego: ”Son puros cuentos de Otty”

El comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), alias Antonio García, desmintió una prórroga al cese al fuego bilateral - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

En medio del despliegue del sexto ciclo de la mesa de negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se conocen algunas discrepancias respecto a la continuación del cese al fuego bilateral.

El 24 de enero del 2024 el alto comisionado de Paz, Otty Patiño, afirmó haber alcanzado un acuerdo para extender esta pausa de fuego en el conflicto. Sin embargo, se supo que alias Antonio García, comandante del ELN, negó que se haya evaluado tal posibilidad en las conversaciones.

Según lo que publicó en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter), el comandante del grupo armado indicó que, al parecer, se trataría de alguna invención por parte de Patiño.

Sus declaraciones fueron las siguientes: “Otty Patiño ha dicho que ya se prorrogó el cese al fuego entre el ELN y las Fuerzas Militares y de Policía. ¿De dónde sacará esos inventos? (sic)”.

“Son puros cuentos de Otty”: Antonio García

La expresión de la cabecilla de esta guerrilla surgieron en la mañana del 26 de enero, justo tres días después de que Patiño notificara a la prensa sobre un supuesto acuerdo.

En su momento, el comisionado indicó desde Tumaco que había “un acuerdo del cese al fuego y, por supuesto, ahora toca que el Gobierno emita un decreto para que eso se prorrogue. Indudablemente, como somos dos partes, que el ELN le dé uno orden también a su gente para que cumpla, digamos esa prórroga”.

Jefe de la delegación de paz del Gobierno nacional, Vera Grabe, y Otty Patiño, comisionado para la Paz - crédito Colprensa

No obstante, alias Antonio García refutó categóricamente esta afirmación. Según él, el alto comisionado estaría divulgando información no acordada en la mesa: “En La Mesa formal de conversaciones aún no se ha evaluado, por tanto son puros cuentos de Otty”.

Ahora bien, esta situación no solo pone en tela de juicio la comunicación y entendimiento entre el Gobierno y el ELN, sino que también puede generar incertidumbre sobre el estado actual y futuro del cese al fuego bilateral.

Al respecto, el comandante de la estructura armada cuestionó si alguien controlaba las declaraciones de Patiño. “Si Otty es el Comisionado de Paz, entonces ¿quién lo controlará? o ¿será que alguien le orienta que continúe con su estrategia de inventos y micrófono?”.

Ya el ELN había afirmado que la prórroga estaba en veremos

Desde el horizonte de dicha gurrilla, al parecer, aún no se habrían concretado las cláusulas para definir de manera contundente una extensión al cese, ya que han insistido que el Gobierno cumpla con “la creación de condiciones para la prórroga del Cese al fuego y medidas frente al accionar de fuerzas paramilitares”, como sostuvieron en las redes sociales.

Antonio García se refirió a Otty Patiño y sus declaraciones sobre una prórroga al cese al fuego con el ELN - crédito @AntonioGaELN/X

Por eso, las situación depende de que se evalúe todo el contexto actual del cese: “Aquí en La Habana la Mesa de Diálogos ha iniciado una evaluación del Cese al Fuego vigente que permita establcer una posible prórroga. En eso estamos ambas delegaciones en este sexto ciclo”.

Antonio García, comandante del ELN sobre Otty Patiño - crédito @AntonioGaELN/X

Y no solo el ELN, por parte del Gobierno, uno de los delegados, Iván Cepeda, indicó que hasta ahora se estaba abriendo el ciclo de diálogo, de manera que no se tenían discutidos todos los pormenores, como pudo haber indicado Otty Patiño. En una entrevista con La Silla Vacía, aseveró que “No significa que hayamos acordado prorrogar el cese. El ciclo apenas empezó y estamos aún discutiendo los detalles. Aún tenemos tiempo porque el cese vence el 29 de enero. Todavía no hay un decreto”.