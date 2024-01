Teófilo Gutiérrez, sin mercado en Colombia, terminaría su carrera en histórico club sudamericano

Teófilo Gutiérrez se quedó sin equipo, tras salir del Deportivo Cali - crédito Colprensa

Tras no renovar su contrato en el Deportivo Cali y la negativa del Junior de Barranquilla para contratarlo, Teófilo Gutiérrez cursaría su último año como profesional en un histórico equipo sudamericano. El atacante, que como profesional ha disputado 595 partidos, entabló conversaciones con el Club Nacional Football de Uruguay, una transferencia que en el país del sur del continente califican como “bomba” por la trayectoria del futbolista.

La noticia fue anunciada por el periodista Sebastián Giovanelli, de la emisora Sport 890. Las conversaciones para conocer las condiciones del exjugador de la selección Colombia se dieron hasta horas de la madrugada colombiana del jueves 11 de enero y apuntan a que el nacido en el barrio La Chinita de Barranquilla, tendrá su último año en uno de los clubes de mayor prestigio en Suramérica y que tendrá la oportunidad de disputar la Copa Libertadores 2024.

“Uno se quiere ir de vacaciones y de repente, el desayuno lo sorprende con la bomba que @Nacional está por meter en el período de pases. El tricolor negocia con @TeoGutierrez_ hubo conversaciones hasta las 4.00 am de Uruguay, 2.00 am de Colombia.”

Teófilo Gutiérrez anuncia retiro del fútbol profesional para 2024 El experimentado delantero colombiano Teófilo Gutiérrez ha anunciado que el año 2024 será su último en el fútbol profesional. Esta decisión pone fin a una distinguida carrera de 15 años, que incluyó una etapa en el fútbol europeo y el reconocimiento como Rey de América en 2014.

Gutiérrez, quien recientemente jugó para el Deportivo Cali y se desempeñó como capitán durante el título obtenido en el segundo semestre de 2021, manifestó su intención durante un Live de Instagram, expresando: “Este es mi último año en el fútbol y ya después me retiro”. El ariete de 38 años expresó su deseo de volver al Junior FC, equipo donde alcanzó la gloria en múltiples ocasiones.

Las diferencias pasadas con Fuad Char, accionista del Junior de Barranquilla, generaron incertidumbre sobre la posibilidad de un regreso de ‘Teo’ al equipo. A pesar de que Char no ha confirmado ni rechazado esta posibilidad, los gestos insinuaron dudas en una entrevista reciente. Por ahora, la directiva de Junior se centra en concretar otros fichajes y revisará la situación de Gutiérrez más adelante, contemplando la expectativa de los hinchas por verlo nuevamente en las filas del conjunto barranquillero y formar de nuevo el trío ‘Ba-Cha-Teo’.

En una conversación con José Hugo Illera en YouTube, Gutiérrez, apodado ‘El Perfume’, recordó la polémica de 2020 con Fuad Char y el Junior relacionada con premios no pagados antes de un encuentro contra Coquimbo Unido en la Copa Sudamericana. El delantero afirmó que sufrió las consecuencias por defender a sus compañeros y aludió a choques anteriores con el entrenador Julio Comesaña, opiniones que le han valido la reputación de ser problemático en el vestuario, una etiqueta que Gutiérrez considera equívoca.

“Fue un tema de premios. Yo era uno de los líderes y le dije al jefe con mucho respeto que algunos estaban contagiados del virus, era difícil viajar. Le dije que los muchachos estaban pidiendo el premio completo, que los ayudara. Es difícil cuando uno tiene que arreglar un premio, los que no van la tienen fácil (...) Con Comesaña una vez me peleé porque metí la mano por Fuentes, Díaz y Jarlan. Siempre metí la mano por todos y de huevón soy el que pierdo. Así fue con los jefes. Por todos metí la mano en Junior y mira, pagué los platos yo de marica. Eso es lo que no sabe la gente”

Durante su último período en Junior, logró éxitos significativos como el título de la Copa Colombia, dos campeonatos de liga y llegar a la final de la Copa Sudamericana, consolidándose como uno de los delanteros colombianos más laureados de su generación.

A pesar de los retos y las polémicas, Teófilo Gutiérrez cuenta con una trayectoria exitosa, marcada por títulos tanto colectivos como individuales, y un prominente paso por el fútbol de Argentina. Con la mira puesta en su último año como futbolista activo, aún resta conocer cuál será el club que le brindará la oportunidad de retirarse a lo grande, cerrando así un capítulo significativo en la historia del fútbol colombiano y dejar un legado imborrable en el deporte.