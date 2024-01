“No sé si al final se graduó”: actor de “Francisco el matemático” que compartió colegio con Iván Duque

El actor Jacques Toukhmanian, reveló en una entrevista que estudió en el mismo colegio del expresidente Iván Duque - crédito @jacquestdm / Instagram

El actor Jacques Toukhmanian inició 2024 con un importante logro en su carrera al ser parte del elenco de Quiero que me mantengan, la última producción del cineasta Harold Trompetero. La cinta hizo su debut en las salas de cine de Colombia el jueves 4 de enero, marcando así el arranque de las novedades cinematográficas de 2024.

Toukhmanian, de descendencia armenia y ecuatoriana, además de ser un reconocido actor de series como Enfermeras, Las Villamizar, Garzón vive y Francisco el matemático, también fue compañero en el Colegio Bilingüe Rochester, en Chía, de Iván Duque, por lo que, el 10 de enero de 2024, en una entrevista en Tropicana hizo eco de un chisme sobre el expresidente.

El actor de 42 años, conocido por su trabajo en diversas producciones televisivas y cinematográficas, se encontró hace más de año y medio con la noticia de que el expresidente de Colombia, Iván Duque, y él habían estudiado en la misma institución: “Cuando empezó la noticia de que él era de mi colegio, fui al anuario y, claro, ahí lo reconocí”, explicó Toukhmanian.

“Él estudió en mi colegio, yo salí del Rochester; él, no sé si al final se graduó, no sé… ahí hay un chisme”, comentó en la entrevista en Tropicana.

Este descubrimiento lo llevó a mirar hacia su pasado escolar que se compaginó con sus inicios en la actuación, que 25 años después lo tiene ubicado en la promoción de su nuevo proyecto cinematográfico, y al hablar del expresidente Duque dijo que en ese entonces se veía más delgado, y que por eso no lo había reconocido en el momento; “A este hombre lo vi cuando estaba joven”.

El actor Jacques Toukhmanian comentó que estudió en el Colegio Bilingüe Rochester, ubicado en Chía, mismo lugar donde estudió el expresidente Iván Duque - crédito @JacquesTD @IvanDuque / X

¿Iván Duque si es bachiller?

Durante 2022, circuló información en redes sociales que hacía referencia a la vida educativa del ex jefe de Estado del Centro Democrático, Iván Duque, tras los cuestionamientos por los contratos firmados con su alma mater, la Universidad Sergio Arboleda, en ese entonces salió a la luz otro episodio, después de que una investigación periodística arrojara que validó la secundaria en el Colegio Thomas Jefferson, en ese entonces conocido como Winston Salem.

De acuerdo con un artículo de Vorágine, se confirmó que Duque estudió en el reputado Colegio Rochester, pero no se graduó allí. Según la publicación, “aunque la institución educativa se negó a responder un derecho de petición, alegando reserva de la información, vía tutela confirmó que el exmandatario estudió hasta grado once, pero no se graduó”.

Vorágine presentó entonces una acción de tutela, la cual fue aprobada en última instancia, tras haber sido negada en primera instancia el 23 de junio de 2022 por el juez Luis Riaño Vela, del juzgado 37 Civil de Bogotá.

El expresidente Duque siempre se había mostrador orgulloso de haberse graduado en el Rochester, asegurando que preparaban a sus estudiantes como seres integrales, creativos, con intereses en la ciencia y el humanismo, incluso en entrevistas internacionales nombraba al colegio.

“El señor Iván Duque Márquez no se graduó del Colegio Rochester. Estudió de sexto hasta grado once”, respondió el colegio ante la tutela interpuesta por Vorágine.