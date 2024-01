La casa de los famosos Colombia: nuevos rumores confirmarían tres de los hombres que participarán

La casa de los famosos 2024: comienzan a confirmar quiénes estarán - crédito Montaje Infobae

Sigue creciendo el equipo que estará presente en La casa de los famosos Colombia. Mientras que hace una semana únicamente se conocían los nombres de las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo, ya se han destapado las identidades de las dos primeras participantes. Se trata de las actrices Martha Isabel Bolaños y Diana Ángel.

Te puede interesar: Carla Giraldo y Diana Ángel son blanco de las críticas por su presencia en “La Casa de Los Famosos”

Con todo y eso la audiencia tiene cada vez menos paciencia con RCN para saber el resto de los 22 huéspedes de la polémica residencia. Aunque ha habido rumores, varios de los implicados se han encargado de salir a desmentirlos, frustrando así los planes de los que quieren verlos en acción.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Verónica Orozco es la reina del rating en Colombia: televidentes la ven todas las noches protagonizando novelas en ambos canales

Así sucedió con dos de los nombres ofrecidos por el especialista en televisión colombiana Carlos Ochoa. Si bien el periodista apuntó que Tatán Mejía y Gregorio Pernía estarían, ambos dieron argumentos para entender que no podrían estar en el reality.

Diana Ángel confirmó que estará en La casa de los famosos Colombia - crédito @dianangel01/Instagram

El primero, de hecho, comentó en una publicación del reportero en Instagram en la que este último filtraba su nombre junto a los de La Segura, Maleja Restrepo, José Miel, Naren Daryanani y Federico Franco. Al pie del reel se lee un contundente “Nop” firmado por el deportista.

Te puede interesar: Confirmaron a la segunda participante de “La casa de los famosos”: fiel seguidora de Gustavo Petro y estuvo en “Francisco, el matemático”

Mientras tanto, el actor de Las detectivas y el Víctor fue confirmado por Telemundo como parte del elenco de la edición norteamericana del formato, por lo que habría una imposibilidad en su agenda para que haga presencia en las dos producciones.

Así las cosas, los internautas decidieron dejar de creerle a los chismógrafos y se dedicaron a buscar cualquier pista que les permitiera identificar más concursantes. En ese afán, descubrieron que tres famosos siguen la cuenta de X del programa, por lo que se cree que serían tres de los hombres ratificados para la primera temporada.

El cantante Juan Palau, el comediante Camilo Pardo (también conocido como ‘el Mago’) y el actor Károll Márquez fueron los hallados por la audiencia. Cabe mencionar que los tres ya han hecho parte de otros realities del mismo canal en el pasado, así que su presencia no sorprendería.

Quiénes van a estar en La casa de los famosos 2024 Colombia

Cabe mencionar que además de las dos artistas confirmadas para el proyecto, también se supo hace algunas horas que al elenco se unirá el joven actor Sebastián Gutiérrez. El nombre del talento era desconocido por muchos hace varios meses, pero todo cambió desde su llegada a Rigo.

En la novela biográfica acerca de la vida del ciclista es el encargado de darle vida a Chacho, uno de los mejores amigos del protagonista. También tuvo la oportunidad de hacer parte de producciones como Los años maravillosos, Familia en venta, Comando Élite o Narcos.

La creadora de contenido Yina Calderón confirmó si estará o no en La casa de los famosos - crédito Yina Calderón/Instagram

Hoy por hoy la gente en la calle lo reconoce por el personaje mencionado, pero contó en entrevista con Bésame que casi no se lo dan. “Fue una experiencia maravillosa, yo hice el casting en diciembre del año pasado para Carmelo, pero no voy a mentir que ese personaje estaba diseñado para Emmanuel Restrepo, quien lo hace maravilloso. Posteriormente, el jefe de casting de RCN me dijo: ‘no, queremos verte es en este personaje’ y así fue como llegó ‘Chacho’ a mi vida”, recordó.

Por otro lado, Yina Calderón había avivado la esperanza de sus fans sobre si estaría en el concurso, diciendo: “Sí, ya les he dicho varias veces que sí me llamaron para un reality, este año estaré en uno, pero no les puedo decir en cuál porque todavía no he firmado nada”.

No obstante, recientemente negó su participación por medio de una historia de Instagram y le deseó suerte a aquellos que el canal había seleccionado para integrar el grupo.