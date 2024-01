Fiscalía archivó proceso en contra del exfiscal Álvaro Betancourt por el caso Odebrecht

El denunciante podrá volver a pedir que se desarchive la investigación, si resulta desfavorecido en el proceso - crédito Germán Falcón/EFE

La Fiscalía General de la Nación archivó la investigación que adelantaba contra el exfiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá Álvaro Betancourt por el caso Odebrecht.

De acuerdo con el ente acusador, no hay prueba de que el exfiscal haya incurrido en el delito de prevaricato por omisión.

Betancourt era investigado tras haber recibido una denuncia en su contra, por supuestamente omitir compulsar las copias del caso a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para que investigara al también exfiscal Néstor Humberto Martínez, tras unas declaraciones que rindió Otto Bula el 11 de agosto de 2017 en su contra.

La denuncia, interpuesta por Gonzalo Guillén, fue determinada por un fiscal especializado ante la Corte Suprema de Justicia, como carente de sustento probatorio.

“No solo con una denuncia es que la Fiscalía formula imputación, la Fiscalía NO realiza juicios valorativos de responsabilidad penal sin sustento probatorio serio y consistente”, se lee en la resolución del archivo de la investigación.

Además, la Fiscalía estableció que no existe ningún señalamiento que incrimine a Néstor Humberto Martínez por parte de Otto Bula. Por el contrario, este último declaró que si el exfiscal “estuviera metido en el caso, lo hubiese dicho”.

Así las cosas, no puede atribuírsele una conducta omisiva al exfiscal Álvaro Betancourt.

“(...) en consecuencia no existió el incumplimiento del deber legal que se insinúa del Fiscal Delegado al momento de recepcionar la entrevista del señor Otto Nicolas Bula Bula, ya que no hubo señalamientos delictivos de este para con el entonces Fiscal General, en ese orden no puede predicarse siquiera en lo mínimo que se presentó un acto omisivo del indiciado fiscal Betancourt”.

Finalmente, la Fiscalía mencionó que si el denunciante no está de acuerdo con esta decisión, podrá solicitar al despacho que se desarchive la investigación.

A continuación, parte de la resolución conocida por Caracol Radio:

Fiscalía decidió archivar el proceso contra el exfiscal Álvaro Betancourt por presunta omisión en el caso Odebrecht - crédito Caracol Radio

En agosto de 2023, el presidente Gustavo Petro señaló al exfiscal Néstor Humberto Martínez por la impunidad en las investigaciones a causa del pago de sobornos en el entramado corrupto de Odebrecht para obtener la adjudicación de la Ruta del Sol II.

“La red de corrupción en la ruta del sol tiene un agravante: Un Fiscal General de la Nación fue el abogado de la red previamente y recibió una comisión de éxito por una decisión oficial que se logró a través de un soborno a funcionario público de varios millones de dólares tal como lo denuncié en mi debate en el senado de la República”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X (antes Twitter).

Gustavo Petro cuestionó a Néstor Humberto Martínez por caso Odebrecht - crédito @PetroGustavo

Según una investigación de Cambio, el pago de un soborno de USD3.4 millones, que acordaron los directivos de Odebrecht y Corficolombiana con un alto funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos para asegurar la adición del tramo Ocaña-Gamarra, no ha sido investigado en Colombia.

La reunión para acordar esa millonaria coima se realizó en mayo de 2014, cuando Néstor Humberto Martínez todavía asesoraba jurídicamente a Corficolombiana y la Concesionaria Ruta del Sol S. A. S.

“Esa relación incestuosa entre el Fiscal General Néstor Humberto Martínez y el grupo Aval impidió un juicio transparente en el caso y el descubrimiento de los sobornados que hoy por hoy son altos dirigentes políticos”, anotó Petro al respecto.

Pero el exfiscal Martínez asegura que el caso Odebrech tiene una larga data no solo en Colombia, sino por fuera del país. Sin embargo, explicó que cuando él fungió como fiscal, sus funcionarios lograron dar con un importante apartado de líneas de investigación, en donde casi 100 personas obtuvieron datos de trascendencia para el seguimiento.

“Se trata de una calumnia. La investigación de Odebrecht lleva 10 años en el mundo entero. En Colombia, durante los 3 años de mi administración, los fiscales de conocimiento identificaron las principales líneas de investigación, recaudaron la evidencia más importante, indagaron a más de 90 personas”, escribió Néstor Humberto Martínez, en una carta enviada al presidente Gustavo Petro en agosto de 2023.

Néstor Humberto Martínez le envió una carta a Petro pidiéndo que rectifique los señalamientos que hizo en su contra por el caso Odebrecht - crédito @NestorHMN/X