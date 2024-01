Andrea Valdiri le pidió paciencia a la seguidora a la que le está remodelando su casa: “La termino así me toque demorarme un año”

La influencer barranquillera prometió una remodelación para una seguidora, así que los internautas se preguntaron que había pasado con la obra: ella respondió en las redes sociales - crédito Andrea Valdiri/ Instagram

La influencer y bailarina colombiana Andrea Valdiri fue criticada por algunos de sus seguidores por no mostrar la remodelación de una vivienda que prometió hace más de un mes.

Te puede interesar: Yina Calderón agradeció a los que la criticaron en 2023: “Me hicieron más fuerte”

La discusión se generó el viernes 5 de enero, cuando Valdiri decidió responder de forma contundente a la crítica recibida en sus redes sociales, recordando la duración que puede tomar una remodelación y pidiendo paciencia y gratitud por el regalo ofrecido.

“Para los que me preguntan por la remodelación que regalamos. Primero que todo buenos días”, comenzó diciendo la expareja del creador de contenido Felipe Saruma acompañado de una captura de pantalla en el que se podía ver una conversación, al parecer, de una fanática que publicó una historia preguntándole a la barranquillera por la obra: “@Andreavaldirisos y qué pasó con la remodelación de @Alexandralara63 no vemos ningún resultado”.

Te puede interesar: Felipe Saruma preocupó a sus seguidores al publicar una foto canalizado

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

La bailarina barranquillera respondió los cuestionamientos de sus seguidores acerca de que sucedió con la remodelación de una vivienda que ella regaló a una fanática - crédito Andrea Valdiri/ Instagram

La bailarina destacó inicialmente la falta de cortesía en el abordaje de su seguidora, quien evitó incluso saludar antes de realizar el reclamo. La creadora de contenido expresó la importancia de valorar lo que se tiene y no presionar por los obsequios ofrecidos: “Segundo: demos gracias a Dios por las bendiciones que recibimos. Tercero: Cuando las cosas se hacen con amor, voluntad y, además, son obsequios por parte de terceros; las presiones y exposición con la intención de presionar, generar una mala imagen, entre otros, habla mucho de lo que llevamos en el corazón”, agregó la influencer.

Te puede interesar: Shakira renació como el ave fénix en 2023: “En el pasado ya no hay nada”

Valdiri comunicó a sus fans que llevar a cabo lo prometido toma su tiempo y que ella cumplirá su palabra sin importar los plazos que se requieran para finalizar el proyecto de remodelación. Además, hizo un llamado a la paciencia y a la gratitud en su mensaje a sus seguidoras, indicando que “el acelere nos lleva a cometer errores”: ”Amiga, cuando yo hago algo, lo termino. Si me toca demorarme 1 año, me demoro, más bien agradezcamos a Dios que bajo las circustancias actuales usted tiene un regalo que todos no pueden tener, paciencia amiga, que el acelere nos lleva a cometer errores.”

Andrea Valdiri respondió las criticas de los detractores acerca de una remodelación que ella le regaló a una seguidora - crédito Andrea Valdiri/ Instagram

La barranquillera manifestó su malestar por la presión ejercida y la exposición generada a raíz del reclamo. En defensa de su gesto caritativo y el compromiso adquirido con la ganadora del regalo, Valdiri señaló que está completando la remodelación con “mucho amor”: “@Alexadralara53 tú casa no es una remodelación, está en obra negra y se está haciendo completa como mucho amor”.

La bailarina publicó una fotografía en traje de baño junto a un mensaje ante las criticas de los detractores y una reflexión para la usuaria que ella le dio un regalo: “La paciencia es una virtud que se desarrolla con el tiempo, aprendamos a ser agradecidos y dejemos la quejadera”, escribió la colombiana y luego compartió una imagen de su hija menor, la pequeña Adhara Valdiri.

La bailarina le pidió paciencia a la fanática que le prometió una remodelación a su vivienda - crédito Andrea Valdiri/ Instagram

En el capture de pantalla publicado por la colombiana se observa que una de sus seguidoras la defiende de las preguntas sobre la obra: “Disculpa resultados de que??? Una remodelación se hace en 1 mes o que?? No te preocupes que cuando se termine te mando todo… ay y de paso voy cogiendo capture de todo. Ahí que darle gracias a Dios y no quejarse tanto reina, por qué regalado hasta el calzón”, expresó la usuaria.

Los internautas están a la expectativa de la observar las imágenes de la obra terminada por la influencer, que cuenta con más de nueve millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, mientras tanto sus seguidores más fieles le brindaron apoyo y estuvieron en desacuerdo con la actitud de la mujer que hizo el reclamo.