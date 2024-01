Las claves de la polémica que llevó a Barranquilla a perder la sede de los Juegos Panamericanos: ministra del Deporte dio la cara

Barranquilla no acogerá los Juegos Panamericanos en 2027 - crédito EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Un baldado de agua fría significó la noticia de que Barranquilla no será sede de los Juegos Panamericanos en 2027: el evento más importante del continente y que hace parte del ciclo olímpico, en el que los deportistas de toda América se reúnen para pelear un cupo a las justas orbitales que se efectúan cada cuatro años.

Lo cierto es que situación se registró por los múltiples incumplimientos por parte del Gobierno en los pagos con la organización del evento continental, que pese a ceder en varias oportunidades para el desembolso del dinero, estos plazos nunca se cumplieron, como lo reconoció la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, en una rueda de prensa en la que trató de justificar el fracaso.

¿Qué pasó con los Juegos Panamericanos? Esto dijo la ministra del Deporte

La jefe de cartera atendió a los medios de comunicación para rendir cuentas por la cancelación de los Juegos Panamericanos. Rodríguez aseguró que los incumplimientos se vienen registrando desde el mandato de Iván Duque, en 2021, cuando —según ella— las autoridades locales se empezaron a retrasar en los compromisos que se establecieron con Panam Sport.

Aunque luego afirmó que en 2023, cuando asumieron la responsabilidad del pago de los ocho millones de dólares para conservar la sede, no se hizo el desembolso prudente del dinero, ya que no disponían de los recursos suficientes, por lo cual no se efectuó la trasferencia.

“Nosotros teníamos que hacer dos pagos, el 30 diciembre de 2023 y el 30 enero de 2024. Para el primer pago tuvimos una dificultad en el pack, que es la plata que nos dan para todos los pagos que tenemos que hacer. Ese pack no nos alcanzaba”, manifestó Rodríguez.

Según la ministra, había dos opciones: dejar el pago que tenían en diciembre, que quedaba en cuentas por pagar, para hacer el desembolso en marzo, o asegurar el monto total para enero de 2024 y hacer un solo giro. “Ahí está la plata, tenemos toda la voluntad, pero hoy el comité ejecutivo decidió lo que ustedes ya conocen”, intentó explicar la titular de la cartera, ante el asedio de los medios de comunicación.

Astrid Rodríguez hizo la salvedad que la situación no solo es responsabilidad del Gobierno de Gustavo Petro, pues dichas dificultades vienen desde el año en que a Barranquilla le fue asignada la sede de los Juegos Panamericanos. Pero con sus declaraciones, aceptó —entre líneas— la culpabilidad en no haber cumplido con el último plazo que le había dado Panam Sports, luego de renegociar los términos entre las partes.

Cabe recordar que el primer valor que el Ministerio del Deporte debía pagar a Panam Sports, era de USD4 millones, y luego el monto restante; cifra que según Astrid Rodríguez iba a cancelarse en los próximos días. Sin embargo, la lectura que tienen de este espinoso asunto es que la organización habría tomado la decisión de no respetar los acuerdos pactados, por lo que la decisión los tomó fuera de base.

“De manera sorpresiva he recibido una comunicación de Panaman Sports, que envía un carta al presidente del Comité Olimpico Colombiano manifestando la decisión unilateral y al contrario de lo acordado con este Ministerio de rescindir el contrato y cancelar realización de los Juegos Panamericanos y Paraamernicanos en Barranquilla 2027″.

La defensa del Gobierno ante el fiasco de los Juegos Panamericanos

Si bien se cumplieron a las obligaciones de infraestructura y patrocinios, que son algunos de los requerimientos que impone Panam Sports a las ciudades sedes de los Panamericanos, la falta de organización y presupuestal de las entidades locales fueron, sin duda, el talón de Aquiles que derivó en la cancelación del evento que fue un éxito en su última edición, en Santiago de Chile, con participación de 7.000 atletas.

En 2021, se efectuó un pago de $2.500 millones de pesos, pero en 2022 no fue cancelado el valor acordado con Panam Sports, situación que fracturó la relación entre ambas partes, como lo comentó Astrid Rodríguez en la conferencia.

“Yo llego en marzo y empiezo a retomar las conversaciones con ellos (Panam Sports) porque las conversaciones estaban rotas (...) mostrandole nuestro deseo de mirar como seguir con la sede y quedamos comprometisdos con el pago que se iba hacer en diciembre, que se debió haber hecho en 2022 (...) sin embargo, por flujo de caja no lo podía hacer”, expresó.

De acuerdo con la ministra del Deporte, la fecha en que iban a hacer el pago de la deuda con el comité organizador de las justas panamericanas era el 30 de enero de 2024. Y aclaró que al momento en que ella tomó el cargo tenía un presupuesto de solo $10.000 millones de pesos para ese concepto; valor que no alcanzaba para asumir el costo de los Juegos Panamericanos.