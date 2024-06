Martha Isabel Bolaños se refirió a la campaña que hizo Yina Calderón para que se quedara en ‘La casa de los famosos Colombia’

La actriz caleña se refirió al apoyo que le brindo la DJ -crédito @yinacalderonoficial/Instagram -Canal RCN

La actriz Martha Isabel Bolaños, reconocida especialmente por su actuación en Yo soy Betty, la fea, en la que interpretó el papel de Jenny García, también conocida como ’la Pupuchurra’, ha estado como noticia ahora por su participación en los realities MasterChef Celebrity y La casa de los famosos Colombia.

En este último, la caleña llegó a hacer parte del top 10; sin embargo, el domingo 2 de junio la también modelo se despidió de la casa estudio con un porcentaje de 53,21% de votos en su contra.

Martha Isabel Bolaños salió de ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito cortesía Canal RCN

A pesar de que los votos del público fueron en negativo, la actriz reveló en diálogo con Infobae Colombia que después de su salida conoció el apoyo tan grande de sus fanáticos.

“Yo sí sé que se armaron grupos. ¡Uy, no!, una cosa impresionante, hay gente que se organizó, había administradores de grupos que iban a fuego por mí, ya tengo todos sus contactos, porque yo me voy a encargar de agradecerles, (hubo) una movilización enorme afuera. Yo lo sentí el domingo, yo dije: ‘Está duro, esto está duro, posiblemente me vaya’, y yo me preparé durante todo el día, pero yo sentí la energía, yo sabía que afuera estaba pasando algo grande, no sabía a qué nivel, pero yo lo sentía”, expresó la caleña.

Bolaños indicó que sintió que, a pesar de que los ‘Papillente’ se movilizaron para “sacarla” de la competencia, sus seguidores hicieron todo el esfuerzo para que se quedara en competencia: “Es tanto (el apoyo) que a pesar de que los Papillentes se me vinieron en bloque, hubo organizaciones, campañas y todo lo que hubo solo me pudieron ganar con un 10%, de verdad lo dimos todo”, añadió para este medio.

Después de si eliminación, Martha Isabel Bolaños se dio cuenta del apoyo masivo de sus fanáticos -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Entre el grupo de apoyo de la actriz caleña se encontraba la DJ y empresaria Yina Calderón, que a través de sus redes sociales movilizó a sus seguidores para que salvaran a Bolaños. Ante esto, la modelo en medio de su entrevista con este medio le envió un mensaje a la exparticipante del reality Protagonistas de Nuestra Tele: “Gracias mamacita, además, yo la esperaba en la casa”, indicó.

Asimismo, Martha reveló que esperaba que la DJ de guaracha participara de la primera versión de La casa de los famosos Colombia: “Yo siempre dije que entre Yina que yo sé que ya es candela, pero yo sabía que nos íbamos a llevar bien, yo lo sabía porque ella es tan franca como yo”, añadió para este medio.

La influencer huilense apoyó a Martha Isabel Bolaños durante su participación en ‘La casa de los famosos Colombia’ -crédito @yinacalderonoficial/Instagram

¿Por qué Yina Calderón no entró a ‘La casa de los famosos Colombia’?

La empresaria explicó en sus redes sociales que, aunque fue contactada por los productores del programa, no lograron llegar a un acuerdo: “A mí me llamaron. Yo envié todos mis documentos, pudimos llegar a una negociación. Ya luego ellos me mandaron el contrato, pero cuando el contrato ya estaba, no pudimos llegar a ningún acuerdo. Esa es la verdad. No hay nada en contra el canal. Siento que no es el momento para mí, no era la oportunidad para mí. De pronto más adelante, ¿saben? A mí me gustaría estar como en una casa así encerrada nuevamente, pero sí”, declaró Calderón.

Afirmó además que su participación podría ser posible en el futuro, y expresó su agradecimiento al Canal RCN por las oportunidades que le brindó en el pasado con Protagonistas de Nuestra Tele: “Yo respeto y quiero el canal de RCN porque me dieron esa primera oportunidad en Protagonistas de nuestra tele. Por lo tanto, yo soy una mujer agradecida y no hay que como contar todo lo que pasó, pero les voy a aclarar para que sepa efectivamente”, agregó la DJ.

Yina Calderón explicó por qué no fue a La casa de los famosos Colombia - crédito @rastreandofamosos/Instagram