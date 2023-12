Evaluna reaccionó a sensual ‘perreo’ de Camilo con una de sus bailarinas: “Eso me lo como yo todos los días”

Evaluna reaccionó a sensual perreo de Camilo con una de sus bailarinas| Foto: Instagram @evaluna

Después de que se viralizara un video de Camilo Echeverry durante un concierto en Montería (Córdoba), en el que aparece bailando de manera sensual con una de sus bailarinas, Evaluna Montaner reaccionó a la publicación y lanzó fuerte comentario que dejó sorprendidos a muchos de sus seguidores.

Te puede interesar: Cristina Hurtado publicó fotografías en vestido de baño y encendió las redes: “Quién puede creer que tiene tres hijos y esa edad”

Las imágenes muestran el momento cuando Camilo cantaba su canción Desconocidos, junto con Manuel Turizo y Mau y Ricky, además de la compañía de bailarinas, quienes hicieron una coreografía de ‘perreo’. Durante el baile, una de ellas se le acercó al artista colombiano y dándole la espalda se movió de manera sensual. Camilo, por su parte de manera profesional en medio de su show sin problema alguno siguió a los movimientos y pasos de la mujer.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Camilo regresó a su tierra, Montería, y hasta peto tomó: el artista caminó por las calles y causó furor entre sus habitantes

Ante la situación, Evaluna no tardó en reaccionar de forma sarcástica y expresó que lo que la bailarina disfrutaba, ella lo hace a diario: “Qué ella disfrute ese ratico que eso yo me lo como todos los días”, comentó la cantante venezolana.

El comentario ha generado todo tipo de comentarios de internautas, y algunos coincidieron que su mensaje se debe a que es una mujer insegura. “Revise y si lo dijo, evaluna denota ser insegura con ese tipo de respuestas”; “La pregunta es, quien quiere quitarle a camilo? la pregunta es, quien quiere quitarle a Camilo?”; “Eso no es muy religioso de parte de Evaluna jajaja”; “La única vez que camilo puede lucirse y brillar solo”: fueron algunos de los mensajes.

Evaluna reaccionó a sensual ‘perreo’ de Camilo con una de sus bailarinas - crédito @johaelimeza/TikTok

Hay que tener en cuenta que, Camilo se ha destacado como uno de los artistas colombianos que mayor impacto genera entre sus seguidores. El intérprete de temas como Vida de rico, Ropa cara o Índigo enamora a sus seguidores con cada lanzamiento, por lo que ha conseguido varias nominaciones a los Latin Grammy, ocupando los primeros lugares en los listados musicales.

Te puede interesar: Jessi Uribe respondió a quienes criticaron su concierto gratuito en Bucaramanga: “No hicieron sino joder”

Además, el paisa suele usar sus redes sociales para mostrar cómo lleva su relación con la venezolana Evaluna Montaner, hija del artista Ricardo Montaner, con la que se casó en 2020 semanas antes del inicio de la pandemia del covid-19. Esto ha llevado a que La Tribu, como se hace llamar el grupo de seguidores del artista, se emocione con cada publicación en la que aparecen juntos.

Evaluna Montaner reveló que se quedará en casa al cuidado de su hija

La hija menor del cantautor Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez Miranda, se ha destacado en roles como actriz, cantante y productora audiovisual, sin embargo desde la llegada de su primera hija, Índigo Echeverry Montaner, su vida ha dado un giro, sobre todo un cambio en su carrera profesional debido a que decidió dedicarse a su papel de madre.

Evaluna y Camilo. Foto: Instagram @evaluna

La artista venezolana que ha ganado popularidad en América Latina habló de su nuevo rol como madre y como decidió dedicarse a esa gran labor: “Muchas veces se ha malinterpretado o se ha dicho tipo que uno no tiene por qué quedarse en la casa y ser mamá en casa, si puedes salir a trabajar y puede ser tu girl boss, pero siento o sea a mi da como cosita pensar cuando dejó de ser powergirl, ser mamá que se queda en casa cuidar a sus hijos. Yo me siento la más empoderada del mundo porque escogí eso (...) yo escogí quedarme en casa y ser mamá en casa, estar 100% dedicada a Indi y siento que eso me empodera un montón, me hace ser una súper mujer”, expresó la venezolana en el pódcast Pensándolo bien, pensábamos mal de Eliane Gallero y Stef Roitman.