Ya no habrá excepción del pico y placa regional en Soacha este fin de semana de Navidad

Durante el plan retorno, las autoridades recuerdan a las personas que el lunes habrá pico y placa regional - crédito @SectorMovilidad/X

La Secretaría de Movilidad de Soacha había anunciado el pasado 20 de diciembre que, como medida excepcional, no se llevaría a cabo la medida de pico y placa regional para los vehículos que transitaran o llegaran al municipio desde la autopista Sur, sentido Girardot-Bogotá. Sin embargo, en la noche del 21 de diciembre se conoció que este anuncio ya no tendría vigencia.

De acuerdo con la nueva información proporcionada por la Secretaría de Movilidad del Distrito Capital, el próximo lunes festivo 25 de diciembre se implementará el pico y placa regional en todas las entradas a Bogotá, que son nueve, incluyendo la de Soacha, contradiciendo así la declaración inicial. Esta medida afectará a los conductores que pretendían movilizarse por la autopista Sur en dirección Girardot-Bogotá durante la jornada festiva.

Pico y placa regional 25 de diciembre se mantiene en todas las entradas de Bogotá - crédito @SectorMovilidad/X

La Gobernación de Cundinamarca también se pronunció al respecto, asegurando que el pico y placa se mantiene en todos los municipios aledaños a la capital colombiana, como es usual. De esta forma, muestra respaldo a la nueva postura de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

La implementación de esta medida busca mitigar la congestión vehicular y garantizar un flujo más ordenado en las vías durante la celebración de la festividad.

Así funciona el pico y placa regional para entrar a Bogotá

Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad de Bogotá, anunció que se desplegará un contingente de más de 1.300 personas, compuesto por agentes civiles, Policía de tránsito y miembros del grupo vía, durante el próximo puente festivo. Como es costumbre en cada lunes festivo, se aplicarán restricciones en el horario comprendido entre las 12:00 p.m. y las 8:00 p.m.

Durante este periodo, los vehículos con placas terminadas en número par tendrán autorización para circular entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. Aquellos con placas impares podrán hacerlo de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. Fuera de este intervalo, no hay restricciones, pues el flujo vehicular no es tan alto así que la medida no es necesaria.

Así funciona el pico y placa regional para entrar a Bogotá - crédito @SectorMovilidad/X

Es crucial respetar la medida de pico y placa regional, ya que el incumplimiento puede conllevar multas y sanciones: los infractores podrían enfrentar una multa de 522.900 pesos y existe la posibilidad de que sus vehículos sean inmovilizados por las autoridades de tránsito, de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito.

