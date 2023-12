Daily COP, la criptomoneda con la que ya estafaron a 200.000 colombianos

Daily COP se autodenomina como la “primera criptomoneda colombiana” - crédito IA

En los últimos años más de 200.000 personas terminaron estafadas por Daily COP, la autodenominada “primera criptomoneda colombiana”. Pero, ¿cómo inició todo este entramado criminal? Al momento de lanzar esta moneda afirmaron estar respaldados por préstamos, derechos de cobros, contratos de empresas, representando ser una moneda sostenida y confiable.

Su definición fue el de ser una stablecoin, es decir, una moneda cuyo valor está atado a una moneda real, ejemplo el dólar o peso colombiano.

Sin embargo, la única preocupación o desafío que dicha moneda mencionaba eran los esquemas piramidales, y pintaban todo color de rosa afirmando que existían muchas oportunidades con el blockchain.

Los conceptos y términos eran la bandera de comunicación de los voceros de esta banda, y que finalmente termina traduciéndose en nada. Lo verdaderamente crítico aquí es que ofrecían el 0,5% diario de lo invertido y 12% mensual, es decir, que dejando el dinero un año allí sería el 500% de su inversión, algo que en las finanzas no se ve. O bueno, cuando se da es un riesgo exponencialmente alto, no es tan simple y básico como Daily COP lo hacía ver.

Pasaron los meses y más adelante se anunció la alianza de Daily COP con un “oráculo de mercado” para fortalecer la primera moneda descentralizada de Suramérica, así lo plantearon ellos. Gran señal de alerta por dos puntos:

Este tipo de comunicación en términos de “oráculo financiero” no son propios del sector. Para ese entonces el crecimiento de la moneda ya no estaba en el 0,5%, sino en el 51%, un aumento exagerado, lo que resta sentido si fuera un stablecoin, pues debería valer lo mismo que un peso colombiano, no tendría que ver con el número de personas que invierten.

El significativo aumento de su precio empezó a llamar la atención de las personas, y la moneda “crecía” cada vez más. Sumado a ello, anunciaron la posibilidad de retirar el dinero por $5.000.000, otorgando una buena experiencia al inicio, mientras que la ola de colombianos interesados se expandiera más y más.

En un punto crece de forma desbordada, gracias a que algunos influenciadores como Yeferson Cossio, Mateo Carvajal y Elizabeth Loaiza promocionaron la dichosa Daily COP, posiblemente sin conocer el modelo de negocio detrás, y su rentabilidad, la cual era evidente que provenía de sumar personas.

Según abogados, los influenciadores involucrados en la promoción de Daily COP sí tienen que responder a los estafados, al menos, por publicitar dicha información de la criptomoneda - crédito @elizabethloaiza/Instagram @yefersoncossio/Instagram

La caída del Daily COP

Llega la caída, decreciendo todos los días, y la gente en redes sociales empezó a hacer cuestionamientos. La respuesta de los voceros de la moneda: seguir mencionando conceptos al azar, y ya no solo de criptomonedas, también tecnológicos.

Entre las comunicaciones de Daily COP aseguraron que esa era una dinámica normal, cuando hay muchas personas retirando su dinero se genera un pánico financiero. Y que al inicio la moneda no valía nada, pero con su acogida y fama se convierte en una moneda transaccional, cuya finalidad es para comercializar: error financiero, si era una stablecoin debía estar equiparada a una moneda y variar según el mercado.

Con el tiempo, el equipo encargado de camuflar esta moneda cambió el discurso, afirmando que el dinero no había sido suficiente para inversión en ciberseguridad y hackearon $80.000 millones que no podían respaldar. Aquí es importante entender que el blockchain no se puede alterar, una mentira más.

Con todo esto, se enciende la gran alarma y el juego se puso serio, la Interpol determinó circular azul a las personas implicadas, es decir, un aviso para recopilar información adicional sobre la identidad, ubicación o actividades de una persona en relación con un delito.

Consejos para no caer en estafas

