Esta es la una de las cirugías estéticas más populares en el 2023 en Colombia

La feminización facial ha sido uno de los procedimientos estéticos más solicitados en 2023 - crédito Rocardo Morales/Facebook

Con una mayor visibilidad de la población transgénero, muchas personas que se encuentran en el proceso de transición han optado por un recurso quirúrgico que se ha convertido en tendencia y que, a su vez, acelera los cambios físicos en estos pacientes.

No obstante, aunque es una opción muy bien recibida por quienes han decidido cambiar de género, muchas mujeres también encuentran la feminización del rostro como un recurso ampliamente aceptado para ellas mismas, de manera que las consultas con los cirujanos se han acrecentado en número, exponencialmente.

Según un reporte de la revista Semana, Colombia no es la excepción a la tendencia. Un experto consultado por el medio, el cirujano maxilofacial Ricardo Morales, especializado en cirugías de feminización facial, reveló un aumento significativo en estos procedimientos en el país.

El profesional ha mencionado que durante los últimos cuatro años ha realizado más de 200 cirugías, con una media de hasta tres pacientes por semana, una cifra que resalta la creciente demanda de operaciones que buscan alinear las características faciales con la identidad de género deseada, especialmente entre integrantes de la población transgénero.

Aunque es posible evidenciar un impulso a las transformaciones físicas, el experto también ha indicado que no se trata de un procedimiento ligero, sino que es un verdadero proceso.

“Eso implica que tú tengas un proceso de transición previo más o menos de un año. No es de un día para otro. Médicamente, para nosotros es muy importante que la persona lleve un año de transición para que la decisión sea firme. Esa es la recomendación”, sostuvo el médico en diálogo con el mencionado medio.

Feminización del rostro: de qué se trata

Las intervenciones incluyen desde la reducción de la frente, la remodelación del hueso orbital hasta el levantamiento de cejas, evolucionando el rostro a uno con rasgos más femeninos. A veces también se requiere trabajar la nariz, pómulos y mandíbula, siempre adaptándose a las necesidades únicas de cada paciente.

Y es que, según el consultado, este tipo de intervención, que alcanzó reconocimiento mundial tras la transición de Caitlyn Marie Jenner, puede costar alrededor de 40 millones de pesos colombianos y durar entre 7 y 8 horas de quirófano.

A nivel internacional, el trabajo de Morales ha tocado vidas más allá de las fronteras, con pacientes provenientes de Chile, México, Estados Unidos, Canadá, España, Italia, los Países Bajos y Bélgica. En Colombia, la demanda más alta se concentra en las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá, ciudades en las que las personas trans persiguen con mayor frenesí el objetivo de pasar desapercibidas, para evitar ser sometidas a miradas extrañas, y con la meta de una integración a la sociedad mucho más cómoda, de acuerdo con el informe de Semana.

Los casos más frecuentes en el consultorio de Morales corresponden a trans que se encuentran en proceso de transición. De hecho, uno de sus trabajos más reconocidos fue el de Andrea Cortés, la primera persona transgénero de la institución de Fuerza Pública.

Andrea Cortés Guarín, integrante transgénero de la Policía - crédito Andréa Cortés/Instagram

No obstante, este tipo de intervenciones tiene sus riesgos, ante los cuales se deben tener presentes las precauciones necesarias. Peligros inherentes a cualquier cirugía como el sangrado excesivo o problemas con la anestesia, pueden ser parte de la feminización facial. De hecho, según Morales, en este campo médico se realizan estudios preventivos para minimizar emergencias que puedan ocasionar estados de salud complicados.

Por su parte, Morales considera su práctica un arte que complementa su formación médica y buscar estar motivado frente a las transformaciones y los cambios de vida que aseguran sus pacientes. Dentro de su testimonio dado al medio citado, el cirujano maxilofacial dijo: “Una vez me llamó una paciente y me contó que cierto día estaba en un baño y se le acerca una mujer para preguntarle si tiene una toalla sanitaria. Ella me dice que en ese momento se graduó de feminidad”, expresó Morales.