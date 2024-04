Cristina Hurtado retomó una pasión dejada en el olvido: “De verdad, esto es delicioso”

La presentadora volvió a las canchas luego de más de un año alejada de ellas - crédito @crisshurtado/Instagram

Cristina Hurtado se encuentra entre las celebridades que no tiene complejos a la hora de mostrarse en redes sociales. La presentadora, que por estos días deleita a los colombianos con su belleza y carisma en La casa de los famosos Colombia, alterna esta labor con sus constantes publicaciones en sus cuentas oficiales, ya sea mostrando los vestidos que luce en cada gala del programa del Canal RCN y ViX, compartiendo momentos de su vida cotidiana.

La expresentadora de Guerreros se ha mostrado como una amante de la actividad física, algo que se ha trasladado a toda su familia, conformada por su pareja Josse Narváez y sus hijos Daniel, Juan José –que se dedica a la natación profesionalmente– y Mateo. En varias oportunidades ha compartido su talento para el patinaje artístico, y en alguna ocasión dejó ver que se le daban bien ciertas maniobras que causaron sorpresa entre sus admiradores.

Pero su mayor pasión, reconocida por la propia Cristina, es el fútbol. De hecho, en 2023 se supo que la presentadora se había sumado al equipo Artistas Fútbol Club, con el que disputaba partidos a menudo en canchas de fútbol 7. Sin embargo, debido a sus ocupaciones como madre, empresaria y ahora como presentadora del reality show, tuvo que dejar aparcado por un tiempo este pasatiempo.

Pese a ello, parece que ha encontrado algo de tiempo libre en su agenda para hacerlo, pues en sus historias de Instagram, confirmó que estaría de vuelta en las canchas.

“Me siento muy feliz, estoy super emocionada”, inició, “porque hace un año que no juego fútbol, no he podido, no he tenido tiempo, mil vainas, bueno, todo. Y resulta que hace rato le estoy diciendo a Mary [Maria Guarnizo, manager y fundadora de Artistas Fútbol Club] que cuando volvemos a jugar. Hace ocho días que teníamos partido y quedó cancelado, quedé más triste… Y ahora tengo partido hoy [sábado]. Miren yo no les puedo explicar lo que uno siente, esa pasión, esa felicidad, ese gusto. O sea, de verdad, esto es delicioso”, manifestó, visiblemente emocionada.

En las historias siguientes se evidenció que el partido tuvo lugar en una cancha de fútbol 7, pero pese a que la presentadora sirvió una asistencia de gol, el equipo de Cristina perdió 4-3. De todos modos se mostró complacida de volver a las canchas y también adelantó que volverá a jugar en mayo, debido a que el encuentro que disputó forma parte de un torneo al que fueron invitadas. Por último, la paisa mostró su dominio de balón ejecutando una ronda de 21.

Cristina Hurtado sacó los “pasos prohibidos” en el set de ‘La casa de los famosos Colombia’

Pero no solo en el deporte se destaca la presentadora. En días previos dejó ver que no se le da nada mal el baile, y lo probó ni más ni menos que en el set del programa de telerrealidad.

En su cuenta de TikTok, Cristina mostró un outfit de color verde que resaltaba su figura, diseñado por Carlos Merchán, al que aparentemente la presentadora tuvo que convencer para que se mostrara frente a las cámaras. “Ay mi Charlie, hasta que te convencimos jajajaja!! Lo hiciste muy bien. ¿Ustedes qué dicen?”, escribió en la descripción del video.

Acompañada de un maquillaje sutil y su pelo recogido para demostrar su destreza a la hora de ejecutar los “pasos prohibidos”, Cristina eligió la samba para presumir su atuendo y sus movimientos, mientras Carlos le daba instrucciones para que fuese dando la vuelta progresivamente y mostrara así el vestido en su totalidad.