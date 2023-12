Pet Shop Boys en Colombia: este sería su setlist de grandes éxitos

Pet Shop Boys cerraran su paso por América Latina en 2023 con una presentación en el Movistar Arena de Bogotá el sábado 9 de diciembre interpretando todos sus grandes éxitos - crédito Fernando Gutierrez

La agenda de conciertos en Colombia para 2023 está en su recta final y este fin de semana tendrá lugar en Bogotá uno de los momentos más esperados. Road To Primavera, la versión abreviada de Primavera Sound Bogotá se celebrará en el Movistar Arena los días 9 y 10 de diciembre. El primer día, luego de la presentación del ensamble colombo japonés Minyo Cumbiero, se subirán al escenario los Pet Shop Boys, que se presentará por cuarta vez en su carrera en nuestro país.

El dúo conformado por Neil Tennant (cantante) y Chris Lowe (teclista) está inmerso en su gira Dreamworld – The Greatest Hits Live, en la que promocionan su recopilatorio de grandes éxitos del mismo nombre, en el que se pone de manifiesto el impacto en la música pop del grupo synthpop más exitoso de todos los tiempos.

Sus espectáculos se caracterizan por ser siempre distintos, poniendo una gran atención en los detalles visuales y reinventando una y otra vez la forma de presentarse en vivo e interpretar temas como West end girls, Left to my own devices, It’s a sin, Domino dancing, Being boring, New York city boy, que se han convertido en clásicos de los años 80 y 90. A eso se le suma su talento para llevar canciones de otros artistas a su propio terreno, como lo hicieron con Always on my mind, Go west o Where the streets have no name, que se incluyen entre los grandes éxitos de su carrera.

Todavía hay entradas disponibles para ver al grupo que con 14 trabajos de estudio se ha mantenido vigente más allá de modas o tendencias. Las entradas pueden conseguirse en Tu Boleta.

Pet Shop Boys vuelve por más a Colombia

El regreso del dúo británico al país es una nueva oportunidad para sorprender a los colombianos con su puesta en escena. Ya en 1994 cuando presentaron en el estadio El Campín en el marco del Discovery Tour, que los llevó por América Latina interpretando sus más grandes éxitos y hasta alguna curiosidad adicional, como su versión del clásico de Blur, Girls & Boys.

Pasaron 19 años para que Tennant y Lowe regresaran a Colombia, y lo hicieron en una presentación del Electric Tour, en el que presentaron su álbum del mismo nombre. La cita fue el 25 de mayo de 2013 en el Centro Comercial Bima, donde una vez más maravillaron a su público con una puesta en escena impecable. Cuatro años después se presentaron en Medellín, en el marco del festival Breakfest y en la que sería la fecha final de la gira promocional del Super Tour.

El show del próximo sábado será el último del año para Pet Shop Boys, luego de la manga latinoamericana que incluyó presentaciones por México, Argentina, Brasil, Chile y Perú.

A continuación, el probable setlist de Pet Shop Boys en Bogotá:

1. Suburbia

2. Can You Forgive Her?

3. Opportunities (Let’s Make Lots of Money)

4. Where the Streets Have No Name (I Can’t Take My Eyes Off You)

5. Rent

6. I Don’t Know What You Want but I Can’t Give It Any More

7. So Hard

8. Left to My Own Devices

9. Single-Bilingual / Se a vida é (That’s the Way Life Is)

10. You Only Tell Me You Love Me When You’re Drunk (acústica)

11. Love Comes Quickly

12. Paninaro

13. You Were Always on My Mind

14. Dreamland

15. Heart

16. What Have I Done to Deserve This?

17. It’s Alright

18. Vocal

19. Go West

20. It’s a Sin

Encore:

21. West End Girls

22. Being Boring