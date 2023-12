Cargaba tuercas y tornillos para arreglar pupitres de sus estudiantes en Cauca

La docente Mayra Caicedo celebró la entrega de dotación y mobiliario para la sede rural La Cocha en Cauca y agradeció a la Agencia de Renovación del Territorio por beneficiar a estudiantes, profesores y administrativos con la compra de todo tipo de equipos - crédito @RenovacionCo/X

Por lo menos 12.000 estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y nivel medio de formación se verán beneficiados con la entrega de dotación y mobiliario escolar que lideró la Agencia de Renovación del Territorio (ART) en Putumayo y Cauca.

En total, 41 instituciones educativas y 202 escuelas rurales de tres municipios contemplados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) recibieron miles de artículos de todo tipo para mejorar la calidad de educación que reciben los alumnos. Se trata de Balboa y Suárez, en Cauca, y Valle del Guamuez, en Putumayo.

Una de las sedes que recibió la dotación fue La Cocha, ubicada en la cabecera municipal de Balboa. Allí, los estudiantes tenían que recibir sus clases en pupitres viejos y dañados, por lo que la docente de la escuela recurrió a una estrategia para, desde sus posibilidades, ayudar a mejorar la experiencia de formación de sus alumnos.

Mayra Caicedo cargaba en el bolsillo de su uniforme una bolsa con tornillos y tuercas y, cada que se requería, las utilizaba para arreglar los puestos de los niños. “Era reiterativo escuchar a mis estudiantes en el trascurso de la semana, decir que la tabla de su silla estaba corrediza, o que en la mesa donde estaban estudiando no podían escribir bien, porque se les caía”, relató la docente en un video compartido por la ART en sus redes sociales.

Entonces, junto con sus alumnos, reparaba lo que fuera necesario. No obstante, estas piezas, que en algún momento fueron su “capa y espada”, ya no tendrá que utilizarlos, porque las aulas de clase ahora cuentan con un mobiliario adecuado y digno. “Me despido de estos elementos”, anunció la profesora.

La dotación que recibieron las escuelas

Sillas, mesas y estanterías son algunos de los artículos que entregó la Agencia de Renovación del Territorio en Cauca y Putumayo - crédito Agencia de Renovación del Territorio

La ART entregó un total de 14.000 artículos en los municipios Pdet, entre los que se encuentra el mobiliario, que no solo fue para las aulas de clase, sino también para las oficinas administrativas y para comedores. Incluye entonces puestos para los alumnos y los docentes, sillas, mesas auxiliares, para rectoría y para comer, estanterías, tableros y puntos ecológicos.

Las instituciones educativas también recibieron 1.700 elementos deportivos, como balones de fútbol, baloncesto y voleibol, colchonetas y cuerdas para saltar. A estos se suman otros 1.600 equipos de cómputo portátiles y de escritorio, televisores, videoproyectores e impresoras.

Todos estos artículos fueron comprados por medio de un proceso de contratación llevado a cabo a través de Colombia Compra Eficiente. La inversión total de la Agencia de Renovación del Territorio fue de 5.000 millones de pesos. De esta manera, se busca apuntarle a cerrar brechas e impulsar la equidad en los espacios de aprendizaje en lugares donde no solo hay pobreza, sino también víctimas del conflicto armado interno.

Por lo menos 12.000 estudiantes de Cauca y Putumayo se verán beneficiados con más de 14.000 artículos nuevos que mejorarán su experiencia de formación - crédito Agencia de Renovación el Territorio

También se espera garantizar la permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas, puesto que la deserción es un problema recurrente, sobre todo, en las zonas rurales del país. De acuerdo con un informe elaborado por el Laboratorio de la Economía de la Educación (LEE)de la Pontificia Universidad Javeriana, en 2022, de 2,3 millones de estudiantes matriculados en centros educativos rurales, el 23,7% no asistió a ninguna escuela o universidad.

El 79,8% de estas instituciones no cuenta con internet y el 59,7% no tiene aulas para aprender sobre informática. Según la investigación, incluso, hay un 18,1% que no tienen acceso a servicios de energía eléctrica. A todo esto se suma las múltiples dificultades que deben afrontar los estudiantes para llegar a las escuelas: el estudio indica que por lo menos un 61,5% de los alumnos deben ir a pie a sus lugares de aprendizaje.