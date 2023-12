Piqué, el ex de Shakira, sufrió un accidente: tuvo que ir a un hospital

Además de preocupación por la caída de Piqué, también hubo burlas por parte de los internautas que estaban viendo el partido benéfico - crédito @CarlosLamb_ / X

El reconocido exfutbolista español Gerard Piqué fue protagonista de un incidente que lo llevó a una clínica de urgencia. El exesposo de Shakira se encuentra en el epicentro de la atención mediática, por un caída durante un partido benéfico, que ha despertado preocupación y especulación.

Todo ocurrió durante el desarrollo del ‘Ibanéfico’, el partido de fútbol benéfico organizado por el popular streamer y youtuber español Ibai Llanos, que congregó a millones de espectadores en la plataforma Twitch.

En esta iniciativa solidaria, Piqué, vistiendo la camiseta del equipo El Barrio, protagonizó una aparatosa caída que se convirtió rápidamente en tendencia en las redes sociales.

La imagen del exdefensor del Barcelona, cayendo mientras perseguía el balón, no solo generó risas entre los comentaristas y la audiencia, sino que también desató una serie de comentarios y especulaciones sobre su estado físico y capacidad para continuar en la alta competición.

La caída se dio en el contexto del ‘Ibanéfico’, partido benéfico que organizó el streamer Ibai Llanos. (Crédito: @CarlosLamb_/ X)

Lo que inicialmente parecía una anécdota más en el mundo del entretenimiento deportivo tomó un giro cuando se reveló que Gerard Piqué, en tono de broma, pero con cierta dosis de inquietud, le confesó a Ibai Llanos en una nota de voz: “Estoy por ir al hospital, creo que me he roto y no puedo ni andar”.

Estas palabras, que fueron compartidas con el público durante el evento benéfico, encendieron las alarmas sobre la posibilidad de que la caída de Piqué no fuera simplemente un tropiezo sin consecuencias.

Ibai Llanos, en un reciente streaming en vivo, confirmó la visita de Piqué al hospital, añadiendo un elemento de misterio al revelar su sorpresa al recibir la noticia.

Gerard Piqué ha sido objeto de atención mediática en los últimos tiempos debido a su vida personal y relaciones sentimentales. Este episodio añade un nuevo capítulo a la historia del exjugador.

En este momento, la atención se centra en conocer la verdadera magnitud de la lesión de Gerard Piqué y cómo esto podría impactar en su vida y carrera futura. Por ahora, se desconoce pronunciamiento del jugador o información que revele su verdadero estado de salud.

Kings League Latinoamérica y la nomina para el Atlético Parceros

La Kings League se expandirá a América Latina con la primera edición de la Kings League Américas que se jugará en Ciudad de México en enero de 2024. La liga de fútbol 7, iniciativa de Gerard Piqué e Ibai Llanos, contará con la presencia de James Rodríguez y Miguel Layún en cargos directivos.

James Rodríguez sería uno de los presidentes de la Kings League América, la nueva competición de Gerard Piqué en Latinoamérica - crédito Infobae

Rodríguez, actualmente en el Sao Paulo FC, liderará el equipo Atlético Parceros FC y se encuentra en diálogo con un exjugador de la selección Colombia para incluirlo en el equipo.

El evento incorpora reglas novedosas en el juego y en el fichaje de jugadores. Se confirmó la participación de 12 clubes y sus presidentes, entre los cuales está West Santos FC, presidido por el streamer Westcol y el artista Arcángel.

La competitividad entre streamers y futbolistas, así como las nuevas dinámicas, buscan capturar la atención del público latinoamericano. James Rodríguez ha expresado su entusiasmo por el proyecto, a pesar de que su participación como jugador no está confirmada debido a restricciones para profesionales.

La Kings League Américas busca combinar deporte y entretenimiento digital, atraer al público juvenil y afianzarse en la región tras el éxito de los torneos previos. La organización ha seleccionado a Miguel Layún como presidente de la competición y a Marc Crosas como CEO.

La inclusión de figuras como Rodríguez apunta a un torneo prometedor que fusiona la emoción del fútbol con el entretenimiento en línea. Las fechas exactas y los equipos que se conformarán serán anunciados próximamente, con la proyección del gran evento en 2024.