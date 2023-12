La Liendra presumió que se gastó más de 200 millones de pesos en un día: “Quiero, puedo y no me da miedo”

La Liendra sorprendió a sus seguidores al hablar de sus gastos mensuales - crédito @la_liendraa/Instagram

Los influencers se han vuelto un grupo cada vez más grande, por lo que son considerados como un caso de estudio en muchos aspectos. Una de las aristas que se analizan con mayor frecuencia detrás de los perfiles digitales de los famosos de internet tiene que ver con las ganancias que producen.

De hecho, la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) investigó hace poco a un numeroso grupo de creadores de contenido a fin de vigilar los ingresos que recibían, pues existían sospechas de enriquecimiento ilícito o lavado de activos en más de un caso.

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, es uno de los que se ha dedicado a formar una compañía estable para generar ingresos adicionales. Su razón social es Lali SA y se dedica a la publicidad, el marketing digital y el crecimiento de redes sociales. Esta le ha permitido adquirir un capital representativo.

La Liendra dio detalles de sus finanzas - crédito @la_liendraa/Instagram

En su cuenta de Instagram, el oriundo de La Tebaida decidió mostrar lo que gastó a través de lo que se ganó con esa compañía. La suma superó los 200 millones de pesos y dio detalles al respecto.

“Buenos días, les saluda un ser humano que el día de ayer se gastó 217 millones de pesos y... ¿En qué? Sí, quiero, puedo y no me da miedo tener una empresa en Colombia. Esa plata no me la gasté en una propiedad, ni en unos tenis, ni en un carro, sino que eso es lo que normalmente tengo que pagar como un empresario. Así que hoy quiero desmenuzar esa cantidad y quiero compartir con ustedes en qué y por qué tengo que pagar tanta plata. Ni siquiera sé si pueda hacer esto, si los contadores o los abogados me van a regañar, pero prepárense, chismecito empresarial”, comenzó diciendo el creador de contenido.

Acto seguido, publicó la tabla de gastos que su contadora le envió, discriminando cada uno de los egresos de su compañía, siendo el rubro más alto el de la nómina de los empleados del mes de noviembre, la cual superó los cuarenta millones de pesos. “No me duele porque me da mucha felicidad que en mi empresa damos empleo”, agregó indicando que tiene cerca de 13 trabajadores a su cargo.

Esto fue lo que La Liendra gastó en noviembre - crédito @la_liendraa/Instagram

Después de dar detalles sobre los salarios que paga mes a mes, el quindiano se refirió a los impuestos que tiene que asumir desde su firma. “Pagar esos 56 millones de pesos en IVA y pagar esos 25 millones en retención a la fuente no me duele tanto porque al final eso se va para el país (...). ¿Qué hacen con esa plata? Yo no sé, pero yo como empresario en Colombia estoy cumpliendo con mi parte que es generar empleo y pagar mis impuestos”, expuso.

Asimismo, el influenciador contó que tiene contratados los servicios de asesores tributarios y fiscales, los cuales lo ayudan “a que no le pase a uno lo que le pasó a Shakira”. De igual manera, estos profesionales son un apoyo para su equipo contable a la hora de preparar las declaraciones correspondientes.

Después de dar los pormenores, se dirigió a su público. “¿Cómo ven la vuelta? Yo sé que uno por aquí no les habla de estas cosas porque son un poco aburridoras, pero eso es lo que hay detrás de La Liendra. Así como uno muestra que gana buen dinero, también hay que pagar”, le dijo el joven a sus seguidores.

Finalmente, indicó que si bien cada rubro responde a una obligación, considera que a lo que más está obligado es a que “me tiene que ir súper bien en la vida porque tengo muchas cosas que pagar. Ser creador de contenido no es tan fácil como la gente a veces cree”, sentenció en sus historias de Instagram.